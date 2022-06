Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer: Das war das Gipfeltreffen der erfolgreichsten prominenten Blattmacher

Hamburg/Berlin (ots) –

ALLE FOTOS: ©Franziska Krug / Getty Images für BARBARA + GUIDO

Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer luden gestern zum Live-Talk nach Berlin ein. Rund 120 Leser:innen folgten der Einladung von Deutschlands prominentesten Blattmachern und erfuhren so, was hinter den Kulissen der beiden Redaktionen geschieht, wie die spannenden Geschichten entstehen – und was auch schon mal schiefgelaufen ist.

