Exklusiv bei Kaufland: Rapper Sido vergoldet das BBQ

Einer der bekanntesten deutschen Rapper geht unter die Food-Influencer: Ab heute präsentiert Sido seine Grillspezialitäten „Sidos Beste“ exklusiv in allen Kaufland-Filialen bundesweit. Dazu gehören eine BBQ-Soße sowie Beef Brisket, BBQ Ribs und Pulled Pork.

Für den Launch haben Kaufland, Sido und die Kreativ-Agentur DEPARTD einen exklusiven Onlinespot produziert. Darin steht Sido im Trainingsanzug und mit goldener Grillzange am Grill und zelebriert eine BBQ-Messe, die durch einen Chor musikalisch untermalt wird. Als Sido das Fleisch vom Grill nimmt und seine BBQ-Soße zückt, kippt jedoch die Stimmung – denn die Flasche ist fast leer. Da erscheint sein Freund – Twitch-Streamer und Entertainer Jens Knossalla alias „Knossi“. Die Kamera zoomt heraus und es wird klar: Beide befinden sich in einer Kaufland-Filiale. Knossi greift in seinen Einkaufswagen und reicht Sido eine neue Flasche seiner BBQ-Soße. Schließlich tauchen zum Grill-Event auch noch Manny Marc und Sascha Hellinger von „UnsympathischTV“ auf. Sie gehören ebenfalls zu den derzeit bekanntesten YouTube- und Twitch-Streamern und wurden zum Beispiel durch Angelcamp-Livestreams bekannt. Das Video finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Kaufland. (https://www.youtube.com/watch?v=FAzMAdLf2IY&feature=youtu.be)

„Unsere Kunden möchten wir immer wieder mit neuen Influencer-Produkten überraschen und setzen dabei verstärkt auf Kooperationen mit Deutschlands größten Künstlern. Wichtig ist uns dabei eine breite Vielfalt, um immer wieder neue Zielgruppen anzusprechen“, sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Kaufland Marketing Deutschland.In den vergangenen Wochen präsentierte Knossi seine neue Likör-Kreation bei Kaufland – unterstützt von einem ebenfalls exklusiven Online-Spot, der wiederum in Anlehnung an die frühere Fernsehserie „X-Faktor“ konzipiert ist. Auch die Kaugummis von HeyMoritz feierten ihr Comeback bei Kaufland. Im dazu passenden Social-Media-Clip gestaltetet der YouTuber die Verkaufsfläche einer Filiale nach seinen Vorstellungen um. Zu den weiteren Kooperationspartnern von Kaufland gehören unter anderem YouTuber CrispyRob und die erfolgreichsten TikToker „Younes Zarou“ und „Herr Anwalt“.

