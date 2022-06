PHANTEKS Eclipse G360A – Airflow und Style

Jetzt neu bei Caseking!

PHANTEKS setzen die Messlate noch mal ein Stück höher! Das Eclipse G360A baut clever auf seinen bereits fantastischen Vorgänger auf und holt noch mehr Performance aus einem dennoch erfreulich preiswerten Gehäuse heraus. Mit Platz für 360er Radiatoren vorne und unter dem Dach und insgesamt bis zu sieben Lüftern, wird bei Bedarf mächtig Frischluft durch die Mesh-Front gezogen. Damit bleiben auch High-End Komponenten angenehm kühl und werden dabei ansprechend durch das Temperglas Seitenfenster präsentiert.

Jetzt neu bei Caseking!

Im Vergleich zum bereits bestens kühlenden Vorgänger, wurde die Leistung noch mal ordentlich aufgebohrt. Ab Werk pusten drei 120 mm Lüfter kühle Luft in das Gehäuse. Durch das Mesh-Gitter können sie nicht nur komplett ungehindert ihren Dienst verrichten, so kommt auch die integrierte RGB Beleuchtung bestens zur Geltung. Das Gitter fungiert dabei zusätzlich als Staubfilter und hält den Tower sauber.

Wer vorhat, sein System mit einer Wasserkühlung auszustatten, ist bei dem Eclipse G360A definitiv an der richtigen Adresse. Es lässt sich in der Front oder im Deckel ein 360-mm Radiator unterbringen. Des Weiteren findet in der Front auch ein 280-mm-Radiator seinen Platz.

Die Features des PHANTEKS Eclipse G360A im Überblick:

Midi-Tower mit Frontpanel aus feinem Mesh für optimalen Airflow

Seitenteil aus Temperglas

inklusive drei digital adressierbarer RGB-Lüfter und RGB-Controller

Viel Platz für Luft- oder Wasserkühlung und Mainboards bis E-ATX

Platz für insgesamt bis zu sieben Lüfter

Grafikkarten bis 400 mm Länge, CPU-Kühler bis 162 mm Höhe

Maße: 200 x 465 x 455 mm (B x H x T)

I/O: 2x USB 3.0, 2x LED-Regler, 1x 3,5 mm Combo-Klinke

Das Gehäuse besteht aus Stahl, der dem Case seine Robustheit gibt. Das Seitenpanel ist aus Tempered Glass gefertigt, weshalb es einen hervorragenden Blick auf die innen liegenden Komponenten gewährt.

Unter der Netzteilabdeckung lassen sich wahlweise zwei 3,5- oder zwei 2,5-Zoll-Datenträger unterbringen. An der Rückseite des Mainboard-Trays sind darüber hinaus zwei vorinstallierte Halterungen für 2,5-Zoll-Datenträger.

Das Design des Eclipse G360A kombiniert mit dem D-RGB-LED-Streifen an der Abdeckung des Netzteils ermöglicht es, schöne Builds mit sehr guter Kühlleistung zu bauen. Die Beleuchtung wird mit den beiden Knöpfen am Gehäuse gesteuert oder per 5VDG-Stecker an das Mainboard angeschlossen. Ein passender Controller ist im Lieferumfang enthalten.

Die PHANTEKS Eclipse G360A Gehäuse kosten 99,90 Euro und sind in Schwarz und Weiß ab sofort verfügbar!

Für eine begrenzte Zeit nach dem Launch bekommt ihr bei Caseking einen zusätzlichen Lüfter kostenlos und farblich passend zum Gehäuse dazu. Einfach den zur Gehäuse-Farbe eurer Wahl passenden Code GBLACK oder GWHITE beim Check-out eingeben. Nur solange der Vorrat reicht!

Alle Informationen zum PHANTEKS G360A findet ihr auch nochmal hier:

caseking.de/eclipse-g360a

Jetzt bei Caseking bestellen!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali „THE CRE8OR“ Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.