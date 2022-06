Unbeschwert feiern in der Perle am Mühlenteich in Hagenow: eine Location, die keine Wünsche offenlässt

Mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem reibungslosen Ablauf durch erfahrenes Personal bietet das Hotel & Restaurant in Hagenow sorgenfreies Feiervergnügen für Feste und Veranstaltungen aller Art.

Der Gasthof „Perle am Mühlenteich“ in Hagenow ist der perfekte Ort, um einen besonderen Anlass zu feiern. Der gemütliche Gastraum bietet Platz für bis zu 70 Gäste und das erfahrene Wirtshausteam kümmert sich um alle Details, damit Gastgeber und Gäste entspannt feiern können. Die Speisekarte bietet eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten. Hierbei ist das Team gerne bereit, das Menü an diätetische Einschränkungen oder Vorlieben anzupassen. Das Gasthaus ist außerdem sehr verkehrsgünstig gelegen und verfügt über ausreichend Parkplätze für die Gäste. Ob Firmenfeier, Familientreffen oder Bankett: In der „Perle am Mühlenteich“ in Hagenow wird jede Veranstaltung zum Erfolg.

Ein malerischer Ausblick und individuelle Dekoration sorgen für unvergleichlichen Charme

Direkt am Mühlenteich gelegen, bietet die Perle am Mühlenteich in Hagenow das ganze Jahr über einen schönen Ausblick. Der moderne und vielseitige Gasthof ist der perfekte Rahmen für jede Veranstaltung. Ein gemütlicher Wintergarten lädt zum entspannten Beisammensein und die großzügige Terrasse ist ideal für laue Sommerabende unter freiem Himmel. Egal für welchen Anlass, diese Location begeistert mit ihrem Ambiente und Charme. Auch in kulinarischer Hinsicht wird den Gästen einzigartiges geboten. Der Einfluss der portugiesischen Küche ist unübersehbar. So verleiht der in Portugal geborene Küchenchef Francisco Carrasquinho seinen Menüs das gewisse Etwas. Ausgefallene Interpretationen bilden in dem Restaurant mit Blick auf den malerischen Mühlenteich einen spannenden Kontrast zu klassischen Gerichten. Besonderes Augenmerk legen der Küchenchef und sein Team dabei auf die Qualität der Zutaten. Von Fisch über Fleisch bis hin zu Gemüse: Viele der Lebensmittel im Gasthof Perle am Mühlenteich stammen von regionalen und nachhaltigen Anbietern. So kommen die Gäste in den Genuss einer frischen, saisonalen Küche, die ebenso kreativ wie lecker ist. Mit seinem breiten Weinsortiment bietet das Restaurant zu jedem Gericht die passende Begleitung. Die Perle am Mühlenteich kann individuell dekoriert werden und verleiht jeder Veranstaltung – vom Firmenevent bis zum Hochzeitsempfang – einen unvergleichlichen Charme. Das erfahrene Personal des Gasthauses steht Gastgebern beratend zur Verfügung und hilft gerne bei der Organisation einer unvergesslichen Veranstaltung. Die überschaubare Hotelanlage bietet auch vier zusätzliche Gästezimmer für diejenigen, die ihren Aufenthalt über Nacht verlängern möchten. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, Telefon, TV und WLAN-Zugang.

