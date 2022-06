HERZLICH WILLKOMMEN „MILKY JUNE“, MONAT DER MILCH

Folgen Sie der neuen Initiative der sozialen Medien mit dem Projekt „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“

Rom, 8. Juni 2022 – 30 Tage, die der Milch gewidmet werden, 30 Arten, davon zu erzählen und nur ein Hashtag – #milkyjune – um keinen der Beiträge zu verpassen: Folgen Sie der „Staffette“ in den sozialen Medien, um den Juni zu feiern, der weltweit der Milch und den Milchprodukten gewidmet wird. Dieses bereits seit vielen Jahren bestehende Jubiläum, das 1937 als National Milk Month ins Leben gerufen wurde, wird auch in Deutschland gefeiert. Dies dank dem Projekt „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“, das von der Milch- und Milchproduktbranche der Alleanza delle Cooperative Agroalimentari gefördert, von Confcooperative umgesetzt und von der Europäischen Kommission kofinanziert wurde.

Die Initiative, die am Weltmilchtag am 1. Juni gestartet wurde, ist auf dem Instagram-Profil des Projekts @thinkmilk_tasteeu zu sehen, wo in Zusammenarbeit mit 26 Creators die Milch sowohl als reines Produkt wie auch als Zutat in zahlreichen Rezepten und in Kombination mit saisonalen Köstlichkeiten zur Geltung gebracht wird. Ziel ist es, die Vorteile, die Nährwert-Eigenschaften, die unglaubliche Vielseitigkeit in der Küche und die vielen, zur Auswahl stehenden Milchprodukte hervorzuheben. Doch möchte man auch Denkanstöße in Bezug auf die Herstellungsmethoden geben, einige falsche Mythen beseitigen sowie Überlegungen hinsichtlich der Produkt- und Brancheninnovation anregen, die zunehmend nachhaltiger werden.

Von Montag bis Samstag werden originelle Beiträge veranstaltet, die von berühmten Food Bloggern und Influencern wie etwa Daniela Vietri, Daniela Frisina oder Gabriella Gasparini stammen, von denen Letztere auch im Fernsehen auftritt. Mit dabei sind außerdem Luca De Carli und Virginia Fabbri, die bei der TV-Kochserie Masterchef mit dabei waren. Am Sonntag gibt es schließlich eine Revue der besten Shows der Woche.

Es sind bereits 85 Jahre seit der Gründung vergangen, doch der Slogan Keep Youthful – Drink Milk, mit dem der Monat der Milch 1937 ins Leben gerufen wurde, ist aktueller denn je.

Außer dem Beitrag zur Jungerhaltung (insbesondere für die Gesundheit des Skeletts) gibt es weitere 5 Gründe, um Milch und Milchprodukte nicht nur im Juni, sondern das ganze Jahr über zu konsumieren!

1.Im Vergleich zur Milch von anderen Säugetieren ist Kuhmilch die reichhaltigste Quelle an Kalzium (119 mg/100 g), aber auch eine wichtige Quelle für andere Mineralien wie Kalium (150 mg/100 g), Phosphor (93 mg/100 g) und Natrium (50 mg/100 g).

2.Rohmilch (Milch, die nicht wärmebehandelt wurde) enthält sämtliche Vitamine, insbesondere die der Gruppe A und B.

3.Sie besitzt außerdem einen hohen Sättigungswert und kann, wenn sie zum Frühstück genossen wird, dazu beitragen, dass man während den folgenden Mahlzeiten weniger isst. Aus ernährungsphysiologischer Sicht liefern 100 ml Vollmilch etwa 64 kcal (268 kJ), bestehend aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fett.

4.Sie ist ein sicheres Produkt: Sowohl in Italien wie in der Europäischen Union sind dank dem modernen Ansatz des Produktionssystems „Vom Feld auf den Tisch“ („From farm to fork“) die Qualität, die Sicherheit sowie die Rückverfolgbarkeit des Erzeugnisses entlang der gesamten Produktionskette gewährleistet.

5.Milch und Milchprodukte gelten als Basisnahrungsmittel der mediterranen Ernährung. Aus diesem Grund wird der Verzehr von Milch im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung für alle Altersgruppen wärmstens empfohlen.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie bei www.thinkmilkbesmart.eu, INSTAGRAM @thinkmilk_tasteeu; FACEBOOK Think Milk, Taste Europe, Be Smart und YOUTUBE Think Milk, Taste Europe, Be Smart.

