Hilfe bei extremem Schwitzen. Der Schwitzen.shop Blogg

Die beste Seite für Wissenswertes rund um Schwitzen, Hyperhidrose und geeignete Produkte

Schwitzen gehört zu unserem Alltag. Bei körperlicher Aktivität, hohen Temperaturen oder auch Nervosität fängt unser Körper an Schweiß abzusondern. Viele empfinden ihr Schwitzen als lästig, dennoch stellt es eine lebenswichtige Funktion dar. Schwitzen dient hauptsächlich der Temperaturregulation, ist nebenbei jedoch auch wichtig für die Haut und erfüllt eine Entgiftungsfunktion.

Wenn es zu vermehrtem Schwitzen kommt, dient dies jedoch keinerlei wichtigen Funktionen und kann sehr unangenehm sein. Insbesondere bei krankhaftem, übermäßigem Schwitzen, auch Hyperhidrose genannt, kann die Lebensqualität bedeutend eingeschränkt sein. Betroffene schwitzen anfallartig mehrmals pro Woche oder pro Tag, ohne sich dabei körperlich anzustrengen oder den Einfluss hoher Temperaturen. Die Ausprägungen sind sehr individuell und unterscheiden sich in der Stärke des Schwitzens und auch der betroffenen Körperstellen. Fakt bleibt, dass starkes und übermäßiges Schwitzen das Leben der Betroffenen sehr beeinträchtigen kann. Ständig nasse Füße, Hände oder Achseln sind nicht nur in der Arbeitswelt unangenehm, sondern auch in der Freizeit, bspw. beim Sport oder einem Date. Zudem berichten Personen, die an starkem oder krankhaftem Schwitzen leiden, oftmals, dass sie Probleme haben, wirksame Produkte oder Lösungen gegen ihr Leiden zu finden.

Die Seite www.Schwitzen.Shop bietet hierfür einige hilfreiche Tipps und soll Betroffene bei der Aufklärung und Behandlung von krankhaftem Schwitzen unterstützen. Einerseits liefert die Seite verschiedene, nützliche Informationen bezüglich verschiedener Ursachen und Symptomen von Schwitzen, Hyperhidrose, Bromhidrose oder anderen Krankheitsbildern. Andererseits werden hilfreiche Produkte und Mittel vorgestellt, die sich bei der Behandlung von vermehrtem Schwitzen und Hyperhidrose als effektiv erwiesen haben. Darunter stellt die Seite nicht nur ein grosse Auswahl an Deodorants und Antitranspiranten vor, sondern auch Achselpads und Funktionsshirts.

Ein bewährtes Produkt, welches bei starkem Schwitzen empfohlen wird, ist das Antitranspirant Aloe Vera Forte von SweatStop®. Es ist gleich an mehreren Körperstellen anwendbar und bietet einen langanhaltenden Schutz vor übermässigem Schwitzen. Doch auch andere hilfreiche Produkte und Tipps lassen sich auf der Seite finden. Wenn man an vermehrtem oder krankhaftem Schwitzen leidet, nützliche Informationen einholen will oder kurzerhand neue geeignete Produkte sucht, ist ein Besuch der Webseite durchaus empfehlenswert.

Functional Cosmetics Company AG ist im Bereich Gesundheit, Medizin- und Kosmetikprodukte in den Themen Hyperhidrose, HNO und Onkologie spezialisiert.

Die Functional Cosmetics Company AG hat Eigenmarken wie SweatStop und vertritt diverse Hersteller wie Otosan, Everdry, AgainLife,… exklusiv. Der Vertrieb erfolgt direkt über Online-Shops, Apotheken oder Partner weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Basel. Das Versandlager für EU Kunden befindet sich in Lörrach, Deutschland.

Kontakt

Functional Cosmetics Company AG

Menzi Stefan

Nauenstrasse 67

4052 Basel

0041 61 262 1000

0041613038009

s.menzi@sweat-stop.com

https://www.schwitzen.shop/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.