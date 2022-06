Was kostet der Sport?

BravoGutschein Studie zeigt, welche Sportarten in Deutschland beliebt sind und was sie kosten

(Florenz, Juni 2022) Um einen Ausgleich zum stressigen Alltag zu haben, das eigene Gewicht zu regulieren oder um körperlich und geistig fit zu bleiben – Gründe, regelmäßig Sport zu treiben, gibt es viele. Wer sich für eine Sportart entscheidet, merkt meist schon vor dem ersten Training, dass der Sport seinen Preis hat. Denn nicht nur bei der Wahl des passenden Outfits und der Erstausrüstung fallen Kosten an, sondern auch bei der Anmeldung im Sportverein oder den ersten Unterrichtsstunden. Die Onlineplattform für Gutscheine und Rabattcodes BravoGutschein hat nach den 25 beliebtesten Sportarten der Deutschen auf Basis des Online-Suchvolumens recherchiert und in einer umfassenden Studie die teuersten und günstigsten Aktivitäten in zwei übersichtlichen Rankings zusammengestellt.* Von bekannten Sportarten wie Fußball, Basketball oder Darts bis hin zu den fünf aufstrebenden Top-Trendsportarten wie Trailrunning und SUP Yoga – die Rankings zeigen, welche Kosten Einsteiger investieren müssen, um den Sport auszuüben.** Dank der vielen BravoGutschein Rabattaktionen kann beim Kauf einer Erstausrüstung sogar der ein oder andere Euro gespart werden.

Fussball und Tennis – die Evergreens des deutschen Sports

„Pass, Schuss und Tor“ oder „Spiel, Satz und Sieg“ – auf der Suche nach der beliebtesten Sportart der Deutschen führt kein Weg am Fußball vorbei. Keinen anderen Sport verfolgen und betreiben die Deutschen lieber. Mit insgesamt 500.000 monatlichen Online-Suchanfragen und damit über 21 % des gesamten Suchvolumens wird das im Netz besonders deutlich. Etwas abgeschlagen schnappt sich Tennis mit 155.000 Suchanfragen die Silber-Medaille und verweist Fitness mit 134.000 monatlichen Suchanfragen auf den dritten Platz des Siegertreppchens. Etwas überraschender wird es aber auf dem vierten Platz: Mit 125.000 Online-Zugriffen suchen die Deutschen häufig nach Skateboarding, das aufgrund der vielen Verletzungen und gebrochenen Handgelenke sogar als Extremsportart zählt. Die richtige Schutzausrüstung ist hier Pflicht und wird auch für den zehnten Platz der beliebtesten Sportarten benötigt: Stunt-Roller fahren. Mit 86.000 monatlichen Suchanfragen ist der Extremsport vor allem bei der jüngeren Generation beliebt.

Sport im Winter und im Wasser ist am teuersten

Anfängerausrüstung, Sportkleidung, Unterrichtsstunden und die Mitgliedschaft im Sportverein – wer überlegt mit einer Sportart zu beginnen, weiß oft nicht, welche Kosten mit dem regelmäßigen Training verbunden sind. Laut der BravoGutschein Studie ist Biathlon der teuerste Sport, den man in Deutschland betreiben kann. Im ersten Jahr kommen einschließlich der Ausrüstung und einem Einführungskurs rund 2.500 Euro zusammen. Etwas günstiger wird es beim Skifahren: Fällt das Schießen weg, belaufen sich die Kosten für Ausrüstung und Liftkarte auf jährlich etwa 1.850 Euro und machen den beliebten Wintersport zum drittteuersten in Deutschland. Nur knapp dahinter reiht sich auf dem fünften Platz mit jährlich etwa 1.200 Euro Yoga ein. Auch wenn die Anfängerausrüstung mit knapp 73 Euro zu den günstigsten gehört, machen die Trainingsstunden von rund 700 Euro den Sport zu einem der teuersten in Deutschland. Deutlich teurer wird es übrigens für alle, die Yoga auf einem Stand-up-Paddleboard ausüben möchten. Die wackelige Wassersportart ist mit jährlichen Kosten von rund 2.470 Euro der zweitteuerste Sport, den man in Deutschland betreiben kann.

Günstig fit werden mit Rollschuhlaufen, Ping-Pong und Leichtathletik

Wer Körper und Geist etwas Gutes tun möchte, dabei aber nicht allzu tief in die Tasche greifen will, wirft einfach einen Blick auf die zehn Sportarten, die laut der BravoGutschein Studie im ersten Jahr am wenigstens kosten. Vom Rollschuh laufen (525 Euro) über Tischtennis (480 Euro) und Leichtathletik (390 Euro) ist sicherlich für jeden angehenden Sportler etwas dabei. Auf Platz zehn der günstigsten Sportarten befindet sich sogar eine der beliebtesten: Fitness. Mit etwa 612 Euro für das erste Jahr ist diese Form der Betätigung nicht nur vergleichsweise günstig, sondern dank 24 Stunden geöffneter Fitnessstudios auch noch der perfekte Sport für viel beschäftigte Menschen. Bei der Gelegenheit übrigens einfach mal nach dem nächsten Piloxing Kurs fragen. Das neue Trend-Intervalltraining für den ganzen Körper vereint Boxschläge mit Pilates-Moves und sichert sich mit lediglich 135 Euro im Jahr den ersten Platz der günstigsten Sportarten in Deutschland.

Die komplette Studie mit allen Ergebnissen gibt es hier: https://www.bravogutschein.de/kosten-des-sports-deutschland

Pressekontakt:

DEUTSCHER PRESSESTERN / PUBLIC STAR

Bierstadter Str. 9 a, 65189 Wiesbaden, Germany

Maike Veith

m.veith@public-star.de

+49 611 39539-18

Sophie Dobner

s.dobner@public-star.de

+49 611 39539-27

* Die Top-25-Sportarten in Deutschland wurden auf Basis des Suchvolumens mithilfe des SEO-Analysetools Ahrefs im April 2022 ermittelt. Die Top-5-Trendsportarten wurden durch ein zweistufiges Verfahren ermittelt. Zuerst wurde eine Liste relevanter Trendsportarten durch eine Inhaltsanalyse der Sportberichterstattung erstellt und im Anschluss wurden die jeweiligen Suchvolumen über Ahrefs ermittelt.

** Für die Ermittlung der Kosten für Einsteigerausrüstung der jeweiligen Sportarten wurden die Preise des Sportartikelherstellers Decathlon herangezogen. Zur Ermittlung der Kosten für Mitgliedschaften und Übungsstunden wurden die Angaben von Anbietern und Vereinen (größtenteils im Raum Berlin) genutzt.

Über BravoGutschein:

BravoGutschein stellt für Dich die besten Angebote und attraktivsten Gutscheincodes, von zahlreichen Marken und Anbietern aus Deutschland und der ganzen Welt, zusammen. Du brauchst nur Deinen Shop wählen, das Angebot anklicken und schon wirst Du zum Onlineshop weitergeleitet. Nun kannst Du den Warenkorb befüllen und den Rabattcode einlösen, bevor Du die Zahlung abschließt. Der Preis wird automatisch reduziert und der Versand erfolgt in Windeseile. Es war noch nie so einfach und unkompliziert, bei Deinen Online-Bestellungen Geld zu sparen.

Firmenkontakt

Deutscher Pressestern

Sophie Dobner

Bierstadter Str. 9a

65189 Wiesbaden

+49 611 395395

s.dobner@public-star.de

https://www.bravogutschein.de/kosten-des-sports-deutschland

Pressekontakt

Deutscher Pressestern Public Star

Maike Veith

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

0611/39539-16

m.veith@public-star.de

http://public-star.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.