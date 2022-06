Digitale Jackpot-Anzeige aus Hamburg

digitalSIGNAGE.de bietet dynamische Displays im Innenbereich einschließlich Digital Signage Cloud-Software

Digitale Displays im Breitbildformat haben sich am Point-of-Sale etabliert, um Kunden auf Premiumangebote hinzuweisen und den Umsatz gezielt zu steuern. Mit den „Smart Stretched Signboards Cloud“ vereinfacht digitalSIGNAGE.de die Bereitstellung von dynamischen Inhalten mittels eines Cloud-basierten Content-Management-Systems.

Die digitale Jackpot-Anzeige ist eines der prägnantesten Beispiele für den Einsatz dynamischer Displays im Shop-Umfeld. Die Anzeige des aktuellen Jackpot-Betrages erzeugt die unmittelbare Aufmerksamkeit des Besuchers. Die Nutzung bewegter Inhalte für die Promotion von Premium- oder Sonderangeboten ist ein Eye-Catcher und lässt sich flexibel nutzen, um Produkte oder Services in das Rampenlicht zu stellen.

Um die Bereitstellung der Inhalte weitgehend zu vereinfachen, verfügen die Smart Stretched Signboards Cloud von digitalSIGNAGE.de mit „DS Channel Pro“ über ein intuitives Content-Management-System, das auf Basis entsprechender Templates die Kreation der Inhalte in der richtigen Größe für das entsprechende Display ermöglicht. Die Software ist Cloud-basiert und kann durch die einfache Bedienbarkeit sofort ohne besondere Vorkenntnisse genutzt werden.

digitalSIGNAGE.de bietet die Digital Signage Signboards in den Größen 38, 43 und 49 Zoll für den Innenbereich an. Die Displays verfügen über einen Split-Screen, so dass in mehreren Segmenten unterschiedliche Inhalte parallel vermittelt werden können. Um die Aufmerksamkeit und Attraktivität zu steigern, können aktuelle Nachrichten sowie Wetterinformationen optional als Sonderformat hinzugebucht werden.

digitalSIGNAGE.de bietet zudem umfassende Serviceleistungen wie qualifizierte Beratung und Support, persönliche Webinare sowie laufenden technischen Support über ein Ticketsystem. Die Digital-Signage-Displays sind kurzfristig verfügbar.

„Die Zeitspanne für den Transport von Informationen am Point-of-Sale ist denkbar kurz. Dabei konkurrieren vielfältige Angebote um die Aufmerksamkeit. Digitale Displays sind eine ideale Möglichkeit, Interesse zu wecken und Umsatzpotenziale auszuschöpfen.“, erläutert Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, Geschäftsführer bei digitalSIGNAGE.de

Für weitere Informationen steht das digitalSIGNAGE.de Vertriebsteam unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Millerntorplatz 1

20359 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Digital Signage Pionier

Digital Signage ist unsere Sprache.

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Die Produkte sind in Deutschland tausendfach installiert.

Pressekontakt:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Millerntorplatz 1

20359 Hamburg

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de