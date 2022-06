Sie wollen auswandern? Ihre Wahl ist auf Ungarn gefallen? Gratuliere …

… so fängt das Buch der Autorin Cornelia Rückriegel an, die mit „Willkommen in Ungarn“ nun das 5-jährige Jubiläum feiert.

Cornelia Rückriegel lebt seit mehreren Jahren in der ungarischen Puszta in der Nähe der Stadt Kecskemét. Ihr Interesse gilt der ungarischen Geschichte und Kultur, den liebenswerten Menschen in diesem schönen Land. Sie möchte mit ihrem kleinen Ratgeber Menschen helfen, die sich für das Auswandern nach Ungarn interessieren und auf diese Weise möglichst vielen Leuten ihre Wahlheimat ein bisschen näher bringen.

Nach dem Motto: „Ungarn sind Lebenskünstler. Lassen wir uns anstecken“ zeigt die Autorin in dem Ratgeber „Willkommen in Ungarn“ die ganze Bandbreite des Landes auf. Von A wie der Autoversicherung bis Z wie Zweitwohnsitz ist alles anschaulich und super lesbar beschrieben. Dieses Jahr kann das Buch sein 5-jähriges Jubiläum feiern. Die Nachfrage und der Erfolg sind ungebremst.

Das Buch ist hier erhältlich:

www.Leseschau.de/30

Wer sich für Ungarn interessiert, möchte auch die Sprache lernen. So gibt es ganz neu ein Buch der Autorin Aniko Kun „DEUTSCH-UNGARISCH Das „kleine“ Wörterbuch“. Damit macht die ungarische Sprache wirklich Spaß. Nebenbei erfährt man ebenso noch kurze Insider-Tipps zu dem Land von Palinka bis Paprika.

Das Buch ist bei Amazon erhältlich unter:

DEUTSCH-UNGARISCH Das „kleine“ Wörterbuch

ISBN-13: ? 979-8834247005

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Pressekontakt:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de