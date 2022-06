Jede Krise ist eine Chance zur Transformation

Dipl.Persönlichkeitstrainerin (PF) Christel Veciana aus Hanau erhält den Excellence Award beim internationalen Speaker Slam

Um Ermutigung und die Fähigkeit aus schwierigen Situationen über sich selbst hinaus zu wachsen, ging es in der Rede von Christel Veciana beim 3. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen.

Dieses von Hermann Scherer ins Leben gerufene Event, bietet Speakern Gelegenheit, mit ihrer Botschaft eine anspruchsvolle Jury zu überzeugen. An diesem Tag wurde sogar ein neuer Weltrekord aufgestellt, denn auf 2 Bühnen gleichzeitig beteiligten sich insgesamt 140 hochkompetente Teilnehmer in 9 verschiedenen Sprachen aus verschiedensten Branchen.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Christel Veciana konnte mit ihrer Rede über Zeiten des Wandels überzeugen. Für ihre Fähigkeit, Menschen zu berühren und ihnen Hoffnung und Zuversicht zu schenken, bekam sie den Excellence Award verliehen. Zusätzlich zu ihren Coachings und Trainings, die sie in Hanau in „Christels Scheune“, ihrem eigens dafür ausgebauten Wirkungsreich durchführt, wird sie zukünftig auch als Speakerin noch mehr bewirken.

„Das Leben ist viel zu schön, um sich zur Ruhe zu setzen. Es gibt noch so vieles zu tun! In dieser Zeit, die für viele Menschen wirklich schwierig ist, braucht es Menschen wie mich, die Wege aufzeigen können, wie man sich ein glückliches und erfülltes Leben gestaltet“, so Christel Veciana.

Christels Scheune Hanau

Lifecoaching/Training/Bühne

An diesem besonderen Ort unterstützt die diplomierte Persönlichkeitstrainerin (PF) und s.e.i.-Trainerin Christel Veciana Menschen darin, ihre Lebensherausforderungen anzunehmen und als Wachstumschancen zu nutzen. Sie vermittelt Bewusstsein für die eigene Schöpferkraft und somit für ein eigenverantwortlich gestaltetes Leben.

Kontakt

Christels Scheune

Christel Veciana

Hintergasse 8

63457 Hanau

06181/572033

info@christels-scheune.de

http://www.christels-scheune.de

