Neue Anlaufstelle zum privaten Erwerb von Aqua Bikes gestartet

Bisher waren Aqua Bikes primär in Schwimmbädern und Reha-Zentren im Einsatz. Das wird sich nun ändern:

Auf der Webseite Poolfitness.de können insbesondere Privatpersonen ab sofort moderne Aqua Bikes erwerben und somit in den Genuss dieser innovativen Sportgeräte kommen. Bis die ersten privaten Pool-Besitzer eine Anfrage starten, dürfte nicht sonderlich viel Zeit vergehen, denn das sogenannte Aqua Cycling mausert sich langsam aber sicher zu einer echten Trendsportart. Schaut man sich die Vorteile dieser neuen Sportart an, dann wird die Anschaffung eines Aqua Bikes bei vielen potenziellen Interessenten eine logische Konsequenz sein. Um was handelt es sich bei einem Aqua Bike und welche Vorteile bietet die neue Sportart? Das aktuell auf Poolfitness.de vertriebene Modell ist der Aquarider 6.0. Dieser ist, vereinfacht gesagt, ein an den Einsatz im Wasser angepasster Fahrrad-Ergometer. Das Premium-Produkt aus hochlegiertem Edelstahl gemäß DIN 1.4404 rostet nicht. Zugleich wurde beim Design und der Herstellung darauf geachtet, dass auch an sensiblen Stellen, wie zum Beispiel bei beweglichen Teilen, das Wasser keinen Schaden anrichtet. Ein Grund, warum sich dieses Produkt speziell für Privatanwender eignet, ist die universelle Einsatzmöglichkeit: Die Stellfüße bestehen aus bodenschonendem Kautschuk und somit ist der Aquarider 6.0 für alle Beckenarten geeignet. Beim Design des Aquarider 6.0 wurde auf einen sehr tiefen und breiten Einstieg geachtet. Damit ist es auch erkrankten Personen wie Rheuma-, Hüft- und Kniepatienten möglich, das Aqua Bike zu nutzen. Zugleich ist das innovative Sportgerät sehr komfortabel: Am Griff lässt sich eine Flaschenhalterung anbringen, sodass dem Körper während der körperlichen Anstrengung stets ausreichend Flüssigkeit zugeführt werdend kann. Die Pedale verfügen über einen Schnellverschluss, der mit allen Schuhtypen verwendet werden kann. An der Unterseite befinden sich überdies Transportrollen, dank denen das Aqua Bike mit minimalem Kraftaufwand zum jeweiligen Einsatzort geschoben werden kann. Der Aquarider 6.0 ist für Wassertiefen von 110 bis 160 cm geeignet, wobei er achtstufig einstellbar ist. Dank der hochwertigen Klemmrastbolzen mit Schnellverschluss kann man jede Anpassung mit wenigen Handgriffen durchführen.

Sollte es entgegen der Erwartung zu einem Defekt kommen, stellt dies kein Problem dar. In der Garantiezeit übernimmt der Hersteller die Reparatur. Außerhalb der Garantiezeit können jederzeit Ersatzteile nachbestellt und der funktionstüchtige Zustand des Aqua Bikes mit minimalem Aufwand in Eigenregie wieder hergestellt werden. Viele Anwender fragen sich, welche Wirkung das Aqua Cycling auf die Gesundheit hat? Die Antwort lautet kurz und knapp: nur gute! Das Training im kühlen Nass ist vergleichbar mit einem effektiven Ganzkörpertraining, bei dem das Herz-Kreislauf-System trainiert und der Fettstoffwechsel angeregt wird. Zugleich wird das Bindegewebe gestrafft. Grundsätzlich ist es so, dass die Bewegung im Wasser deutlich mehr Kalorien verbraucht als an der Luft. Die Gelenke werden im Vergleich zu herkömmlichen Sportarten deutlich geschont und es besteht eine wesentlich geringere Gefahr für Überlastung oder gar Verletzungen. Obendrein wird durch die massierende Wirkung des Wassers das Lymphsystem positiv beeinflusst. Einige Frauen berichten sogar davon, dass eine Anti-Cellulitis Wirkung eingetreten ist. Ohnehin sind AquaCycling und AquaFitness nachgewiesenermaßen gesundheitsfördernd. In zahlreichen Studien wurde belegt, dass diese Sportarten sich positiv auf verschiedene Krankheiten und psychosoziale Aspekte ausgewirkt haben. Dadurch kann der Aquarider für eine nachhaltige Gewichtsreduktion, bei Lipödemen, in der Schwangerschaft oder bei der Rehabilitation eingesetzt werden. Zudem wird das Wohlbefinden nachhaltig gesteigert. Die erzielten Ergebnisse sind vergleichbar mit jenen, die bei der Nutzung einer Gegenstrom-Anlage erzielt werden. Langfristig gesehen ist der Unterhalt einer guten Gegenstrom-Anlage jedoch deutlich kostenintensiver. Insbesondere für Privatanwender wird durch das neue Angebot der effektive Wassersport überhaupt erst erschwinglich. Die auf Poolfitness.de vertriebenen Aqua Bikes sind „Made in Germany“-Produkte und wurden in Deutschland / Baden entwickelt produziert. Dabei ist der Hersteller von seinem Produkt überzeugt und gibt 5 Jahre Garantie. Dies unterstreicht noch einmal die Wertig- und Langlebigkeit dieser Produkte. Aber das ist noch nicht alles: Der Hersteller erlaubt die Bestellung eines individuell angefertigten Produktes. Für Linkshänder steht der Aquarider 6.0 als Linkshänder-Version zur Verfügung. Der Besteller kann aus umfangreichen Optionen wählen und das Sportgerät seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen lassen.

Neben den Aqua Bikes selbst finden private Anwender auf poolfitness.de für das neue Aqua Bike auch ein breites Sortiment an Zubehör-Artikeln. So wird beispielsweise für Menschen mit kurzer Schrittlänge eine kleinere Variante des Sattels angeboten und mit dem Bose S1 Pro kann man während der sportlichen Betätigung für eine entsprechende musikalische Untermalung sorgen. Darüber hinaus werden viele weitere Zubehör-Artikel angeboten, die die Faktoren Spaß und Komfort bei diesem Wassersport noch einmal erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Aqua Cycling bietet eine Vielzahl an gesundheitlichen Vorteilen, in deren Genuss nun auch Privatanwender kommen können. Der Anwendungsbereich des Heimpools wird deutlich erweitert und überdies der Pool selbst aufgewertet.

Betrieben wird die neue Anlaufstelle für Aqua Bikes von Gerwald Steiger. Dieser ist im Bereich Gesundheit und Fitness kein Unbekannter, verfügt er doch bereits über mehrjährige Erfahrung auf diesem Sektor. Insofern können sich private Anwender nicht nur auf eine professionelle Beratung, sondern auch über eine erstklassige Abwicklung freuen. Der Aquarider 6.0 kann sowohl abgeholt als auch bequem an einer frei zu wählenden Anschrift zugestellt werden.

