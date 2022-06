Money20/20: Banking Circle Ökosystem präsentiert erstmals sein gemeinsames Angebot

Finanzinstitute beschleunigen dank Ökosystem der Payments Bank die Digitalisierung der Kundeninteraktionen

London, 07.06.2022 – Auf der Money20/20 Europe (7. bis 9. Juni 2022) in Amsterdam präsentiert Banking Circle erstmals mit allen im Ökosystem beteiligten Unternehmen das gemeinsame Angebot für Finanzinstitute. Die technologie-agnostische Plattform der Payments Bank und die ergänzenden Anwendungen ermöglichen es Finanzinstituten die Digitalisierung ihrer Kundeninteraktionen zu beschleunigen, ohne auf ihre eigenen Markenwerte zu verzichten oder größere Investitionen in die Infrastruktur tätigen zu müssen.

Im Zentrum des Banking Circle Ökosystems steht die lizenzierte Payments Bank Banking Circle S.A.. Sie bietet grenzüberschreitende Transaktionen, Konten und Liquiditätsmanagement über ein globales Hub für Echtzeit-Clearing und -Abwicklung mit direktem API-Zugang. Das Ökosystem umfasst eine Vielzahl von ergänzenden E-Commerce-Lösungen, darunter B2B-Lösungen für den Sofortkauf, umsatzbasierte Finanzierungslösungen, Geschäftszahlungen, Kartenausgabe und Spesenmanagement sowie Account-to-Account-Zahlungen. Als Teil des Ökosystems der Payments Bank können Unternehmen ihren Kunden ergänzende Anwendungen über eine einzige Schnittstelle anbieten.

Zum aktuellen Finanzdienstleistungsangebot der Payments Bank gehören:

– YouLend – umsatzbasierte Finanzierungslösungen

– B4B Payments – Geschäftszahlungen, Kartenausgabe und Spesenmanagement

– Biller – B2B-Online-Einkäufe auf Rechnung

– SEPAexpress – Account-to-Account-Zahlungen für Händler und Zahlungsdienstleister

Anders la Cour, Chief Executive Officer der Banking Circle Group, erläutert die Vorteile für Kunden: „Durch den Zugriff auf mehrere Lösungen aus einem einzigen Ökosystem können Finanzunternehmen, Banken, globale Marktplätze, Unternehmen und Online-Händler Marktchancen schneller nutzen und eine ‚First-to-Market‘-Position einnehmen. Außerdem können sie erhebliche Kosteneinsparungen erzielen.“

Anders la Cour erklärt weiter: „Veraltete Technologien hemmen das Wachstum eines Unternehmens. Durch die Zusammenarbeit mit einem Ökosystem wie Banking Circle decken digitale Unternehmen den gesamten Lebenszyklus von Finanzdienstleistungen ab, die eine Einzelperson oder ein Unternehmen benötigt. Darüber hinaus erzielen sie einen größeren Wettbewerbsvorteil und steigern ihren Gesamtwert.“

Die Banking Circle Group ist eine Finanztechnologieplattform der nächsten Generation für den globalen Handel. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt und Zahlungsströmen von mehr als 200 Mrd. EUR unterstützt die Banking Circle Group Zahlungsunternehmen, Banken, globale Marktplätze und Online-Händler dabei, die Digitalisierung ihrer Kunden- und Lieferketteninteraktionen mit modernen Finanzlösungen zu beschleunigen.

Eine zentrale Stelle im Banking Circle Ökosystem hat Banking Circle S.A inne. Die voll lizenzierte Bank bietet weltweit länderübergreifende Zahlungen, Konten und Liquiditätsmanagement über die erste und einzige globale Drehscheibe für Clearing und Abwicklung in Echtzeit mit direktem API-Zugang. Ergänzt wird dies durch eine Vielzahl von E-Commerce-Lösungen, darunter Revenue-based Financing, Business Payments & Card Issuing, B2B Buy Now Pay Later und Account-to-Account-Zahlungsmethoden.

Die Banking Circle Group besteht aus verschiedenen, miteinander verbundenen Unternehmen mit unterschiedlichen Regulierungssystemen. Für weitere Informationen über Banking Circle S.A., YouLend, SEPAexpress und Biller und/oder wie sie lizenziert und reguliert sind, besuchen Sie bitte die jeweiligen Websites.

Die Banking Circle Gruppe befindet sich im Besitz von EQT VIII und EQT Ventures, in Partnerschaft mit den Gründern von Banking Circle S.A. Die Unternehmen der Gruppe haben Büros in Amsterdam, Kopenhagen, London, Luxemburg, München, Singapur und Stamford, Connecticut.

