PHANTEKS Glacier G3090Ti Wasserblock – Zähme das Biest!

Jetzt neu bei Caseking!

Die GeForce RTX 3090Ti liefert Spitzenleistung, ist dabei aber auch außerordentlich anspruchsvoll. 450 Watt TDP wollen unter Kontrolle gehalten werden, damit die Karte ihre beträchtlichen Stärken voll ausspielen kann. Mit den neuen Glacier G3090TI Wasserblöcken mit Backplate von PHANTEKS könnt ihr das Ungetüm absolut ans Limit treiben, ohne ins Schwitzen zu kommen. Und dabei sehen sie auch noch verflixt gut aus! Mit einem Glacier G3090Ti in eurem Custom Loop seid ihr nicht nur bestens gerüstet, die volle Leistung der Karte abzurufen, sie kann dabei sogar angenehm leise bleiben. Zähme das Biest!

Der hochwertige und leistungsstarke Grafikkartenkühler für Custom-Wasserkühlungen kommt im edlen schwarzen oder verchromten Design. Dank optimierter Kanalstruktur und vernickeltem Kupfer-Block ist eine effiziente Kühlung der GPU, des Speichers und der Spannungswandler garantiert. Kupfer ist besonders wärmeleitfähig und ermöglicht so einen optimalen Transport der Abwärme. Die große Kühlfläche mit vielen Kühlrippen sorgt dafür, dass die erwärmte Flüssigkeit außergewöhnlich schnell wieder abkühlt.

Der Kühlkörper hat einen Deckel aus transparentem Acrylglas und ein wahlweise verchromtes oder schwarz eloxiertes Aluminium-Cover. In Verbindung mit der integrierten RGB-LED-Beleuchtung sorgt das für eine absolut einmalige und edle Optik.

Die Features der PHANTEKS Glacier G3090Ti Wasserblöcke mit Backplate im Überblick:

Full-Block-GPU-Kühler für Custom-Wasserkühlungen

Effektive Kühlleistung durch Boden aus vernickeltem Kupfer

Eindrucksvolle Optik durch Deckel aus Acrylglas mit Aluminium-Cover

Vier G1/4-Zoll-Anschlüsse zur Einbindung in den Wasser-Kreislauf

Digital adressierbare RGB-LED-Beleuchtung (15 LEDs, 3-Pin, 5VDG)

Besonders zuverlässige und langlebige Dichtungsringe aus Viton

Die digital adressierbare RGB-LED-Beleuchtung ist mit denselben RGB-Anschlüssen ausgestattet, die auch bei anderen PHANTEKS-Produkten zum Einsatz kommen und kann über den RGB-LED-Controller (wenn vorhanden) eines PHANTEKS-Gehäuses gesteuert werden. Über einen 3-Pin-Connector (5VDG) ist der Anschluss auch an entsprechende Mainboards möglich.

Der Dichtungsring der PHANTEKS Glacier G3090Ti Wasserblöcke wird aus hochwertigem Viton gefertigt. Das Material wird auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet. Es hat eine äußerst hohe Haltbarkeit und ist gegen hohe Temperaturen und reaktionsfreudige Flüssigkeiten hochgradig resistent.

Die PHANTEKS Glacier G3090Ti Wasserblöcke mit Backplate sind in drei Versionen für Grafikkarten von ASUS, MSI und Gigabyte ab 229,90 Euro erhältlich und demnächst lieferbar. Alle drei sind in den Farben Schwarz und Chrom zu haben.

Alle Informationen zu den PHANTEKS Glacier G3090Ti Wasserblöcken mit Backplate findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/glacier-g3090ti

