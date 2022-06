Der beste Massagesessel – Welcon Easyrelaxx ist Vergleichssieger bei computerbild.de im Test 05/2022

Sehr gute Ver­ar­bei­tung, bequemer Sitz­kom­fort und integrierte in­te­grier­te Laut­spre­cher werden als Besonderheiten hervorgehoben.

„Das Test- und Vergleichsportal von COMPUTERBILD.de präsentiert Ihnen die besten Massagesessel. Massagesessel sind eine wunderbare Methode, auch in den eigenen vier Wänden Verspannungen am Körper auf natürliche Art zu bekämpfen. Welche Massage-Arten die Modelle aus unserem Vergleich besonders gut beherrschen, können Sie unserer Test- und Vergleichstabelle entnehmen: Während die meisten Massagesessel auf die Vibrationsmassage setzen, setzen andere ihren Fokus auf Shiatsu-, Klopf- oder Knet-Massagen.

Auch die Anzahl der Massageprogramme kann je nach Hersteller stark variieren: von 3 bis zu 20 sind hier möglich. Die zusätzliche Wärmefunktion ist für die meisten Sessel Standard, allerdings gibt es auch hier Ausnahmen – schauen Sie hier genau hin!“ ist als Einleitungstext im großen Massagesessel-Test auf computerbild.de zu lesen.

Wie schon oftmals zuvor wurde der Massagesessel EASYRELAXX aus dem Hause Welcon als Vergleichssieger gekürt. Der in beige/braun, beige, rot und schwarz lieferbare Massagesessel konnte sich erneut gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und zeichnet sich laut computerbild.de durch sehr gute Ver­ar­bei­tung, bequemem Sitz­kom­fort und in­te­grier­te Laut­spre­cher aus.

Als weitere Vorteile von Massagesesseln werden die Besonderheiten

– Massage jederzeit verfügbar

– unterstützt Erholung und Entspannung

– löst Verspannungen

– kann neben dem Lesen oder Fernsehen angewendet werden

– beugt Folgen aufgrund von Verspannungen vor

im Massagesessel Test 05/2022 von cumputerbiild.de hervorgehoben.

Alternativ zu Amazon, Otto und Ebay kann der Massagesessel Welcon Easyrelaxx auch über die Website www.welcon-shop.com direkt beim Hersteller bestellt werden. Der Hersteller Welcon zeichnet sich neben der gehobenen Produktqualität auch durch einen excellenten Kundendienst aus. So verfügt der Giesener Versender über einen flächendeckenden Kundendienst in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in den Niederlangen, Belgien und Luxemburg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Adrienne Baumgarten

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon.de

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

