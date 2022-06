Neue Rechtslage bei der Widerrufsbelehrung!

Letzte Woche war Vatertag und vielleicht ist Ihnen die darauffolgende Gesetzesänderung entgangen. Seit Samstag, den 28.05.2022 müssen die Angaben in der Widerrufsbelehrung und im Muster-Widerrufsformular wie folgt angepasst werden:

Die Angabe einer ggf. vorhandenen Faxnummer in der Widerrufsbelehrung und dem Musterwiderrufsformular entfällt.

Neben dem Namen und der Anschrift sind die Telefon-Nr. und die E-Mail-Adresse Pflichtangaben

Die Formulierung in der Widerrufsbelehrung muss lauten: Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns … mittels einer eindeutigen Erklärung z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss …

Eigens erstellte Formulare anpassen, da inhaltlich unterschiedliche Formulierungen bei Mehrfachbelehrungen zur Unwirksamkeit führen können.

BITTE BEACHTEN SIE: Eine unwirksame Widerrufsbelehrung kann zum Provisionsverlust führen, insofern der Maklervertrag widerrufen wird. Zusätzlich zu den zwingenden Änderungen im Text der Widerrufsbelehrung haben wir eine Empfehlung für Sie:

– Anpassung der Überschrift zur Widerrufsbelehrung in „Widerrufsbelehrung zu dem mit uns abgeschlossenen Maklervertrag“

WICHTIG: Seit dieser Woche werden die angepassten Texte und Platzhalter bereits in der FLOWFACT Immobiliensoftware sowie Performer-CRM ausgespielt. Zur Verwendung der neuen Inhalte im Interaktiven Expose müssen Sie die Beispielrechtstexte erneut aufrufen und hochladen.

Anleitung für FLOWFACT Nutzer/innen:

Gehen Sie in Ihrem FLOWFACT auf Einstellungen – Unternehmen – Rechtstexte. Hier finden Sie den Button „Beispiel-Rechtstexte hinterlegen“. Dadurch werden Anpassungen, die Sie beispielsweise in den Nutzungsbedingungen vorgenommen haben, ebenfalls überschrieben. Bitte nehmen Sie die Anpassungen anschließend erneut vor. Detaillierte Informationen finden Sie im FAQ-Artikel.

Anleitung im Performer-CRM:

Im Performer laden Sie im AddinDownload die aktuelle Version vom SExpose+ bzw. PdfAngebotsversand runter. Damit werden die neuen Vorlagen im Vorlage.mus Ordner gespeichert. Diese können Sie als Vorlage für Ihre Angebote nutzen, oder Sie ändern im Vorlagen Ordner unter Aktivi/Offerten die Vorlage SExposePlus2.htm und entfernen die Verweise auf Faxnummern in der Widerrufsbelehrung.

