Business Spirit entscheidend für den Erfolg beim Turn-Around von Unternehmen

Automotive Experte Dr. Thomas Meichsner erhält den Excellence Award beim internationalen Speaker Slam

Unternehmen retten, Arbeitsplätze sichern mit Spirit und Herz. Dr. Thomas Meichsner erhält den Excellence Award beim internationalen Speaker Slam in Deutschland. Wieder wurde ein Weltrekord aufgestellt.

Beim 3. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen konnte Herr Dr. Thomas Meichsner sowohl das Publikum von sich überzeugen, als auch die Jury und Top-Speaker Hermann Scherer mit seiner Bühnenperformance begeistern. Vorherige Wettbewerbe wurden in Berlin und Wien ausgetragen. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Unter dem Titel „Business Spirit mit Herz“ Unternehmen retten, Arbeitsplätze sichern, Wachstum, sprach Dr. Thomas Meichsner als Insider und Experte für die Restrukturierung von Unternehmen über den schlechten Zustand der deutschen Industrie und über völlig neue Ansätze, Unternehmen aus der Krise zu führen und damit einen wichtigen Betrag für die Sicherung der Arbeitsplätze und die Wertsteigerung der Unternehmen zu leisten.

In seinen bisherigen Funktionen als Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer und Chief Restructuring Officer konnte er immer wieder feststellen, dass reine kaufmännische, technische oder juristische Erfahrungen nicht ausreichen, um ein Unternehmen nachhaltig aus der Krise zu führen. Insbesondere entscheidet der Business Spirit – „Sanierung mit Herz“ – über den Erfolg des Turn-Around und das Vertrauen der Mitarbeiter, Gesellschafter und Banken. Wenn die Mitarbeiter wertschätzend in den Veränderungsprozess eingebunden sind, wird auch eine viel höhere Geschwindigkeit bei der Umsetzung der notwendigen Veränderungen erzielt. Die Mitarbeiter bleiben innerlich an Board.

Wir brauchen uns nur mal den Spirit der Menschen auf einem Rock Konzert an einem Wochenende in Wacken Open Air anschauen: energiegeladene, leistungsfähige und begeisterte Menschen, auch jung gebliebene über 60-Jährige, rocken bis spät in die Nacht bei jedem Wetter. Jeder rockt mit. Als Vergleich dann der Besuch bei einem Orgelkonzert. Die Energie, die Menschen und der Zusammenhalt sind anders. Jeder spürt den unterschiedlichen Spirit einer Veranstaltung.

Übertragen auf deutsche Unternehmen ist Handlungsbedarf notwendig, um nicht international abgehängt zu werden. Den Rock Konzert Spirit realisieren Apple, Amazon, Tesla und Google und hier sprudeln die Gewinne. Wir brauchen eine frische Aufbruchstimmung, wie bei Start-up Unternehmen, gerade bei der Sanierung von Firmen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Alte Verhaltensmuster, limitierende Glaubenssätze, die Angst vor den Konsequenzen des Handelns und die Zweifel an sich selbst, gerade in den Führungsetagen. Wenn wir diese auflösen, überwinden oder zumindest darüber hinwegsteigen, dann sprudeln wieder die Gewinne. Die Corona und Ukraine Krise beschleunigen nur die Dramatik und ermöglichen den Wandel.

Mit seinem Konzept zur Rettung von Unternehmen mit mehr Aufbruchstimmung, Business Spirit mit Herz konnte Thomas Meichsner die Jury für die Auszeichnung zum Excellenz Award bei der Weltmeisterschaft überzeugen.

Dr. Thomas Meichsner ist Experte für die Rettung von Unternehmen, der Restrukturierung und dem Business Spirit. Seit 30 Jahren führt er internationale Unternehmen als Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer und Chief Restructuring Officer aus der Krise heraus. Hierbei ist er insbesondere auf die Automobilindustrie, die Zulieferindustrie und produzierende Unternehmen spezialisiert.

Neben den fachlichen Themen der Verbesserung aller Abläufe und Strukturen, der Steigerung von Produktivität und Qualität fokussiert sich Herr Dr. Meichsner insbesondere auf die Menschen, das Vertrauen in den Wandel und die Entwicklung des Business Spirit. Mit diesem Ansatz führt Dr. Meichsner die Unternehmen erfolgreich und zügig aus der Krise heraus.

