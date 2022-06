Die Küchenrückwand zum Aufkleben – ohne Werkzeug zum frischen Küchenambiente!

Weltweit einzigartig, überdecken die selbstklebenden PET-Folien des 2021 gegründeten Unternehmens unansehnliche Oberflächen.

Die Suche nach einer Wohnung gestaltet sich schwer genug. Ist endlich eine gefunden, sind Design oder Alter der Küchenfliesen meist zweitrangig. Doch dauerhaft auf das unerwünschte Motiv blicken ist nicht ideal. Ebenso wenig wie die Alternative, Geld in neue Kacheln und professionelle Handwerker zu investieren. Denn dies kann beim Auszug zu Problemen mit dem Vermieter führen. Dank danario gehört all das allerdings der Vergangenheit an: Weltweit einzigartig, überdecken die selbstklebenden PET-Folien des 2021 gegründeten Unternehmens unerwünschte Oberflächen mit täuschend echter 3D- oder Glas-Optik. Und sie lassen sich rückstandslos wieder entfernen!

Nicht nur das Essen sollte in der Küche dem persönlichen Geschmack entsprechen

Fast täglich betritt man die eigene Küche – Grund genug, sich darin rundum wohlzufühlen. Bislang jedoch war es schwierig, ohne Erlaubnis des Wohnungseigentümers und finanziellen Kraftaufwand die Wände nach eigenem Geschmack zu gestalten. Ab sofort gibt es mit den innovativen Kunststofffolien der danario GmbH aus Minden die Lösung. Sie sind einfach zu montieren und problemlos zu entfernen und belasten das Budget kaum mehr als ein Wocheneinkauf. Mit 35 Designs findet außerdem garantiert jeder das Passende.

Dass die innovativen Haushalts-Produkte hochwertigste Qualität gewährleisten, bestätigt ihre Entwicklungsgeschichte: Nicht nur ging es Firmengründer zunächst um seine eigene Küche. Als ehemaliger Mitarbeiter einer Digitaldruckerei ist der Erfinder der illusorischen Glasbilder ein Fachmann! Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen gelang dem Profi die Herstellung eines PET-Kunststoffes, der Kunden auf ganzer Linie überzeugt.

Wer für seinen Küchen-Look auf danario zurückgreifen möchte, hat abhängig vom Untergrund und individuellen Wünschen die Auswahl zwischen zwei Oberflächen.

– Realistische 3D-Optik zum Anbringen auf glatten und rauen Untergründen sowie Fliesen.

– Glasoptik zum Anbringen auf glatten Untergründen und Fliesen.

Alle Optionen lassen sich mit Glasreiniger reinigen und mit Silikonverdichtung auch in Badezimmern verwenden.

In Minuten zur neuen Küchenrückwand

Was Mieter künftig auf ihren Wänden erblicken, bleibt ihrem Geschmack überlassen. Von Landschaft über Ziegelmuster, bis Abstrakt kommen alle Bildmotive in brillanten Farben. Sie werden je nach Folienvariante in täuschend echter Glanzoptik oder realistisch wirkender Mattstruktur gefertigt. Nach dem Maßnehmen können Interessenten bequem über das Internet ihre Bestellung abwickeln. Bei Unentschlossenheit versendet die danario GmbH Materialmuster zum Testen.

Bereits 90 Minuten nach Lieferung der Folienrolle inklusive Cuttermesser zum individuellen Zuschnitt erstrahlt die Küche in neuem Glanz. Bis zum Auszug – oder bis es ein neues Motiv sein darf.

Unsere selbstklebenden Küchenrückwände wandeln alte Kochnischen in eine moderne Traumküche. Ohne aufwendige Renovierung und teure Handwerker.

Kontakt

danario GmbH & Co. KG

Alwin Zubert

Wagnerstraße 26

32427 Minden

service@danario.de

http://www.danario.de/

Bildquelle: danario GmbH & Co. KG