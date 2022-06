Coinbase ist im Zuge eines Multi-Millionen-Dollar-Deals neuer Hauptpartner der E-Sport Organisation BIG

Die führende Krypto-Plattform Coinbase erweitert seine Partnerschaft mit BIG und erwirbt die Rechte des Hauptpartners in einem der größten E-Sport Club Deals in Europa

Berlin, 2. Juni 2022 – Coinbase, die führende Krypto-Plattform, ist der neue Hauptpartner von Berlin International Gaming (BIG). Die Zusammenarbeit zwischen Coinbase und Deutschlands erfolgreichstem CS:GO-Team begann bereits im August 2021. Als Teil der Partnerschaft hat Coinbase die Hauptpartnerrechte für die CS:GO-Abteilung von BIG sowie ein umfangreiches Medienrechtepaket erworben, das auch die prominenteste Platzierung des Coinbase Logos auf dem offiziellen Spielertrikot von BIG beinhaltet. Gemeinsam mit Coinbase wird BIG eine Vielzahl von Aktivierungen durchführen, darunter Community-Events, Turniere und einzigartige Fan-Erlebnisse.

Die Vereinbarung folgt auf den millionenschweren Erwerb von Mitgliedsplätzen bei BLAST Premier und der ESL Pro League durch BIG, was die Attraktivität dieser Elite-Ligen für Partner zeigt. Als permanentes Partnerteam wird BIG auch in Zukunft an diesen prestigeträchtigen Wettbewerben teilnehmen.

Die CS:GO-Spieler von BIG werden bereits bei den kommenden hochdotierten E-Sport Events in ihren neuen Trikots mit Coinbase als Hauptpartner antreten, darunter auch beim BLAST Premier Spring Final 2022 in Lissabon in diesem Sommer. Der Deal selbst wurde von SPORTFIVE vermittelt.

„BIG ist seit Sommer 2021 ein großartiger Coinbase Partner“, sagt Sascha Rangoonwala, Country Manager Germany bei Coinbase. „Diese Partnerschaft mit Deutschlands führender E-Sport Organisation BIG hilft uns erwiesenermaßen dabei, Digital Natives besser zu erreichen und sie über die Vorteile und Risiken von Kryptowährungen zu informieren. Daher haben wir die Partnerschaft jetzt vertieft und freuen uns darauf, die Adoption von Krypto-Assets gemeinsam weiter voranzutreiben.“

„Die Verlängerung der Partnerschaft mit Coinbase als neuer BIG CS:GO Main Partner ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Organisation“, sagt Daniel Finkler, CEO von BIG. „Der finanzielle Umfang der Partnerschaft zeigt, dass die millionenschwere Übernahme der BLAST Premier und ESL Pro League Partner Slots im Jahr 2021 gute Investitionsentscheidungen waren. Gemeinsam mit Coinbase werden wir an den größten und prestigeträchtigsten E-Sports-Wettbewerben weltweit teilnehmen. Es ehrt mich sehr, dass wir die führende Krypto-Plattform als langfristigen Partner gewinnen konnten. Coinbase hat sich in den letzten Jahren zu einem Marktführer im schnell wachsenden und äußerst spannenden Kryptomarkt entwickelt.“

„Wir sind sehr glücklich, dass wir zwei so starke Marken zusammenbringen und helfen konnten, diese Partnerschaft weiter auszubauen“, sagt Eike Gyllensvärd, President E-Sports bei SPORTFIVE. „Diese Ankündigung ist ein Beweis für die tiefgreifende Branchenerfahrung und E-Sports-Expertise, die SPORTFIVE Rechteinhabern und Marken gleichermaßen bietet.“

Über BIG

Berlin International Gaming, weltweit bekannt als BIG, ist eine der erfolgreichsten europäischen E-Sport-Organisationen. Derzeit beschäftigt die deutsche Organisation professionelle Teams und Spieler in acht verschiedenen Titeln, darunter League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Quake Champions, Trackmania, Valorant, StarCraft 2 und PUBG Mobile, die alle zu den besten in Deutschland und Europa gehören.

Das Aushängeschild der Organisation ist das ausgezeichnete CS:GO-Team um Teamkapitän Johannes „tabseN“ Wodarz. Mit Millionen von Zuschauern und überfüllten Arenen ist Counter-Strike einer der angesagtesten und prestigeträchtigsten Titel im Sport. Seit 2017 hat sich das deutsche Team in der Weltspitze etabliert und feierte zahlreiche respektable Erfolge.

Neben dem Erwerb eines BLAST Premier Partner Slots im Januar 2021 konnte BIG im Oktober 2021 nach einem kompetitiven Bieterverfahren in einem Multi-Millionen-Dollar-Deal einen Partner Slot in der elitären ESL Pro League erwerben. Zuletzt qualifizierte sich das Team als „Legends“ für das PGL Antwerp Major, wodurch es sich ein Ticket direkt für die Legend-Stage des prestigeträchtigsten CS:GO-Events sicherte. Insgesamt haben die Profiteams von BIG bis heute über 1.959.000 USD an Preisgeldern gewonnen.

Über SPORTFIVE

SPORTFIVE nutzt die einzigartige emotionale Kraft des Sports um bahnbrechende Partnerschaften im Sport zu schaffen. Durch full-service-SPORTFIVE ist eine der führenden globalen Sportbusiness-Agenturen mit über 1.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Als Gesamtvermarktungspartner von 17 Profi-Fußballvereinen in Deutschland und Partner von über 70 europäischen Fußballclubs sind wir Marktführer in Europa. Neben Fußball gehören zahlreiche weitere Sportarten wie Handball, Basketball und Wintersport, aber auch Golf, American Football, Formel 1 und Esports zu unserem Portfolio. Innerhalb des Sports kreieren wir durch authentische, individuelle Partnerschaften emotionale Kommunikationsplattformen für Marken.

Mit der „Power of Five“ – bestehend aus Unternehmen, Rechtehaltern, Medienplattformen, Fans und unseren Mitarbeitenden – ist unsere Leidenschaft für das Sportmarketing fest in unserer Marke verankert. Unser Anspruch ist es, die fortschrittlichste Agentur im Sportbusiness zu sein und die Zukunft des Sportmarketings mitzugestalten.

Unser Leistungsspektrum umfasst alles, was mit Sportmarketing zu tun hat und reicht von Beratung, virtueller Banden- und Stadionwerbung, Trikotsponsoring, internationalen Medienrechten und Athletenvermarktung über Hospitality-Programme, Reiseservices und Incentives bis hin zu digitalen Lösungen wie Apps, Produktinnovationen und kreativen Sponsorenkampagnen und -aktivierungen. Damit bedienen wir individuell je nach Kundenzielsetzung die gesamte Wertschöpfungskette im Sportmarketing.

Coinbase erschafft die neue Krypto-Ökonomie – die dank Blockchain-Technologie fairer, zugänglicher, effizienter und transparenter ist. Im Jahr 2012 hatte Brian Armstrong, Gründer der Coinbase Global, Inc., eine revolutionäre Idee: Alle Menschen auf der Welt sollten die Möglichkeit haben, digitale Werte wie Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen. Seitdem hat das Unternehmen eine zuverlässige und intuitive Plattform gebaut, die einfachen Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Coinbase Global, Inc. ist an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel COIN gelistet.

Im Juni 2021 erhielt die Coinbase Germany GmbH, ein Tochterunternehmen der Coinbase Global, Inc., als erstes die Erlaubnis zur Erbringung des Kryptoverwahrgeschäfts in Deutschland.

Firmenkontakt

Coinbase

Christian Fabricius

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 31

coinbase@hbi.de

https://www.coinbase.com/de/

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH – International PR & MarCom

Christian Fabricius

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 31

coinbase@hbi.de

https://www.hbi.de

Bildquelle: Coinbase