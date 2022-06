Einblicke in die Welt der Medien: NDR Campus bei der IdeenExpo 2022

Mit dem NDR Campus ist der Norddeutsche Rundfunk auf der IdeenExpo vertreten.

Einmal selbst Medienmacherin oder Medienmacher sein: Egal ob Fernsehen, Radio oder Web, ob Moderation, Bild, Schnitt, Ton oder Gestaltung – auf dem NDR Campus in Halle 7 können Jugendliche während der diesjährigen IdeenExpo von Sonnabend, 2. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, an neun Tagen die vielfältige Technik und die zahlreichen Berufsfelder eines modernen Medienunternehmens kennen lernen. Auf dem Jugend-Event in Hannover bietet der NDR zahlreiche interaktive technische Exponate und Informationstools. An den Wochenenden holt N-JOY, das junge NDR Radioprogramm, angesagte Live-Acts auf die große Open-Air-Bühne auf dem Expo-Gelände.

700 Quadratmeter Fläche stehen den Besucherinnen und Besuchern des NDR Campus zur Verfügung, um hinter die Kulissen von Fernseh-, Radio- und Online-Produktionen zu blicken – und sich selbst darin auszuprobieren. Denn die gesamte Technik darf genutzt werden. So können Neugierige beispielsweise vor einem Greenscreen im Fernsehstudio zur Nachrichtensprecherin oder zum Nachrichtensprecher werden, die Besonderheiten bei der Bedienung einer Fernsehkamera entdecken oder im mobilen N-JOY Hörfunkstudio die eigene Radioshow moderieren. An der Mash Machine können sie außerdem ihre DJ-Qualitäten unter Beweis stellen. Ein besonderes Highlight ist zudem ein Fahrzeug, das von den Auszubildenden des NDR selbst entworfen und entwickelt wurde. Es ist so etwas wie ein „Ü-Wagen Light“ und kann bis zu zehn Kamerasignale verarbeiten und live senden. An allen neun Tagen stehen die Auszubildenden mit Rat und Tat zu Seite und beantworten individuelle Fragen.

Echte Konzerthöhepunkte gibt es an den Wochenenden. N-JOY präsentiert am Sonnabend, 2. Juli, Jan Delay & Disko No.1 auf der IdeenExpo. Support ist dann die Sängerin Mathea. Dennis Pöring moderiert das Bühnenprogramm. Eine Woche später (Sonnabend, 9. Juli) moderiert Johnny Thumb den Abschlussabend der IdeenExpo – und holt Casper auf die Bühne. Die Band Passepartout eröffnet das Live-Programm. Am Freitag, 8. Juli, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Special Guest, der noch bekannt gegeben wird.

Der Eintritt zu allen Konzerten und zur IdeenExpo ist frei.

