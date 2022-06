Y1 und BE-terna schließen Partnerschaft

Mit der strategischen Partnerschaft zwischen der Y1 Digital AG und der BE-terna erhalten E-Commerce-Unternehmen einen zentralen Anlaufpunkt. Damit verringert sich für die Kunden das höchste Projektrisiko entscheidend: Die Abstimmung und das Zusammenspiel von Business-Software-Anbieter, Shop-Agentur und den implementierten Systemen.

Sebastian Wernhöfer, Vorstandsmitglied der Y1 Digital AG, über das Ziel der Zusammenarbeit: „Wir haben mit BE-terna den ERP-Platzhirsch als Partner gewonnen. So können wir unseren Kunden eine Komplettlösung aus einer Hand anbieten und das Ökosystem von BE-terna bei Bedarf voll nutzen. Zudem gestalten wir unseren kompletten Workflow innerhalb der festen Teams neu, wovon unsere Kunden profitieren. Wir freuen uns gemeinsam mit BE-terna zu wachsen. Die Zusammenarbeit trägt jetzt schon Früchte, wie die aktuellen Projekte mit Speidel und BSTN beweisen.“

Ab sofort erhalten Kunden von Konzept, Design und Strategie bis zur Entwicklung und Datenmanagement alles unter einem Dach. Das bedeutet E-Commerce kommt für die Kunden aus einer Hand und wird so einfach wie nie zuvor: Von der Konzeption und Business Intelligence (BI) mit Artificial Intelligence (AI) über eine erfolgreiche ERP-Einführung bis hin zur lückenlosen CX im Shopfrontend.

BE-terna ist sehr erfolgreich im Business-Software-Umfeld. Das Unternehmen ist Partner von Microsoft, Infor, Qlik und UI-Path und betreut namhafte Kunden wie Breuninger, Jelmoli, Olymp und Alpina. Die Stärken von BE-terna liegen in der Digitalisierung des gesamten Back-Office-Prozesses ihrer Kunden. Als Full-Service-Anbieter ist BE-terna darauf spezialisiert, die digitale Transformation voranzutreiben und die Kunden-Geschäftsprozesse auf Basis von Cloud-Plattformen wie Microsoft und Infor zu optimieren.

Rico Hänel, Managing Director bei BE-terna über die Zusammenarbeit mit der E-Commerce-Agentur Y1: „Da wir unser Engagement im Groß- und Einzelhandel weiter ausbauen, ist es wichtig, dass wir unseren gemeinsamen Kunden eine vollständige End-2-End-Story und ein umfassendes Angebot bieten können. Mit der Partnerschaft mit Y1 sind wir jetzt dazu in der Lage. Durch die Kombination unseres Know-hows in Back-End-Prozessen mit hoher Datenkompetenz und das Front-End-Angebot von Y1 unterstützen wir nun die größten Bereiche auf der Consumer Shopping Journey.“

Das Einzelhandelsumfeld verändert sich in rasantem Tempo. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Bedürfnisse der Verbraucher zu befriedigen, müssen sich Unternehmen kontinuierlich anpassen. Durch die vereinten Kräfte von BE-terna und Y1 können beide Partner ihre Kunden auf dieser Transformationsreise begleiten und die Optimierung, Automatisierung und Digitalisierung des gesamten Geschäftsmodells ganzheitlich sowie nachhaltig fördern. Darüber hinaus bündeln BE-terna und Y1 ihr Know-how in Marketing- und Vertriebsstrategien, stärken die Marktpositionierung und senken dank der Partnerschaft die operativen Kosten, indem Marketingkanäle und Aktivitäten gemeinsam genutzt werden. Derzeit organisieren beide Partner das Onboarding in verschiedenen Teams.

Über Y1 Digital AG:

Die Y1 Digital AG bietet ganzheitliche digitale Lösungen für den E-Commerce: von Digital Branding und Design über UX/UI, Entwicklung, Cloud-Services bis hin zu digitalem Marketing und umfassenden Beratungsleistungen. Hauptsitz ist Karlsruhe; weitere Standorte sind München, Frankfurt (a.M.), Stuttgart, Pforzheim und Aachen. An der Spitze der über 100 Mitarbeiter stehen die Vorstände Peter Schneider und Sebastian Wernhöfer, gefolgt von ihrem Gründer Patrick Scherr.

Mehr unter: www.y1.de

