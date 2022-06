GLANZVOLLES TREFFEN FÜR DEN GUTEN ZWECK

Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld ist Gastgeber für Motorradvereinigung „Royal Stars Germany

Im Sonnenlicht glänzt das Chrom und ein tiefes Brummen von Motoren kündigt sie an. Zum alljährlichen Treffen kamen sie erstmals ins Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld: die „Royal Stars Germany“, eine Gruppe von Motorradfreunden, die die Liebe zur Yamaha Royal Star eint und die sich charitativ engagieren.

„Wir haben uns sehr gefreut, in diesem Jahr Gastgeber des Treffens zu sein“, betont Hoteldirektor Walter Sosul. „Es war ein imposantes Bild, die fast 120 Motorräder auf unser Haus zurollen zu sehen.“ Die 1998 gegründete Vereinigung „Royal Stars Germany“ trifft sich jedes Jahr im Frühsommer und lockt meist mehr als 200 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg an. Das diesjährige Treffen am Niederrhein endet am 28. Mai mit einer öffentlichkeitswirksamen Show der Motorräder am Johannes-Rau-Platz in Düsseldorf. Im Zuge der Show wird eine Spendenaktion gestartet, die der Alzheimer Forschung Initiative e.V. mit Sitz in Düsseldorf zugutekommen soll. Die Spendenübergabe findet dann im feierlichen Rahmen um 13:00 Uhr statt.

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

