Offenes Feuer fürs Zuhause: Auf die Planung kommt es an

Auswahl, Installation und Inbetriebnahme eines Kamins oder Kachelofen sollten gut vorbereitet sein, betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer.

Von einem Kamin oder Kachelofen träumen viele Eigenheimbesitzer. Für sie ist dies eine sehr gute Investition in ihre Immobilie – denn zum einen können sie damit den Wert ihres Hauses am Markt steigern, und zum anderen gewinnen sie erheblich an Lebensqualität. Kamine und Kachelöfen stehen für Behaglichkeit und Komfort, sie spenden Wärme und Licht und schaffen neue Möglichkeiten für das Design eines Objektes.

Ist die Entscheidung für den Kauf eines neuen Kamin- oder Kachelofens gefallen, stellt sich die Frage: Was sollte Kamin oder Kachelofen alles mitbringen? In jedem Fall eine komfortable Bedienung und ein ansprechendes Äußeres. Wie sieht es mit den Richtwerten für Feinstaub aus, und passt er überhaupt in die vorhandenen Räumlichkeiten und das eigene Wohnkonzept? Welche Ausführung ist die passende?

„Das wichtige Fragen, denn immerhin gibt es Kaminöfen heute in fast jeder Preislage und in zahlreichen unterschiedlichen Modellen. Die richtigen Antworten darauf geben Ruhe und Gelassenheit für dieses wichtige und langfristig orientierte Projekt. Je komplexer das Vorhaben ist, desto wichtiger ist es, sich für Planung und Installation von Kamin oder Kachelofen Zeit zu nehmen und Auswahl, Installation und Inbetriebnahme eines Kamins oder Kachelofen gut vorzubereiten“, betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de), der für seine Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg sowie in der Nordeifel (Nideggen, Heimbach, Simmerath, Monschau, Düren etc.) tätig ist.

Der Fachmann für Kamine und Kachelöfen berät hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten, der Umsetzbarkeit eines Systems in der Immobilie und den technischen Voraussetzungen. Dabei ist der Einbau eines Kamins auch kein Hexenwerk, das mehrere Monate in Anspruch nimmt. Daher kann auch mitten im Herbst noch der individuelle Kamin für den kommenden Winter geplant und umgesetzt werden. Vom ersten Termin bis zur Fertigstellung in den vier Wänden des Kunden können zwar einige Wochen ins Land gehen. Aber der angehende Kaminbesitzer merkt davon nicht viel, weil die reine Installation in seinem Haus oder seiner Wohnung sehr schnell geht. Der größte Teil der Arbeit wird im Fachbetrieb geleistet, der den Kamin oder Kachelofen in der eigenen Werkstatt herstellt.

Marcus Breuer erläutert das Vorgehen: „Erfahrene Profis nutzen, wenn möglich, vorhandene Kaminschächte und müssen nur eine Kernbohrung vornehmen, um den Kamin oder Ofen anzuschließen. Sie schlitzen keine Wände auf, sodass später neu verputzt und gestrichen werden muss. Die Arbeit im Bestand ist für diese Betriebe täglich Brot, daher können sie routiniert allen Anforderungen begegnen. Das hilft dem Kunden ungemein. Übrigens: Bei der Kernbohrung wird die Wand an genau der Stelle aufgebohrt, an der später das Ofenrohr angeschlossen wird; das reduziert Aufwand und Verschmutzung ganz erheblich und sorgt für eine passgenaue Installation ohne anschließende Renovierungsarbeiten.“

Fachleute wie Marcus Breuer sind auch immer auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung. In Deutschland müsse eine Feuerstätte grundsätzlich für den Betrieb zugelassen sein. Dies erkennt man am sogenannten CE-Zeichen. Es gelte, Sicherheitsabstände zu überprüfen, Abmessungen und bauliche Voraussetzungen sowie vorhandene Anschlüsse sind genauso zu berücksichtigen wie die Wärmeleistung des Kaminofens in Abhängigkeit zur Größe des Aufstellraumes. Der Ofen müsse auch der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz entsprechen, um eine Betriebserlaubnis zu erhalten.

„Das bedeutet: Eine professionelle und langfristig haltbare Planung sind die entscheidenden Kriterien für den Einbau eines handwerklichen Kamins oder Kachelofen, der über die Jahre und Jahrzehnte hinweg Freude macht!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kachelöfen Breuer

Herr Marcus Breuer

Schiefbahner Straße 25

41748 Viersen

Deutschland

fon ..: 0 21 62 / 26 0 77

fax ..: 0 21 62 / 35 14 41

web ..: http://www.kacheloefen-breuer.de

email : info@kacheloefen-breuer.de

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de