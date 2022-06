Marktplatz-Software – So dringen Unternehmen endlich ins Internet vor

Der Trend zum eigenen Webshop hält an. Grund dafür ist, dass es inzwischen viele Software-Lösungen gibt, die regelrecht easy zu bedienen sind, und zwar ohne einen Experten beauftragen zu müssen. Eine dieser Lösung ist Marktplatz-Software conedix-anzeigenmarkt.

Unaufhaltsamer Trend

Inzwischen nutzen fast die Hälfe der deutschen Unternehmen die Social-Media-Kanäle als Marketingplattform. Das bindet einen Großteil der bisher zur Verfügung stehenden Marketing-Experten, wobei die Unternehmen vor allem auf E-Mail-Marketing setzen und der Marketing-Schwerpunkt im Bereich des Suchmaschinen-Marketings liegt. Ohne Eigenengagement geht es heute meist in vielen Unternehmen nicht mehr, dass die Plattformen wie Online-Shops am Laufen gehalten werden. Aus diesem Grund setzen auch immer mehr Unternehmen auf eine Softwarelösung, die einfach eingebunden werden kann, auch von Laien. Denn extra Personal für die Verwaltung des Online-Shops einzustellen ist nicht nur kostenintensiv. Oft ist dieses Personal nicht ausreichend ausgelastet. Eine Lösung kann eine Marktplatz-Software wie conedix-anzeigenmarkt sein. Diese Software ist nicht nur mehrsprachig bzw. erlaubt eine mehrsprachige Plattform zu betreiben. Auch eine PayPal-Anbindung ist sehr einfach und auf jeden Fall ein individuelles Design für die Plattform, vor allem aber seo-optimiert und schnell einsatzbereit.

Geeignet für jedermann

Ins Internet drängt heute auch so mancher Privatmann, der als Autor von einem Buch seinen eigenen Verlag gegründet hat und seine Werke bzw. seine Werke übers Internet anbieten möchte. Und dann sind da natürlich noch die kleinen, mittelständigen und grossen Unternehmen, für die das Internet die Möglichkeit eröffnet ihre Produkte oder Dienstleistungen auf einer entsprechenden Plattform genau zu beschreiben und mit unterschiedlichen Methoden zu bewerben. Auf diese Weise verlagert sich ein Teil des bisherigen stationären Geschäfts immer mehr ins Internet. Es liegen inzwischen Studien darüber vor, dass rund 10 Prozent der Umsatz der Unternehmen künftig aus dem Onlinehandel stammen wird. Bei einigen Unternehmen ist das schon heute der Fall – mit einer steigenden Tendenz was den Anteil des Umsatzes übers Internet angeht. Doch auch die schlichte Bewerbung einer Dienstleistung wird heute über das Internet vorgenommen im zunehmenden Maß. Flyer und Anzeigen in lokalen Medien gibt es immer weniger. Wird dann noch eine einfach zugängliche Marktplatz-Software wie conedix-anzeigenmarkt entdeckt, ist der Weg des Unternehmens ins Internet irgendwie schon vorbestimmt.

Individualität zählt

Da allerdings immer mehr Unternehmen ins Internet vordringen, wird es immer schwerer für Unternehmen sich von der breiten Masse abzuheben. Doch auch hierfür hat die Marktplatz-Software conedix-anzeigenmarkt eine Lösung. Denn das Angebot dieser Plattform beschränkt sich nicht nur auf reines Mail-Marketing oder die Suchmaschinen-Optimierung (SEO) und endet nicht mit der Möglich für die nutzenden User sich auf der Plattform ein Kundenkonto anzulegen. Diese Marktplatz-Software bietet auch für den Betreiber der Plattform sehr viel, wie die Verwaltung der Userdaten und auch die Möglichkeit Statistiken zu erstellen. Das Layout der Plattformen ist dafür schlicht gehalten, was aber auch Usern entgegenkommt, die einfache Menüführung lieben. Hintergrund ist, dass die User nicht nur zum Kauf der Produkte und Dienstleistungen angeregt werden sollen, sondern auch von der einfachen Menüführung begeistert sind. Die Marktplatz-Software conedix-anzeigenmarkt bietet dafür die besten Voraussetzungen und ist ideal für Unternehmen geeignet, die ihren Onlineauftritt endlich realisieren möchten und das möglichst ohne externe Hilfe.

Presskontakt

Conectix-Anzeigenmarkt.de

David Teichert

Blumenstraße 2

03159 Döbern

Deutschland

Tel. +49 35600 365 101

Fax +49 35600 365 101

E-Mail info@conectix-anzeigenmarkt.de

Web www.conectix-anzeigenmarkt.de

Sie möchten sich bei der Erstellung Ihres Online Marktplatzes auf das Wesentliche konzentrieren und sich nicht mit einer komplizierten Marktplatz Software plagen? Dann stellt unsere Software die perfekte Lösung für Ihr Problem dar.

Kontakt

Conectix Anzeigenmarkt

David Teichert

Blumenstraße 2

03159 Döbern

035600365101

info@conectix-anzeigenmarkt.de

https://www.conectix-anzeigenmarkt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.