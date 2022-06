Das erste ENERGIEWENDE CENTER hat seine Türen geöffnet.

Mitten im Leben – zwischen einem Gartencenter, Discounter, Autowaschanlage und Umspannwerk – hat am Rande des Schwarzwaldes in Villingen-Schwenningen das erste ENERGIEWENDE CENTER seiner Art eröffnet. Gestartet ist es im vergangenen Jahr als E-MOBILITY STORE. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Ahrflut, Bundestagswahl und Ukrainekrieg verlangten nach schnellen Lösungen für die TURBO-ENERGIEWENDE.

Es war klar, daß die Welt von morgen nicht mit den Prozessen, Strukturen und Produkten von gestern realisiert werden kann. Es ist das größte und schwierigste Projekt der Menschheit. Dabei sind die Herausforderungen im menschlichen Bereich noch größer als in den Bereichen Technik, Logistik und Management. Gewaltige Veränderungen stehen jedem Einzelnen bevor. Wie bewegt man die Menschen dazu, diese Veränderungen aktiv mitzumachen?

Wo geht heute jemand hin, der seine private Energiewende umsetzen will? Zum Elektriker, Heizungsfachmann, Stuckateur, Energieberater, Mobilitätsanbieter, Energieversorger oder doch erst zum Banker? Dabei wird er auf ein breites Spektrum von Aussagen stoßen – die nicht immer widerspruchsfrei sein werden. Jeder ist nur für seinen Bereich verantwortlich. Keiner ist dafür verantwortlich, daß alles nachher problemlos zusammen funktioniert. Viele Handwerker werden für die nächste Zeit ausgebucht sein. Hersteller werden auf lange Lieferzeiten verweisen. Tagespreise statt Preisgarantien. Der Kunde muß alles fachlich, terminlich und finanziell managen. Das wird so nicht funktionieren.

Das muß besser werden. Auf 400 qm – oder digital im ENERGIEWENDE.CENTER Portal – treffen Hersteller, Handwerker, Baufinanzierer, Kunden, Produkte, Prozesse, Strukturen, Rahmenbedingungen, Probleme und Lösungen aufeinander. Gemeinsam entwickeln und optimieren sie eine deutlich effizientere Umsetzung der privaten Energiewende. Hier findet der Kunde ein klares Konzept mit einem festen Terminplan und qualifizierten Handwerkern. Das ENERGIEWENDE CENTER sieht sich somit als Teil des regionalen Managements der Energiewende, das die Aufgaben pragmatisch anpackt.

Als erstes wurden die E-MOBILITY Aktivitäten (E-Bikes, E-Scooter, E-Roller, E-Motorräder) um E-HOUSE Aktivitäten (Solar, Wärmepumpen, Energiespeicher, Wallboxen) erweitert, um somit die gesamte private Energiewende abzudecken. Schnell entwickelte sich eine Energiewende-Dynamik. Neue Partnerschaften entstanden. Regionale Energiewende-WhatsApp-Gruppen bildeten sich. Events wurden veranstaltet. In Kundengesprächen wurden Marktlücken identifiziert und Produktentwicklungen initiiert. Neuen Energiewende-Marktteilnehmern wurde eine Testplattform geboten, deren Ergebnisse direkt in die zukünftige Vermarktungsstrategie einflossen. Ein Solar-Testlabor wurde auf den Weg gebracht. Um nur einige Aktivitäten aufzuzeigen, die in Kürze entstanden sind. Sie zeigen beispielhaft wie neue Wertschöpfungsketten, Prozesse, Strukturen und Produkte zur effektiveren Umsetzung der privaten Energiewende entstehen. Das alles wurde bisher durch ein starkes Engagement von Privatpersonen, Partnern und Investoren ermöglicht.

Holger Schaffer, der Gründer des ENERGIEWENDE CENTERs, ist sich sicher: „Mit dem ersten ENERGIEWENDE CENTER ist ein erster Schritt zu einer effektiveren Umsetzung der privaten Energiewende erfolgt. Viele weitere müssen noch folgen. Das Ziel ist es, möglichst schnell, möglichst viele weitere ENERGIEWENDE CENTER in anderen Regionen entstehen zu lassen. Nur gemeinsam können wir die Energiewende schaffen.“

Die Welt von morgen kann nicht mit den Prozessen, Strukturen und Produkten von gestern realisiert werden. Im neuen ENERGIEWENDE CENTER treffen Hersteller, Handwerker, Baufinanzierer, Kunden, Produkte, Prozesse, Strukturen, Rahmenbedingungen, Probleme und Lösungen aufeinander. Gemeinsam entwickeln und optimieren sie eine deutlich effizientere Umsetzung der privaten Energiewende. Neue Wertschöpfungsketten, Prozesse, Strukturen und Produkte zur effektiveren Umsetzung der privaten Energiewende entstehen.

Kontakt

ENERGIEWENDE CENTER UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)

Holger Schaffer

Niederwiesenstraße 35/1

78050 Villingen-Schwenningen

072214040380

holger.schaffer@energiewende.center

http://WWW.ENERGIEWENDE.CENTER

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.