Der Experten Podcast: ImmoTalk München – werden Sie zum Experten der eigenen 4 Wände!

Spitzt die Ohren, denn es gibt tolle Neuigkeiten!

Immobilien in München zu kaufen oder zu verkaufen, gehört zu den großen Projekten im eigenen Leben. Doch worauf gilt es dabei, eigentlich wirklich zu achten? Und das auch in Bezug auf z. B. aktuelle gesetzliche Vorgaben, den Immobilien-Markt in München allgemein oder die gezielte Wertsteigerung der eigenen Immobilie?

Als Ihr Immobilienmakler München wissen wir aus nahezu unzähligen Immobilienprojekten: Gerade Eigentümer haben viele Fragen und sind oftmals in der schwierigen Situationen, von außen kommende Informationen selbst nur schlecht einschätzen zu können. Denn oftmals sind die richtigen Informationen nicht verfügbar oder müssen teuer erkauft werden. Unserer Meinung nach muss sich das ändern. Und genau deswegen gibt es diesen Podcast: Um Ihnen als bestehenden oder künftigen Immobilienbesitzer entscheidende Informationen rund um Ihre Immobilie konkret an die Hand zu geben.

Genau dafür spricht unser Experte Michael Mühlmann in diesem Podcast mit führenden Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu den Themen, die für Sie als Immobilienbesitzer wirklich wichtig sind. Immer mit dem Ziel, dass Sie für sich und Ihre Immobilie die beste Entscheidung treffen können und vor allem Informationen und auch Gesprächspartner besser einschätzen können.

Daher ist es Michael Mühlmann auch ein persönliches Anliegen, Ihnen als Eigentümer rund um ihre Immobilie vor allem eins zu geben: rechtliche Sicherheit. Denn eine Immobilie ist nicht einfach nur ein Gebäude mit 4 Wänden, sondern eine Figur auf einem Spielfeld zahlreicher Trends und Rechtsvorschriften.

Dieser Podcast liefert Ihnen daher jeden zweiten Sonntag ab 8:00 Uhr eine neue Folge. Immer mit dem Ziel, ihnen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen für Ihre Immobilie zu treffen. Wenn Sie also zu den wichtigsten Fragen und Themen des Immobilienmarktes in München konkrete Einblicke erhalten möchten, laden wir Sie ein, in die ersten Folgen hineinzuhören.

Sie finden Ihren Immobilien-Podcast ab dem 12.06.2022 auf unserer Webseite www.isb-muenchen-immobilien.de/mediathek oder bei den bekannten Kanälen wie Spotify oder Apple iTunes.

