Türen sicher und leise schließen: der neue TS 5000 SoftClose von GEZE

Leonberg, 1. Juni 2022. Für das sichere und selbständige Schließen von Feuer- und Rauchschutztüren bietet GEZE mit dem TS 5000 bereits eine echte Allzweckwaffe. Nun haben die Spezialisten für innovative Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik ihren Bestseller weiterentwickelt und bringen mit dem TS 5000 SoftClose eine Variante auf den Markt, die überall dort zum Einsatz kommt, wo eine Tür zwar maximal sicher schließen soll – dies aber mit minimaler Lautstärke. Dabei ist der neue Türschließer besonders schnell und einfach zu installieren, da er nur noch ein Ventil zum Einstellen des Endschlags hat.

Lösung für geräuschsensible und zugangssichere Bereiche

Der TS 5000 SoftClose ist eine elegante Lösung für alle Einbausituationen in herausfordernden Umgebungssituationen, zum Beispiel bei Wind und Sog oder bei wechselnden Druckverhältnissen in Schleusen und Treppenhäusern. Hier hilft er, schwere Türen zuverlässig, aber geräuscharm zu schließen. Das macht ihn zum idealen Türschließer in Umgebungen, die geräuschsensibel sind: ob in der Hotellerie oder Gastronomie, wo Gäste ungestört schlafen oder ihr Essen genießen möchten, oder im Gesundheitswesen wie in Krankenhäusern, wo Menschen Ruhe brauchen. Auch Räume, die eine sichere Zugangskontrolle benötigen, darunter Arztpraxen, Büros oder Behörden, werden mit dem TS 5000 SoftClose sicher und leise verschlossen.

Vorteile für Verarbeiter: schneller Einbau, unkomplizierte Nachrüstung

Großes Potenzial bietet der TS 5000 SoftClose auch für Verarbeiter: Dank seiner durchdachten und bereits beim TS 5000 bewährten Konstruktion ist die Montage des Türschließers sehr zeiteffizient. Auch das korrekte Einstellen des Endschlags ist ganz bequem über nur ein einziges Ventil und ohne zusätzliche Anbauteile möglich und somit schnell und einfach. Gleichzeitig ist der TS 5000 SoftClose unkompliziert nachrüstbar, da er dieselben kompakten Abmessungen wie der TS 5000 aufweist. Die Schließgeschwindigkeit ist zwischen 15 und 0 Grad stufenlos und von vorne einstellbar. Eine optische Schließkraftanzeige erleichtert die Arbeit zusätzlich. Diese Zeitersparnis lässt Handwerksprofis effizienter arbeiten.

Mehr Komfort und bewährte Sicherheit für Betreiber und Nutzer

Auch für Betreiber und Nutzer hat der neue TS 5000 SoftClose klare Vorteile: er bietet mehr Komfort, bei bewährter Sicherheit. Dabei können sie sich – wie auch beim TS 5000 – jederzeit auf eine zuverlässige Einhaltung der Vorschriften, zum Beispiel für den Brandschutz, verlassen. Durch die einfache Einstellbarkeit des TS 5000 SoftClose lässt sich jede Tür individuell den Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort anpassen, um störendes Türenknallen auch bei Wind und Sog zu verhindern. Und weil der Austausch innerhalb der TS 5000 Familie so unkompliziert möglich ist, kommen auch keine Zusatzkosten durch zusätzliche Bauteile und keine Störung des Betriebsablaufs auf Betreiber zu.

Der neue TS 5000 SoftClose ist ab sofort erhältlich.

ÜBER GEZE:

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.154 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

