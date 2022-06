Gold für YOONA.AI

Berliner Start-up mit WIN Award ausgezeichnet

Hamburg – 90 Bewerberinnen, 25.000 Wählerstimmen – und 21 strahlende Siegerinnen beim „WIN Award“, der Preisverleihung im Rahmen des FIT-Kongresses am 31. Mai 2022 in Hamburg.

Im festlichen Rahmen des Privathotel Lindtner, vor den Toren der Hansestadt, wurden am Dienstagabend die Siegerinnen des WIN Awards in insgesamt sieben Kategorien ausgezeichnet. Über Gold im Bereich „Start-up“ – dem Preis für Frauen, die in den letzten fünf Jahren ein erfolgreiches Unternehmen gegründet haben – durfte sich Anna Franziska Michel, CEO von yoona.ai, freuen.

„Für mich ist das wirklich eine ganz besondere Ehre, weil unsere Arbeit hier von hochkarätigen Fachleuten beurteilt wird“, so Michel. „Und dass diese IT-Expertinnen uns für so gut befinden, freut mich wirklich sehr.“

Das Women`s IT Network (WIN) wurde 2014 in Augsburg gegründet. Mit einer aktiven Online-Community, regelmäßigen Treffen und dem großen FIT-Jahreskongress sorgt das Women`s IT Network für den persönlichen Erfahrungsaustausch und fördert die nachhaltige Stärkung von Frauen in der IT.

Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen in den Kategorien „Start-up“, „Outstanding Diversity Community Managemenet“, „Young Leader“, Digital Transformation – Business Innovator“, „Digital Transformation – Technical Innovation“, „Leadership – Teamleader“, „Leadership – Executive Manager/ CxO

yoona.ai wurde 2020 in Berlin gegründet und wird von herausragenden Branchenexperten begleitet: Alexander Gedat (ehemaliger CEO Marc O“Polo und GERRY WEBER, aktuell u.a. Aufsichtsratsvorsitzender GERRY WEBER), Martin Kroneisen (ehemaliger Puma-Teamleiter Regional Product Creation PUMA), Katia Yakovleva (Spotify), Ben Gebien (Saatchi & Saatchi), Frederik Leuschner (Serial Entrepreneur, Head of Product Commercialization, Google) und Dipl. Des. Bianca Koczan (Ethische Praktiken in der Mode)

Yoona.ai gehört auch zu den 1 % der Unternehmen weltweit, in die das TechStars Accelerator-Programm investiert hat. Namhafte Unternehmen wie Oberalp Group, Fraas, VAUDE oder GERRY WEBER vertrauen bereits auf yoona.ai. Anna Franziska sagt: „yoona.ai kann Tesla für die Modewelt werden!“

yoona.ai ist eine Deep-Tech-B2B-Serviceplattform, die die Wertschöpfungskette der #Bekleidungsindustrie vereinfacht, von der Idee bis zur Produktion – 3 Klicks zu #Metaverse & Real Production. Unternehmen profitieren von Effizienz, Kostensenkung, #Nachhaltigkeit und einfacher Vorbereitung auf #digitale Märkte.

Die yoona.ai-Software verwendet #AI zur Analyse von Daten bietet #3D-Cash-Cow-Designs auch für #VR Digital Fashion Shows mit #AR. So sparen Modeunternehmen Zeit und Kosten, arbeiten nachhaltiger und bekommen zudem die nötige Technologie an die Hand, um den Sprung in die Metaverse und #Digitalisierung zu schaffen.

yoona.ai was founded in Berlin in 2020 and is accompanied by outstanding industry experts: Alexander Gedat (former CEO Marc O'Polo and GERRY WEBER, currently e.g. Chairman of the Supervisory Board GERRY WEBER), Martin Kroneisen (former Puma Teamhead for Regional Product Creation PUMA), Katia Yakovleva (Spotify), Ben Gebien (Saatchi & Saatchi), Frederik Leuschner (Serial Entrepreneur, Head of Product Commercialization, Google) and Dipl. Des. Bianca Koczan (Ethical Practices in Fashion)

CEO and co-founder Anna Franziska Michel is the winner of the „Digital Female Leader Award" in the category INNOVATION; Finalist of the WIN Award (final in May 2022) and one of the „TOP 100 Sustainability" of the „Textil Wirtschaft" (December 30, 2021).

yoona.ai s a deep #tech B2B service platform that simplifies the #apparel industry value chain, from idea to production – 3 clicks to #Metaverse & Real Production. Businesses benefit from efficiency, cost reductions, #sustainability, and easy preparation for #digital markets.

yoona.ai software uses #AI to analyze data and provides #3d cash cow designs also for #VR Digital Fashion Shows using #AR. This allows fashion companies to save time and costs, while working more sustainably and also provides them with the necessary technology to make the leap towards the metaverse and #digitization.

yoona.ai is committed to #innovation; already launching its own #NFTs & #circularity; Encouraging conscious consumption and driving sustainability – through the #automation of processes thanks to its software & pushing the awareness & progress of the fashion industry through its series of events #yoonaverse – a tech catalyst for fashion & technology conference where #startups #apparelcompanies & #degrowth companies meet & work together towards a „better fashion for a better future“.

