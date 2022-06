Mit Mynewsdesk Helden-Geschichten schreiben

PR und Kommunikation smart an einem Ort verwalten und viral verbreiten

Leipzig/München, 01. Juni 2022. Unternehmen sind erfolgreich, wenn sie in der Lage sind, die Unternehmens-, Marken- und Produktwerte klar an die passenden (Medien)-Zielgruppen zu kommunizieren. Eine durchweg hohe Berichterstattung in der Presse und in den sozialen Medien lässt sich oftmals auf gut umgesetzte Öffentlichkeitsarbeit zurückführen. Mynewsdesk, die smarte All-in-One-Plattform für eine zielgerichtete sowie effiziente PR- und Kommunikationsarbeit in Unternehmen, ermöglicht die Veröffentlichung, Verteilung, Auswertung und das Monitoring aller PR- und Kommunikationsmaßnahmen zentral an einem Ort. Die digitale KI-basierte Plattform Mynewsdesk des gleichnamigen Unternehmens mit Hauptsitz in Schweden und mit deutschen Büros in Leipzig und München zielt in Verbindung mit einer qualitativ hochwertigen Mediendatenbank darauf ab, PR in kleineren und mittelständischen Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu gestalten – mit klar messbaren Ergebnissen, größtmöglicher Reichweite und einfacher Handhabung.

Einfach erfolgreich: Mynewsdesk macht PR-Superhelden

PR umfasst schon längst nicht mehr nur die klassische Kommunikation mit der Presse, stattdessen hat die unmittelbare, digitale Verbreitung von Content über eigene oder soziale Kanäle immer mehr an Bedeutung gewonnen und die Arbeit in der PR in den letzten Jahren umfangreicher und komplexer gemacht. Mynewsdesk bietet mit seiner gleichnamigen All-in-One-Plattform die durchdachte Rundumlösung für die Herausforderungen der modernen Kommunikationsarbeit, die alle einzelnen Maßnahmen zentral an einem Ort zusammenführt. Informationen können versendet, verwaltet und jeglicher Content im individuellen Unternehmens-Newsroom gesammelt und aufbereitet werden. Die KI-basierte Plattform unterstützt gezielt die moderne PR- und Kommunikationsarbeit in Unternehmen und sorgt für bestmögliche Reichweiten sowie eine messbare Wirkung. Besonders kleinere oder mittelständische Unternehmen, deren kontinuierliche PR-Arbeit und die Verbreitung von Content bislang häufig an einem zu großen Zeitaufwand oder fehlenden Medienbeziehungen scheitert, finden in Mynewsdesk den Partner an ihrer Seite, damit auch sie zum PR-Superhelden werden.

Mynewsdesk: Vier Bausteine auf dem Weg zum Kommunikations-Hero

Helden haben immer Weggefährten, die ihnen dabei helfen, Neuigkeiten zu verbreiten, alle Dinge unter Kontrolle zu haben und den Überblick zu behalten. Mynewsdesk versteht sich als dieser „Best Buddy“ des modernen Kommunikations-Heros und setzt bei seiner All-in-One-Lösung auf diese vier Bausteine: die Verteilung und Veröffentlichung von Pressemeldungen und Content über Kontakte in der umfassenden Mediendatenbank und im kundeneigenen Newsroom, aussagekräftige Statistiken und Analysen über die Verbreitung und Öffnungsquoten der ausgesendeten Unternehmens-News sowie das intelligente Medienmonitoring, das eine Echtzeitüberwachung von Millionen von Online-Quellen ermöglicht und die Verbindung zum eigenen Unternehmen aufzeigt.

Mit seiner umfangreichen und DSGVO-konformen Mediendatenbank bietet Mynewsdesk hier die perfekte Basis und setzt auf das Prinzip „selektierte Qualität statt unkontrollierter Masse“ – und das über alle Medienbereiche und -gattungen hinweg. Vorbei sind die Zeiten, in denen nach dem Gießkannen-Prinzip Meldungen an eine möglichst große Medienzielgruppe ausgesendet werden, in denen sich Journalisten als Empfänger fragen, warum sie eine entsprechende Presseinformation erhalten. Schnell kann durch fehlgeleitete Informationen ein negativer Eindruck vom Unternehmen in der Medienwelt entstehen und damit genau das Gegenteil von dem, was gute PR-Arbeit eigentlich bezweckt. Bei Mynewsdesk beinhaltet dieses Qualitätsversprechen neben der täglichen Aktualisierung der Kontakte auch detaillierte Anpassungsmöglichkeiten der Verteiler-Listen, zum Beispiel nach zuvor gezeigtem Interesse an bestimmten Themen (erkennbar im Analyse-Bereich) oder Regionen.

Einmal an die passenden Medienverteiler versendet, findet der Content seinen Platz ganz einfach auch im unternehmenseigenen Mynewsdesk Newsroom. Als Dreh- und Angelpunkt gilt der Newsroom eines Kunden, der in Kernbereichen an dessen Corporate Design angepasst werden kann. Er ist Anlaufstelle für die Erstellung und Verteilung sämtlicher Inhalte. Egal ob Pressemeldungen, Blogbeiträge, News, Video-Content, Social Media Postings oder Informationen zu Veranstaltungen. Der individuelle Newsroom garantiert einen professionellen Auftritt und erleichtert Journalisten die Informations- und Content-Beschaffung deutlich. Dank der intelligenten Plattform hinter Mynewsdesk tragen die Inhalte jedes individuellen Newsrooms auch zur unternehmenseigenen SEO-Strategie bei. Mynewsdesk hat ein Domain Rating von 89 und eine Domain Authority von 91. Das optimiert nicht nur die Platzierungen in den Suchmaschinen, sondern sorgt in der Folge auch für eine höhere Reichweite und Aufmerksamkeit für einzelne Meldungen.

Umfangreiche Tools für die Analyse und Messung der PR-Arbeit helfen anschließend bei der datenbasierten Einschätzung, welche Inhalte besonders ankommen, wie diese im Wettbewerbsvergleich abschneiden und welche Maßnahmen am Ende auch wirklich zu Medienpräsenz geführt haben. Mit Hilfe von KI und Natural Language Processing kann in Echtzeit verfolgt werden, ob und wie die eigenen Geschichten in den Medien dargestellt werden und als individueller oder automatisch generierter Bericht intern geteilt werden, um zum Beispiel auch im Unternehmen Kollegen von den eigenen Heldentaten zu berichten.

Die umfangreiche Medienbeobachtung von Mynewsdesk ermöglicht schließlich eine Echtzeitüberwachung von Millionen von Online-Quellen. Neben Nachrichten informiert Mynewsdesk auch über Inhalte von Blogs und Social Media und liefert einen Überblick über alle Zusammenhänge mit dem eigenen Unternehmen oder der eigenen Marke. So können vor allem in der Krisenkommunikation eventuell aufkommende Herausforderungen vorzeitig identifiziert und proaktiv Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Darüber hinaus werden aktuelle Erwähnungen und Trends erkannt, im zeitlichen Verlauf dargestellt und ein Überblick über die Entwicklungen von Wettbewerbern und der gesamten Branche generiert. So wird ein klares Bild vom Markt geschaffen und Einblicke in die Bedürfnisse und Kundenwünsche der Zukunft bereitgestellt. Dafür können individuelle Profile mit komplexen Suchwörtern erstellt, dank automatischer Benachrichtigungen die Aktualität sichergestellt und wertvolle Informationen für die zukünftige PR-Arbeit gewonnen werden.

Nähere Informationen, wie Unternehmen mit Mynewsdesk ganz einfach zum Kommunikations-Hero werden, gibt es unter: https://www.mynewsdesk.com/de-de/ Interessierte Unternehmen haben die Möglichkeit, einen individuellen Einblick in die Kommunikations-Plattform zu bekommen oder die komplette Lösung kostenfrei zu testen.

Über Mynewsdesk:

Mynewsdesk unterstützt Unternehmen dabei die richtige Zielgruppe zu finden, langfristige Beziehungen aufzubauen und die Bekanntheit zu steigern. Die smarte All-in-One Plattform von Mynewsdesk vereinfacht die Veröffentlichung, Verteilung, Auswertung und das Monitoring aller PR- und Kommunikationsmaßnahmen an einem Ort. Mehr unter: www.mynewsdesk.com

