Nadja Dahlmann und Wilhelm K. Weber zu neuen Fachvorständen der HSMA Deutschland e.V. ernannt

Die beiden Experten übernehmen als Fachvorstände die Bereiche E-Commerce, CRM und Marketing, Distribution sowie Revenue Management, die Christian Meissner zuvor verantwortete.

Somit wird der Kreis der Fachvorstände erweitert, um inhaltlich noch breiter und professioneller aufgestellt zu sein und mit einer zusätzlichen Expertise die Arbeit der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) weiter aktiv zu unterstützen. Nadja Dahlmann, Director of Marketing & PR bei der AMANO Group, übernimmt als Fachvorständin die Bereiche E-Commerce, CRM & Marketing. Die studierte Betriebswirtin nimmt die Herausforderung gerne an: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der HSMA, mir die Position eines Fachvorstands zu übertragen. Die sich verändernden Kundenerwartungen und das steigende Angebot an digitalen Dienstleistern und Vertriebsmöglichkeiten erfordern Wissen und Handlungen auf Seiten der Hoteliers. Ich hoffe durch meine Arbeit sowie durch einen Austausch mit HSMA-Mitgliedern, Experten und Interessierten zur Wissensvermittlung und einer starken Hotelbranche beitragen zu können.“

Wilhelm K. Weber übernimmt die Position des Fachvorstandes für die Bereiche Distribution & Revenue Management. „Wilko“ ist seit über 20 Jahren fest in der europäischen Revenue-Szene verankert. Nach dem Aufkommen der OTAs war er einer der Mitbegründer der „new school of Revenue Management“, die die bewährten Konzepte aus den 80er Jahren in die neue Realität übersetzten. Seit 2006 unterrichtet er das Fach an diversen Hochschulen und Hotelfachschulen, 2008 veröffentlichte er sein erstes von mittlerweile vier Fachbüchern und ist seit 2011 Mitglied im Advisory Board des European Centre for Revenue Management Education ECRME.

„Ich kann halt nix anderes, aber das kann ich dafür gut“, so der augenzwinkernde Kommentar von Wilhelm K. Weber. Der Revenue-Experte verantwortete bei Kempinski die globale Revenue- und Digitalstrategie und ist als Berater international gefragt. „Die Welt und die Marktverhältnisse haben sich massiv geändert. Es ist allerhöchste Zeit, die Strukturen und Strategien auf die neue Realität anzupassen. Ich freue mich sehr, im Rahmen der Verbandsarbeit diesen Prozess mit den großartigen Kolleg:innen aus den Expert Circlen zu begleiten“, fügt Wilhelm K. Weber hinzu.

„Als Verband danken wir Christian Meissner ganz herzlich für seinen wertvollen Einsatz als Fachvorstand bei der HSMA Deutschland e.V. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen hat er das Ehrenamt zur Verfügung gestellt. Wir haben hier eine Aufteilung der Aufgaben vorgenommen und konnten zwei tolle Branchenvertreter für diese verantwortungsvollen Aufgaben gewinnen. Denn die Fachvorstände bilden eine der wichtigsten Säulen im Verband“, ergänzt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Der Fachverband mit Sitz in Berlin konnte in den vergangenen Jahren die Expertenkreise und Fachvorstände regelmäßig erweitern: Sarah Dönnebrink von Motel One übernahm die Funktion der HSMA Fachvorständin HR & Employer Branding, Tobias Köhler von den BIG MAMA Hotels die Funktion des HSMA Fachvorstandes Technology und Alexandra Weber von der Lindner Hotels AG die Funktion der HSMA Fachvorständin MICE & Sales.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

