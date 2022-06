rden. Mit 21 Megawattpeak ist dies bisher das größte Solarportfolio, für das HEP außerdem auch die Projektentwicklung und den Bau ausführt. Alle Parks befinden sich mittlerweile im Bau. Kurzfristig wird in weitere, bereits feststehende Projekte investiert, so dass das geplante Fondsvolumen von 90 Millionen Euro bereits zeitnah in Projekten gebunden sein wird. Konkret handelt es sich hierbei um mehrere US-Projekte und ein japanisches Projekt.

Die HEP Pipeline verfügt über weitere vielversprechende Projekte, welche durch den Portfolio 2 mittelbar erworben werden können. Im weiteren Verlauf sind auch Investitionen in deutsche Projekte geplant.

Investition in die stärksten Solarmärkte der Welt

Attraktive Rendite und jährliche Ausschüttungen

Laufzeit bis 2030

Börsen-/Markt-/Corona-Krisen-unabhängig

Hohe Planbarkeit der Erträge

Langfristige Stromabnahmeverträge/EEG-Tarife für i.d.R. 15-20 Jahre (z. B. Japan mit 20 Jahres-EEG-Tarifen wie in Deutschland – nur höher)

Beteiligung bereits ab 10.000 Euro

Durchgehend positive Leistungsbilanz

Bestnoten der Analysten

Profitieren Sie vom attraktiven Solar Portolio II mit Risikostreuung und attraktiven sonnenreichen Standorten und der langjährigen Erfahrung und Expertise der HEP Gruppe, ausgezeichnet mit dem Financial Advisors Award 2021 und Sieger in der Kategorie – Nachhaltige Sachwertanlagen -. Aktuell wurde für den Portfolio Fonds HEP Solar Portfolio 2 von den DEXTRO Analysten das beste jemals für einen AIF vergebene Rating von AAA vergeben.

Besonders überzeugt haben die Leistungsfähigkeit des Emissionshauses mit sehr hoher Managementkompetenz und positivem Track Record, die diversifizierte Portfoliostrategie und die attraktiven Zielmärkte für Infrastrukturinvestitionen. Zuletzt hat auch die an sich schon hohe Platzierungsgeschwindigkeit nochmals an Dynamik gewonnen.

Profitieren Sie jetzt noch von diesem attraktiven und nachhaltigen Investment und informieren Sie sich unter https://www.solar-direktinvestment.de

Erneuerbare Energien direkt online zeichnen: https://online.direktzeichnung.de/

Die CVM Unternehmensgruppe besteht seit 1987 und bietet innovative Solarinvestments wie z.B. Bürgersolarparks, Solarfonds und Private Placements, Solar-Direktinvestments.

Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens und von der attraktiven Rendite.

Die Angebote werden durch unabhängige Analysten geprüft und erhielten sehr gute Beurteilungen mit Bestnoten.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 – 67 54 22

04661-941306

info@zukunftsenergien-deutschland.de

http://www.zukunftsenergien-deutschland.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 – 937313

04661-941306

info@zukunftsenergien-deutschland.de

http://www.zukunftsenergien-deutschland.de