GLAMOUR Outlet-Boutique – großer Auftritt zu kleinen Preisen

Alle Schützenfestkleider jetzt nur 50 Euro

Im GLAMOUR, der Outlet-Boutique vom Haus der Braut, Mönchengladbach, werden seit dem 1. April festliche Mode für Hochzeit, Abiball, Party oder Schützenfest zu sehr attraktiven Preisen angeboten.

In der Outlet-Boutique, direkt gegenüber vom Haus der Braut & Gentleman, findet man reduzierte Braut- und Abendkleider und preiswerte Saison- und Sondermodelle internationaler Lieferanten.

Inhaberin Sabine Kuch: „Aufgrund der Corona Pandemie haben in den vergangenen zwei Jahren kaum Feste stattgefunden, jetzt geht es wieder los. Wer auf der Suche nach festlichen Kleidern und Brautkleidern zu kleinen Preisen ist, wird das GLAMOUR lieben. Das Outlet-Konzept bietet tolle Angebote. Kundinnen wählen aus unserem Sortiment Ihre Wunschkleider und können dann bis zu drei Kleider mit in die Kabine nehmen. Wir bieten Kleider von 34 bis 48, einzelne Kleider, insbesondere Schützenfestkleider, können auch in größeren Größen im Angebot sein, solange der Vorrat reicht. Für Änderungsarbeiten kooperieren wir mit dem Änderungsatelier Yaser, schräg gegenüber.“

Möglich wurde die Anmietung des Ladenlokals auf der oberen Hindenburgstrasse durch die Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach und dem Quartiersmanagement. Im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt konnte ein passendes Ladenlokal gefunden, und dieses kurzfristig zu guten Konditionen angemietet werden.

Dazu Sabine Kuch: „Durch die Unterstützung der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach und des Quartiersmanagements haben wir jetzt die Möglichkeit ein Ladenlokal für unser preiswertes Outlet-Konzept zu eröffnen. In unserem exklusiven Stammhaus „Haus der Braut & Gentleman“ erweitern wir unsere Herrenmode-Abteilung und bieten dort das perfekte Outfit für Braut & Bräutigam. Hier legen wir Wert auf intensive Beratung durch unsere Fachberaterinnen – nach Terminvereinbarung – und eine Anpassung auf Maß durch unserer erfahrenes Atelier-Team.“

GLAMOUR Super-Sonderpreise:

Brautkleider: 98 – 598 Euro

Abendkleider ab 98 – 198 Euro

Cocktailkleider ab 49 Euro

Schützenfestkleider: 50 Euro

Vorläufige Öffnungszeiten:

Mittwoch, Freitag, Samstag : 13 – 18 Uhr

GLAMOUR Outlet-Boutique

Hindenburgstrasse 46, 41061 Mönchengladbach

Kontakt: https://www.facebook.com/Glamour1OUTLET1Boutique1

Im Haus der Braut & Gentleman, einem modernen Fachgeschäft im Herzen von Mönchengladbach, finden Hochzeitspaare und Partygäste seit Jahrzehnten ausgewählte Mode von über 50 internationalen Lieferanten. Jetzt bietet Sabine Kuch preiswerte Abend- und Brautkleider direkt gegenüber im GLAMOUR an.

