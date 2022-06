Pupy wird Apple“s „App of the day“

Aus der Corona-Pandemie zur Hundetrainings-App – Die Duisburgerin Sarah Mertes entwickelte in den vergangenen Jahren eine Lernapp namens Pupy für die pelzigen Vierbeiner. Mit Erfolg: Die App wurde vor kurzem weltweit in über 50 Ländern Apple“s „App of the Day“ und versorgt Halter und Halterinnen mit wertvollen Lerntipps und Übungen für den besten Freund des Menschen. Seit dem Start Anfang 2021 verzeichnet die App weltweit Tausende Downloads. Mit einer kostenlosen Welpenfibel für alle neuen Hundebesitzer und regelmäßigen Challenges erhält die App zudem ein großes Update.

Wissenschaftliche Erkenntnisse für tägliche Tipps

Als die studierte Biologin Sarah Mertes bereits Ende 2020 das Unternehmen gründete, startete sie die Mission, die Beziehung zwischen Hund und Mensch zu verbessern. Mit einem ausgefeilten Trainingskonzept und über 200 Schritt-für-Schritt-Videos und täglichen Tipps, die ausschließlich auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, sowie einer Chat-Funktion, mit der User mit professionellen Trainern in Kontakt treten können, ist die App ein hilfreicher Partner bei der Hundeerziehung.

Pupy im Apple App Store: https://apps.apple.com/app/apple-store/id1536164541?pt=122210056&ct=Website&mt=8

Pupy im Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pupyrnapp

Zur Pupy Webseite: https://pupy.co/de

Über Pupy:

„Hundetraining einfach gemacht“ – Pupy ist die App für professionelle Trainingsmethoden, um die Bindung zwischen Mensch und Hund zu verbessern. Zusammen mit Hundetrainern und Kynologen entwickelt das Unternehmen umfangreiche Übungseinheiten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und erschafft digitale Produkte, die Training und Spaß vereinen. Die Anwendung ist sowohl für Android als auch iOS verfügbar und bietet als ein verschiedene Pupy Pro-Abonnements an. Gründerin und Geschäftsführerin der Hundetrainings-App ist die studierte Biologin Sarah Mertes.

