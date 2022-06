Brautkleider von Vera Wang: Die Mode-Ikone designt Brautmode bis Größe 58

Es ist eine Sensation für Curvy Brautmode: Mode-Ikone und Designerin Vera Wang designt in Kooperation mit der Pronovias Group Brautmode. Die Kollektion heißt Vera Wang Bride und umfasst insgesamt 60 Modelle. Erhältlich ist sie in den Größen 32 bis 58. Die Preise liegen zwischen 1.600 und 4.000 Euro.

Vera Wang ist international für ihre innovativen Designs bekannt. Ihre Kreationen werden regelmäßig von Promis wie Selena Gomez, Diane Kruger, Alicia Keys, Victoria Beckham oder auch Hailey Bieber für Hochzeiten und Red Carpets ausgewählt. Im Segment Große Größen hörte man ihren Namen bisher nicht.

Was macht ihre Kollektion aus?

Vera Wang: Sie verehrt die Mode. Ich habe mich von Anfang an der Brautmode als Mode-Insiderin genähert. Als Designerin brachte ich diese einzigartige Erfahrung der Freiheit, des Vertrauens und der Exposition in meine Arbeit mit ein. Ich sage schon immer, dass ich eine Modedesignerin bin, die zufällig Brautmode entwirft, nicht eine Brautmoden-Designerin per se. Bei Vera Wang Bride ging es immer um ein Mädchen, das furchtlos ist, das die Mode verehrt und ihr eigenes Selbstbewusstsein hat!

Was ist neu bei Vera Wang Bride?

Vera Wang: Innovation. Natürlich ist Innovation allein nicht genug, wenn man ein Designkonzept nicht umsetzen kann. Ich glaube, dass es in Zukunft mehr Personalisierung geben wird und das erfordert außergewöhnliche Fähigkeiten in der Herstellung.

Meine Absicht war es, sicherzustellen, dass bestimmte Vera Wang Design-Codes in unserem ersten Vorstoß in dieser Linie erkennbar sind, obwohl es eine beträchtliche Geschichte gibt, auf die man zurückgreifen kann. Wir wollten einfach die Kreativität so mit unserer Marke verbunden halten, ohne eine viel größere globale Möglichkeit zu opfern.

Was wird anders sein als bei früheren Kollektionen?

Vera Wang: Haute wird immer extrem experimentell sein und die Grenzen der Mode verschieben – ohne Rücksicht auf Umsatzvolumen oder Designparameter – aber es spielt definitiv für ein anderes, begrenztes Publikum.

Lesen Sie das komplette Interview mit Fotos der Kollektion auf PlusPerfekt.de/Wedding.

