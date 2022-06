Neu im Programm: Wireless Charger mit Handyhalter, individuellem Logo, LED Lampenfunktion sowie extra USB-Anschluss Homeoffice unterstützen

Arbeiten im Homeoffice leicht gemacht mit wireless geladenem Handy, extra USB-Anschluss, individueller Handyhalterposition und LED-Beleuchtung

Der neue Wireless Charger „Bright“ von MrDISC bietet viele Funktionen und ist alltagstauglich für zu Hause oder Büro. Beim Anschließen an eine USB Buchse leuchtet die integrierte LED Lampe und das Ladegerät ist dann betriebsbereit zum laden des Smartphones. Wahlweise kann das Smartphone aufgelegt oder mit Hilfe eines mitgelieferten und integrierten Halters aufgestellt werden. So lassen sich Videocalls mit dem Endgerät einfach in der richtigen Position bewerkstelligen. Eine zusätzlich USB Buchse am Gerät erlaubt das Laden von weiteren Endgeräten.

Für Firmen lässt sich individuell eine Logogravur auf die Oberfläche des Wireless Chargers verwirklichen. Das Logo des Unternehmens oder die Werbebotschaft leuchtete dann eindrucksvoll beim anschließen des Ladegerätes.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

