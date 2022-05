Rigid Designböden von berryAlloc – Spirit Home 55 Pro

berryAlloc 55 Spirit Pro Click ist ein Rigid Designboden neuster Generation mit vielen Vorteilen. Mit Rigid-Core Träger oder fachlich abgekürzt SPC für Solid Polymer Core bieten diese neuen Bodenbeläge höhere Dimensionsstabilität und kommen mit deutlich weniger Weichmacher aus. Sie sind leichter und stabiler. Designbelag in den Nutzschichten 0,4, und 0,55 haben die Trittschalldämmung bereits mit integriert. Größter Vorteil der neuen Designböden ist damit die Rigid-Core bzw. SPC Technologie, die wir hier näher beleuchten werden.

Neben den geringen Emissionen sind Rigid-Core Designböden wie berryAlloc Spirit Home Click wesentlich formstabiler, da Silikate ihre Form bei Temperaturschwankungen bedeutend weniger ändern als Vinyl. Der „starre Kern“ hat auch den Vorteil, dass die Unebenheiten eines vorhandenen Bodens bzw. Unterbodens überbrückt werden können, ohne dass sich der Untergrund „durchdrückt“. Das hat aber auch den Nachteil, dass zur Verlegung eine Dämmunterlage verwendet werden sollte, damit der neue Rigid-Core bzw. SPC Designboden satt aufliegt und nicht klappert. berryAlloc bietet mit der Kollektion Spirit Home Click 40 Comfort und Spirit Pro Click 55 Comfort die Rigid-Designböden gleich mit einer als Gegenzug aufkaschierten Dämmunterlage an. So wird ganz nebenbei eine Trittschallreduzierung von bis zu -20 dB erreicht.

Ein weiterer Vorteil der Rigid-Core Designböden besteht in Ihrem bis zu 30% geringeren Gewicht. Wer Pakete mit Vinyl-Design-Belägen schon einmal in die x-te Etage eines Hauses tragen musste, weiß, wie schwer Vinyl ist. Auch das Handling bei der Verlegung wird durch ein geringeres Gewicht spürbar erleichtert.

berryAlloc Spirit Home Rigid Designbelag enthält keine schädlichen Weichmacher und schafft damit die Emissionklasse A+. Insgesamt kann man also davon ausgehen, dass wesentlich weniger bis gar keine Stoffe aus dem Designboden in die Umwelt abgegeben werden, was natürlich in jedem Fall gesünder ist.

Selbst in feuchten Räumen oder in der Nähe von großen Fenstern mit direktem Sonnenlicht haben Sie keine Probleme mit der Nutzung unseres Click-Comfort-Bodens oder der Klebevariante. Sagen Sie „auf Wiedersehen“ zu den ungeliebten Profilen in der Tür! Unsere Spirit-SPC-Fußböden eignen sich für den Einsatz in allen geografischen Regionen: Vom sonnigen und exotischen Süden bis zum kühlen Norden bleibt Ihr Boden trotz Temperaturschwankungen bis zu +60° Celsius durchgehend stabil. Die innovative Technologie und Nachbehandlung der Dielen gewährleistet, dass Ihr Boden auch nach wiederholtem Erwärmen und Abkühlen immer eine gleichmäßige und ebene Oberfläche behält.

Spirit Home Click Designböden ermöglichen eine schnelle und einfache Installation durch das einfach zu handhabende SPC Trägers mit Klicksystem. Verlegen Sie Ihren Boden in kürzester Zeit dank des praktischen Klicksystems oder unserer selbstklebenden Dämmunterlage FastTec, wenn Sie sich für eine vollflächige Verklebung entscheiden. Ihr Bodenbelag ist das Herzstück Ihres Zuhauses – es ist buchstäblich und bildlich das Fundament jedes Zimmers in Ihrem Haus. Benötigen Sie eine schnelle Umgestaltung? Wählen Sie eine neue Farbe, ein originelles neues Design oder eine warme, natürliche Note unter Ihren Füßen.

Das authentische Design von Spirit Home Designboden SPC wurde mit einer geringen Höhe von nur 3,4 mm Stärke kombiniert. So bleiben Anschlüsse meist erhalten, auch einige Altbeläge können ggf. verlegt bleiben. Fliesen, Holz oder Beton? Spirit lässt sich problemlos auf nahezu jedem vorhandenen Untergrund verarbeiten – selbst bei geringen Höhenunterschieden – und dies in Rekordzeit. Durch den starren Rigid-Core Träger kann berryAlloc Spirit Home Designboden SPC direkt auf alte Dielen oder Fliesen verlegt werden Für Spirit Home 30 ist eine Dämmunterlage empfehlenswert, in der Spirit Home click 40 Comfort ist diese Dämmunterlage bereits rückseitig aufkaschiert.

Spirit ist als Click, Click Comfort und Klebevariante erhältlich. Sie habe die Wahl! Click 40 & 50 Comfort und XL beinhalten immer eine integrierte Unterlage. Das nennen wir eine Win-Win-Situation! Spirit-GlueDown wird auf unsere FastTec-Selbstklebefolie appliziert oder kann mit Klebstoff auf Ihrem Untergrund verarbeitet werden. Wenn Sie möchten, können Sie den Vinylboden auf FastTec zu einem späteren Zeitpunkt komplett entfernen, ohne den vorhandenen Boden zu beschädigen. Für die Spirit Home 30 Click-Kollektionen empfehlen wir immer, unsere spezielle DreamTec-Unterlage zu verwenden.

In unseren Test machten die berryAlloc Spirt Home 30 click und 40 click Designböden einen hervorragenden Eindruck. Die Dekore sind in ihrer Authentizität von Optik und Haptik sicher mit das Beste, was man derzeit bekommen kann. Die einzelnen Planken sind erstaunlich leicht und das Klicksystem funktioniert ohne Probleme. Vergleicht man Spirit 30 Click und Spirit 40 Comfort, ist die kleine Mehrausgabe von ca. 5 EUR pro m² sehr gut angelegtes Geld. Denn man erhält zusätzlich in der berryAlloc Spirit Home 40 click Comfort nicht nur die integrierte Trittschalldämmung, sondern auch eine stärke Nutzschicht, was zur besseren Nutzungsklasse 32 führt und gern als Leistungsreserve dienen darf. Die integrierte Trittschalldämmung macht die für 30 empfohlene Dämmunterlage DreamTec überflüssig und spart einen ganzen Arbeitsgang. Unsere Empfehlung lautet daher, sich für den berryAlloc Spirit Home click 40 Comfort Rigid Designboden zu entscheiden.

