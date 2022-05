Immobilienreport: Garching bei München 2022

Kaum noch Häuser unter 1 Mio. EUR.

Garching ist eine Stadt im Norden der bayerischen Landeshauptstadt München mit etwa 17.200 Einwohnern. Insbesondere ist Garching durch sein Forschungszentrum international bekannt geworden. Das früher bäuerlich geprägte Dorf ist zu einer Universitätsstadt gewachsen und weist eine hohe Konzentration an wissenschaftlichen Bildungs- und Forschungseinrichtungen auf sowie eine große Vielfalt an kleinen, innovativen Gewerbebetrieben bis hin zu namhaften Großkonzernen. Noch relativ bezahlbarer Wohnraum, ein schönes Stadtbild, reges Kultur- und Vereinsleben etc. sind exemplarisch für die Attraktivität Garchings. In nur 15 Minuten Fahrt mit der U-Bahn erreicht man von Garching aus den Münchner Stadtteil Schwabing, in 20 Minuten den Marienplatz.

Immobilienpreise Garching, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2021/22):

Hausverkauf:

31 Häuser standen in Garching im vergangenen Jahr zum Verkauf. Im Einzelnen handelte es sich um 6 Einfamilienhäuser, 8 Doppelhaushälften, 12 Reihen- bzw. Reiheneckhäuser sowie 5 kleinere Mehrfamilienhäuser. Hier ein kurzer Überblick über die Immobilienpreise zu denen Häuser die in Garching offeriert wurden: Die angebotenen Einfamilienhäuser hatten mehrheitlich zwischen 210 und 240 m² Wohnfläche und lagen preislich im Bereich 1,6 – 2,2 Mio. EUR. Bei Doppelhaushälften gab es preislich etwas mehr Variation, wobei kleinere Objekte im Bereich 130 m² für 1,3 Mio. EUR vorkamen und Neubauobjekte mit 190 m² für 1 Mio. EUR. Der reine Durchschnitt lag hier für 175 m² bei rund 1,3 Mio. EUR. Reihen- und Reiheneckhäusern bis 200 m² lagen preislich beinahe unabhängig von der Wohnflächengröße in einem Rahmen von 1,2 bis 1,5 Mio. EUR. Ein 240 m² Objekt war mit 1,7 Mio. EUR in dieser Kategorie das teuerste.

Wohnungsverkauf:

Auf dem Wohnungsmarkt gab es 54 Wohnungen, die zum Verkauf inseriert waren, darunter 4 Dachterrassenwohnungen und 2 Maisonettes. Neubauobjekte gab es lediglich, zum Preis von etwa 8.800 EUR pro m² im Schnitt. Für Bestandswohnungen lag der Quadratmeterpreis bei mittleren 7.200 EUR pro m². Wohnungen im Bereich 50 m² Wohnfläche lagen preislich 420.000 EUR, im Bereich 80 m² bei 635.000 EUR. Wohnungen über 100 m² bis max. 125 m² lagen reichten in der Regel von 780.000 bis 1,4 Mio. EUR.

Grundstücksverkauf:

Da offiziell nur insgesamt 3 Grundstücke zum Verkauf standen, sind repräsentative Preisangaben nur bedingt möglich. Zwei der Grundstücke lagen preislich bei ca. 1.700 EUR pro m², eines bei ca. 3.000 EUR pro m².

„Den Einwohnern wird in der Universitätsstadt Garching eine ideale, interessante Wohnumgebung geboten, ebenso wie zahlreiche, gute Arbeitsplätze.“ meint Rainer Fischer, Immobilienmakler München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: garching.de, wikipedia, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für Garching. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt für individuelle Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

