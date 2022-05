Stephan Rölli Schötz: An- und Verkauf von Immobilien kann für Laien ein Problem werden

Stephan Rölli Schötz von Rimmo-Invest berät Kunden zum An- und Verkauf von Immobilien

Immobilien sind die Leidenschaft von Stephan Rölli Schötz. Mit Rimmo-Invest betreibt er im Schweizerischen Basel ein seit vielen Jahren familiengeführtes Unternehmen zum Handel mit Immobilien. Insbesondere in letzter Zeit stellt er fest, dass der Schweizer Immobilienmarkt einen rasanten Aufschwung verzeichnet, was Stephan Rölli Schötz größtenteils auf die Sicherheit zurückführt, die ein eigenes Heim bietet. Zugleich werden Immobilien als sichere Kapitalanlage immer attraktiver, seit Nullzinspolitik und Inflation die Anlegemöglichkeiten einschränken. Allerdings bringen diese Entwicklungen auch ein augenscheinliches Problem mit sich: je mehr Angebot und Nachfrage wachsen, desto unübersichtlicher wird der Immobilienmarkt. Stephan Rölli Schötz rät deswegen grundsätzlich jedem, der sich mit dem Erwerb oder dem Verkauf einer Immobilie beschäftigen möchte, einen Experten zu Rate zu ziehen.

o Immobilienhändler oder Immobilienmakler?

o Welche Leistungen ein guter Immobilienhändler bietet

o Die Lage – ein wichtiger Faktor beim Immobilienkauf

o Unterstützung beim Kauf von Immobilien

o Hilfe beim Verkauf von Immobilien

o Die Vorteile einer Rundumbetreuung in Sachen Immobilien

IMMOBILIENHÄNDLER ODER IMMOBILIENMAKLER?

Immobilienhandel und das Makeln mit Immobilien ist nicht dasselbe, betont Stephan Rölli Schötz vorab. Der große Unterschied besteht darin, dass ein Immobilienmakler im Grunde Immobilien ausschließlich vermittelt. Er macht nach den Vorgaben seines Kunden Vorschläge für passende Objekte, die er entweder sucht oder bereits in seinem Portfolio führt. Seine Provision erhält er dann, wenn der Kauf oder Verkauf zustande kommt. Stephan Rölli Schötz bietet als Immobilienhändler darüber hinaus Leistungen, die dem Kunden dabei helfen, die für ihre Zwecke geeignete Immobilie zu finden und zu erwerben oder zu veräußern.

WELCHE LEISTUNGEN EIN GUTER IMMOBILIENHÄNDLER BIETET

Stephan Rölli Schötz geht es bei seiner Arbeit nicht nur um das reine Vermitteln von Immobilien, er berät seine Kunden außerdem in allen Angelegenheiten zum Thema Immobilien. Dabei setzt Stephan Rölli auf seine langjährige Branchenerfahrung und weiß oftmals von interessanten Objekten, die zum Verkauf stehen, bevor dies am Markt bekannt wird – der Erste zu sein ist beim Immobilienkauf nicht selten der Weg zum erfolgreichen Geschäftsabschluss. Wenn eine Immobilie verkauft werden soll, kann Stephan Rölli Schötz durch sein Expertenwissen und sein weitreichendes Netzwerk dafür sorgen, dass die Möglichkeiten, welche das Objekt bietet, sämtlich ausgeschöpft werden und der Verkauf den höchstmöglichen Preis erzielt. Die Ermittlung des tatsächlichen Wertes und der Qualität einer Immobilie ist für Laien nicht einfach, weswegen der Rat eines professionellen Immobilienfachmanns bares Geld wert sein kann, insbesondere wenn wie bei Rimmo-Invest auch eine professionelle Beratung zu notwendigen oder gewünschten Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen angeboten werden kann. Zusätzlich kann ein Immobilienhändler durch einen reibungslosen Ablauf den Kauf- oder Verkaufsprozess erheblich vereinfachen und verkürzen, erklärt Stephan RölliSchötz.

DIE LAGE – EIN WICHTIGER FAKTOR BEIM IMMOBILIENKAUF

Der Standort einer Immobilie kann entscheidend für ihren Wert sein, weiß Stephan Rölli Schötz. Der schönste und aufs Aufwendigste sanierte Altbau kann ein Ladenhüter bleiben, wenn die Lage unattraktiv ist. So steigen die Immobilienpreise insbesondere in Ballungsräumen und im innerstädtischen Bereich rasant – ein Haus in guter Lage kann auch in der Schweiz mittlerweile ein kleines oder sogar ein größeres Vermögen wert sein. Als Immobilienhändler hat Stephan Rölli die aktuellen Entwicklungen am Markt im Blick und weiß, welche Standorte sich am besten zum Erwerb von Immobilien eignen.

UNTERSTÜTZUNG BEIM KAUF VON IMMOBILIEN

Kompetentes und Effizientes Arbeiten sind unabdingbare Faktoren für den erfolgreichen Immobilienhandel, berichtet Stephan Rölli Schötz. Ein über Jahre hinweg sorgfältig aufgebautes Netzwerk unterstützt den Immobilienhändler dabei, in allen Belangen ein zuverlässiger Ansprechpartner für seine Kunden zu sein und stets die besten Lösungen für alle Bedürfnisse und Wünsche finden zu können. Eine umfassende Berücksichtigung aller Bedürfnisse und eine Nachvollziehbarkeit bei der Preisfindung sorgen dafür, dass der Kunde Vertrauen in die Arbeit des Immobilienfachmanns setzen kann – ein Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Soll eine Immobilie beim Kauf einer Immobilie bietet Stephan Rölli Schötz Beratung zur Immobilie und die Beurteilung derselben. Gemeinsam mit dem Kunden werden Objekte vor Ort in Augenschein genommen und beim Kauf die gesamte Abwicklung bis hin zur Ausarbeitung des Kaufvertrags in Zusammenarbeit mit dem Notar erledigt. Auch bei der Beurkundung und Eigentumsübertragung steht Stephan Rölli Schötz seinem Kunden zur Seite und begleitet ihn bei der Übernahme des Kaufobjekts, um bei eventuell auftretenden Fragen oder Problemen beraten zu können.

HILFE BEIM VERKAUF VON IMMOBILIEN

Zu den Aufgaben von Stephan Rölli Schötz als Immobilienhändler gehört auch die optimale Vermarktung der Immobilien seiner Kunden, wenn diese zum Verkauf stehen sollen, damit der bestmögliche Preist erzielt wird. Stephan Rölli bietet auch zum Verkauf der Objekte Betreuung und Beratung vom ersten Moment der Verkaufsabsicht bis hin zur Schlüsselübergabe nach erfolgtem Verkauf. Begonnen wird der Verkaufsvorgang mit der Ermittlung des aktuellen Marktwerts für die in Frage kommende Immobilie. Steht dieser fest, legt Stephan Rölli gemeinsam mit dem Kunden den Verkaufspreis fest und kümmert sich im Anschluss um alle zum Verkauf erforderlichen Maßnahmen. Die Bürokratie insbesondere beim Verkauf von Immobilien kann für Laien nervenaufreibend sein und gehört am Besten in die Hände von professionellen Immobilienfachleuten. Stephan Rölli Schötz führt im Weiteren Kaufinteressenten zur Besichtigung durch die angebotene Immobilie und vertritt oder berät den Kunden bei Verkaufsverhandlungen. Mit dem entsprechenden Notar arbeitet er hernach den Kaufvertrag aus und begleitet den Verkäufer zur Beurkundung und zur Übergabe der Immobilie an den neuen Eigentümer.

DIE VORTEILE EINER RUNDUMBETREUUNG IN SACHEN IMMOBILIEN

Rimmo-Invest und Stephan Rölli Schötz arbeiten eigenständig und sind in keiner Weise von Dritten abhängig. So kann dem Kunden stets eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gewährleistet werden, bei der es ausschließlich um dessen Wünsche und Bedürfnisse geht. Das über viele Jahre hinweg aufgebaute und sorgfältig gepflegte Netzwerk, das Rimmo-Invest hinter sich hat, ermöglicht es Stephan Rölli, Kunden in allen Immobilienfragen kompetent betreuen und beraten zu können. Erfahrung, Motivation, Fingerspitzengefühl und Diskretion sind die Eckpfeiler für das Finden von maßgeschneiderten Lösungen für persönliches Wohneigentum oder zur Kapitalanlage, die später mit Gewinn wieder veräußert werden soll. Diese persönliche Einstellung zu seinem Beruf macht Immobilienhändler wie Stephan Rölli Schötz zum wichtigen Partner für Kunden, die Immobilien erfolgreich kaufen oder verkaufen wollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rimmo-Invest AG

Herr Stephan Rölli

Gundeldingerstrasse 204

4053 Basel

Schweiz

fon ..: (0041) 79 730 29 98

web ..: https://www.rimmoinvest-ag.ch/

email : info@rimmo-invest.ch

Ob Individuelle Wohnansprüche, hoher Komfort, modernstes Design oder die ideale Wohnlage. Die Rimmo-Invest AG ist ihre zuverlässige Hilfe, wenn es um die maßgeschneiderte Lösung für den persönlichen Wohneigentum oder der Verkauf und Kauf Ihrer Liegenschaft geht.

Mit der erforderlichen Erfahrung, Motivation, Fingerspitzengefühl und der notwendigen Diskretion setzen wir uns für Ihre Belangen ein.

Die Eigenständigkeit unseres Unternehmens gewährleistet Ihnen eine individuelle, persönliche, zielgerichtete Kundenbetreuung.

Lernen Sie Stephan Rölli & das Team von der Rimmo-Invest AG persönlich kennen – Denn Immobilien sind Vertrauenssache!

https://www.rimmoinvest-ag.ch/

Pressekontakt:

Rimmo-Invest AG

Herr Stephan Rölli

Gundeldingerstrasse 204

4053 Basel

fon ..: (0041) 79 730 29 98

web ..: https://www.rimmoinvest-ag.ch/

email : rimmo-invest-ag@clickonmedia-mail.de