Die Draht-Spezialisten der EJP-Gruppe präsentieren Innovationen gemeinsam

Anlagen für die Schleifentzunderung von Draht und die Herstellung von Schweißdraht

Seit Kurzem agieren die EJP WIRE Technology GmbH, die EJP Italmec Sp. z o.o. und die WWM Technology srl unter dem Dach der EJP Industries und präsentieren ihre Innovationen gemeinsam: ein neues System für die Schleifentzunderung von Draht sowie die neue Generation von Reinigungs- und Verkupferungsanlagen für die Schweißdrahtfertigung.

In der EJP Industries Gruppe fokussieren drei Unternehmen auf Anlagen für die Herstellung und Behandlung von Draht:

– EJP WIRE Technology in Schwerte/Deutschland: Anlagen für die Vorbehandlung von Draht

– EJP Italmec in Katowice / Polen: Anlagen für die Herstellung von niedrig-, mittel- und hochgekohltem Draht

– WWM Technology in Conselve / Italien: Anlagen für die Herstellung von Schweißdraht

Mit ihnen zählt EJP zu den wenigen Anbietern, die Komplettanlagen für die gesamte Prozesskette „Draht“ herstellen und gleichzeitig über ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz verfügen.

Für die Schleifentzunderung von Draht im Durchlauf stellt EJP WIRE Technology auf der Messe erstmals die grundlegend überarbeitete Bandschleifanlage SA-2 vor. Im Gegensatz zu den bisher üblichen Maschinen arbeitet sie mit lediglich einem rotierenden Arbeitskopf, auf dem zwei Schleifbänder mit unterschiedlicher Körnung montiert werden können … zum Beispiel für Grob- und Feinschliff. Sie erzielt mit einer deutlich einfacheren Konstruktion denselben Effekt wie die vorher üblichen Doppelkopfanlagen.

Lothar Köppen, der geschäftsführende Gesellschafter der EJP WIRE Technology GmbH, ist bereits seit 2004 in seinem Metier tätig und kennt die Praxis: „In der neuen Anlage gibt es nur einen einzigen Kopf, der sich dreht. Auch mit zwei Schleifbändern ist somit eine gleichbleibende Oberflächenqualität der Drahtoberfläche garantiert. Die bisher erforderliche, aufwendige Synchronisation der Drehzahl mit der Drahtgeschwindigkeit entfällt. Und was nicht da ist, kann auch keine Störungen verursachen.“

WWM stellt auf der Messe die neue Generation der Reinigungs- und Verkupferungsanlagen für die Schweißdrahtfertigung vor. Die neuen Systeme, die nach dem Prinzip des chemischen Verkupferns arbeiten, steigern die Produktionsgeschwindigkeit bei gleichbleibend hoher Qualität des Drahtes von 15 auf 30 m/s. Sie können mit Trocken- oder Nassziehmaschinen kombiniert werden, zum Beispiel mit der schlupffreien Nassziehmaschine, die WWM Technology auf der letzten WIRE vorgestellt hatte.

EJP Italmec zeigt das Spektrum der Anlagen für die Herstellung von niedrig-, mittel- und hochgekohltem Draht.

EJP WIRE Technology, EJP Italmec und WWM Technology auf der WIRE 2022

Düsseldorf, 20. bis 24. Juni 2022

Halle 11, Stand D06

Die EJP Maschinen GmbH stellt mehrere Neuentwicklungen vor, die die Produktion von Stangen und Rohren einfacher und effizienter machen: Halle 9, Stand A12

Über die EJP WIRE Technology GmbH

Die EJP WIRE Technology GmbH stellt Produkte für die Vorbehandlung von Draht her, speziell Anlagen für die Reinigung und Beschichtung. Jacques Paraskevas, der Geschäftsführende Gesellschafter der EJP Maschinen GmbH, und Lothar Köppen hatten das Unternehmen im Februar 2020 gegründet.

Über die EJP Italmec SP. z o.o.

Seit der Gründung im Jahr 2006 hat das Unternehmen großes Wissen und umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Drahtindustrie erworben. Im November 2018 hat EJP Italmec die seit Jahrzehnten in der Drahtindustrie etablierte Marke WWM (Welding Wire Machinery) Technology mit Sitz in Conselve/Italien mit dem Know-how der Mitarbeiter sowie allen Projekten und Patenten übernommen.

