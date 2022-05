Lammfelljacke für Herren von andrzejkonopka.de

Rautlow Polen – Das Modegeschäft Konopka existiert seit über 30 Jahren. Das Unternehmen seine Ware in der EU produzieren. Seine Produkte werden zu 100 Prozent aus natürlichen Rohstoffen hergestellt.

Lammfelljacken für Herren bestehen aus echtem Lamm – Leder und sind in mehreren Farben erhältlich. Alle Jacken sind von innen gefüttert. Dabei gibt es Lammfelljacken für Herren auch für etwas korpulentere Kunden. Dabei ist der Lammfellmantel für Herren sehr atmungsaktiv, doch gleichzeitig wasser- und schmutzabweisend. Bei dem Lammfellmantel für Herren wurde auf große Seitentaschen wertgelegt, sodass beim Lammfellmantel für Herren genügend Stauraum für das Smartphone oder die Geldbörse vorhanden ist. Dabei richtet sich das Produkt nicht nur an ältere Kunden, sondern auch an junge Herren. Unsere Jacken sind so geschnitten, dass sie niemanden in der Bewegungsfreiheit einschränken.

Obwohl die Lammfelljacken für Herren aus echtem Lamm – Leder bestehen, werden sie selbst bei schlechtem Wetter nicht schwer. Alle Jacken wurden so hergestellt, dass sie widerstandsfähig gegen jede Art von Reibung und sehr langlebig sind. Der Kragen der Lammfelljacken kann als Stehkragen oder umgeschlagen getragen werden, ganz so wie es Ihnen lieber ist. Für die Pflege und Reinigung der Jacken können Sie bei uns auch ein Lederpflegeset bestellen, damit die möglichst lange halten. Auch Starkregen fügt dem Aussehen der Jacken keinen Schaden zu. Unser Sortiment haben wir über die Jahre ständig weiterentwickelt und die Qualität unserer Produkte verbessert. Unsere Mitarbeiter besitzen langjährige Erfahrung in der Modebranche. Sehr gern beraten wir Sie auch direkt vor Ort. Wir können auf Wunsch die Produkte auch auf Maß fertigen lassen. Falls Sie Fragen, Lob oder Anregungen haben, können sie uns unter folgenden Daten erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lederbekleidung – KONOPKA

Herr C. Konopka

Ratulów 54A

34-407 Ratulów

Polen

fon ..: + 48 660 473 269

web ..: https://andrzejkonopka.de

email : andrzejkonopka.de@gmail.com

Lammfellmäntel für Herren in vielen Farben und Größen, auch auf Maß gefertigt. Bestellen Sie Lammfelljacken aus Polen zu einem günstigen Preis direkt beim polnischen Hersteller. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

