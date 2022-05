KI ist die Zukunft – das sagen nicht nur Experten, sondern auch Unternehmen, die erfolgreich mit KI-Tools arbeiten. Wir zeigen euch, wie ihr das Beste aus den neuen KI-Tools herausholt!

Manager in allen Branchen haben Kostenziele, und die Technologie ermöglicht es, dass Aufgaben mit geringerem Wert von Menschen auf Maschinen übertragen werden. Das Versprechen der heutigen Veränderungen ist nicht nur Effizienz – es ist die Freisetzung von Wertschöpfung. Um das Beste aus den neuen KI-Tools herauszuholen, muss sich unser Verständnis von Arbeit selbst grundlegend ändern.

# Seminar New Work: KI Tools schaffen neue Arbeitswelt

Nicht diejenigen Unternehmen werden erfolgreich sein, die die nächsten begrenzten Qualifikationen richtig einschätzen, sondern diejenigen, die die Fähigkeit ihrer Mitarbeiter fördern, schneller zu lernen.

In dem Maße, in dem die Halbwertszeit bestimmter Fähigkeiten abnimmt und Maschinen Aufgaben bis hin zur Entscheidungsfindung übernehmen, werden grundlegende menschliche Fähigkeiten bei Führungskräften wichtiger: Einfühlungsvermögen, Neugier, Kreativität, Vorstellungskraft, emotionale und soziale Intelligenz, Führung und die Entwicklung anderer Menschen.

Wenn wir die Arbeit neu denken, wird sich der Schwerpunkt aller Arbeitnehmer von Routineaufgaben weg verlagern. Bisher war es in der Regel nur einem Teil der Beschäftigten vorbehalten, innovativ zu sein und den Wert für die Kunden ständig zu steigern.

In der Zukunft werden Unternehmen, die erfolgreich sind, mit neugierigen, lebenslang lernenden Mitarbeitern besetzt sein. Diese entdecken neues Wissen, indem sie sich unerwarteten Herausforderungen stellen, und die befähigt werden, viel mehr zu tun als nur auszuführen.

Wie können wir wertvollere Arbeitsweisen erfinden?

In den letzten Jahren ist die KI-Technologie rasant weiterentwickelt worden und bietet uns heute unzählige Möglichkeiten, unseren Alltag zu verbessern. Führungskräfte, die sich auf die Optimierung und Automatisierung von Aufgaben konzentrieren, sehen nur die Hälfte des Bildes. Die grundlegende Frage lautet: Wie können wir wertvollere Arbeitsweisen erfinden?

Ohne ein Umdenken in den Arbeitsweisen werden die Unternehmen zukünftig mit einer Entdeckungs- und Kreativitätslücke konfrontiert. Wenn sie auf Effizienz statt auf Entdeckung und Experimentieren optimiert sind, werden ihre Innovation und ihr Wachstum ins Stocken geraten.

Teams werden zunehmend mit Situationen konfrontiert, die es vorher noch nie gegeben hat. Es geht also nicht nur um die Auswahl des richtigen Schulungsprogramms für vorhandenes Wissen. Die Fokus-Frage ist: Wie können wir unsere Arbeitsumgebung umgestalten, um die neue Art des Lernens am Arbeitsplatz zu beschleunigen?

Hier besteht ein echtes Spannungsfeld. Führungskräfte müssen heute kluge Entscheidungen treffen, da Automatisierung und KI massive Effizienzsteigerungen ermöglichen. Unternehmen, die sich in diesem Spannungsfeld zurechtfinden, werden diejenigen sein, die sich darauf konzentrieren, wie sie mehr Wert für Kunden und Unternehmen schaffen können. Auf absehbare Zeit ist es der beste Weg, sich zu differenzieren und den Umsatz zu steigern, die Kombination von Technologie mit menschlichem Einfallsreichtum und Kreativität.

Trainiere die neuesten Techniken für das Change- und Innovationsmanagement mit Seminar New Work: KI Tools schaffen neue Arbeitswelt.

Wie kommen wir vom jetzt in die Zukunft?

Wir leben in einer Zeit, in der sich alles rasant verändert. Die Frage ist nicht mehr, ob wir in die Zukunft gehen, sondern wie wir dorthin gelangen. Niemand weiß genau, wie die Zukunft aussehen wird. Doch es gibt einige Techniken, die uns helfen, vom jetzt in die Zukunft zu gehen. Kleine Schritte, klug gemacht, können große Dinge in Bewegung setzen. Die folgenden drei Regeln solltest du als Führungskraft beachten:

#1 Binde deine Mitarbeiter ein, wenn du erforscht, wie und wo Arbeit erledigt wird.

Schon heute leisten Millionen von Arbeitnehmern Milliarden von Arbeitsstunden, um Produkte und Dienstleistungen mitzugestalten, die ihnen wichtig sind. Warum sollten sie das nicht auch für ihre eigene Zukunft tun? Eine erfolgreiche Neugestaltung der Arbeit der Zukunft – das Wer, Wo und Wie der Arbeit – ist nur möglich, wenn man Talente wirklich als wesentlichen Bestandteil des Wettbewerbsvorteils betrachtet und nicht nur als Kostenfaktor.

#2 Schaffe ein ganzheitliches Erlebnis für die Mitarbeiter, das die Leistungsverbesserung beschleunigt.

Das geht weit darüber hinaus, die Mitarbeiter nach ihren Ideen zu fragen. Wähle einen einzelne Arbeitsprozess, der für die Leistung entscheidend ist, und beauftrage die Mitarbeiter dort mit einem gezielten Ziel. Schaffen mit einem systematischen Ansatz den nötigen Raum für Experimente.

#3 Überdenke deine Gespräche über Effizienz.

Wenn eine Maschine es kann, wird eine Maschine es tun. Aber eine zu starke Konzentration auf Kostensenkungen ist nicht nachhaltig. Wie viele Unternehmen haben sich selbst auf Wachstum getrimmt, ohne zumindest ein gleiches Maß an Innovation aufrechtzuerhalten? Nutze also Gespräche über Effizienz, um strategische Diskussionen über Qualität, Reputation und Kundennutzen anzustoßen.

Die neuesten Techniken für das Change- und Innovationsmanagement trainierst du mit Seminar New Work: KI Tools schaffen neue Arbeitswelt.

KI Tools schaffen neue Arbeitswelt: Dieses Seminar könnte dich interessieren.

KI Tools schaffen neue Chancen und Herausforderungen für Geschäftsführer und Führungskräfte. Bist du fit für den digitalen Wandel? Benötigt dein Unternehmen einen Change? Mit dem Seminar New Work und Change Management erhältst du die wichtigsten Kenntnisse und Tools an die Hand um mit deinem Unternehmen und deinem Team Change-Projekte erfolgreich umzusetzen:

Tag 1

Grundlagen des agilen Managements

Sichere Umsetzung von Change-Projekten als Führungskraft

Überzeugend Führen im digitalen Wandel

Tag 2

Teams erfolgreich durch Veränderungsprozesse führen

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.

Vom Change zum Innovationsmanagement

Seminar New Work und Change Management online buchen. Bequem und einfach mit der Produkt-Nr. B17: Seminarformular online.

Dein Nutzen mit dem Seminar New Work: KI Tools schaffen neue Arbeitswelt

Tag 1

Grundlagen des agilen Managements

Sichere Umsetzung von Change-Projekten als Führungskraft

Überzeugend Führen im digitalen Wandel

Tag 2

Teams erfolgreich durch Veränderungsprozesse führen

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.

Vom Change zum Innovationsmanagement

Zielgruppe für das Seminar New Work und Change Management

Geschäftsführer, Prokuristen und Führungskräfte

Teamleiter, die im Vertrieb, Einkauf, HR Management oder im Controlling tätig sind.

Dein Vorsprung mit dem Seminar New Work: KI Tools schaffen neue Arbeitswelt

Die Teilnehmer erhalten für ihren Sprint die S+P Tool Box:

+ S+P Test: Benötigt dein Unternehmen einen Change?

+ S+P Test Digitaler Wandel: Wie professionell managst du Veränderungen?

+ S+P Leitfaden: Instrumente für den agilen Sprint

+ S+P Test: Wie gut beherrschst du die Moderationstechniken?

+ S+P Leitfaden: Agile Methoden für Change Management

Seminarprogramm Tag 1: Seminar New Work und Change Management

Grundlagen des agilen Managements

Welche Kultur benötigt ein schlankes Unternehmen?

Die wichtigsten Erfolgstreiber im Lean Management

Toyota-Produktionssystem – Lessons Learned für die eigene Branche

Verzögerungskosten (Cost of Delay) gezielt identifizieren und reduzieren

Aufgaben des Managements: Dynamik im Unternehmen managen

Die Lean-Falle und wie du ihr ausweichst

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

+ S+P Test: Benötigt dein Unternehmen einen Change?

Sichere Umsetzung von Change-Projekten als Führungskraft

Führungsaufgabe Agilität: So kommunizierst du den digitalen Wandel im Unternehmen

„Spielregeln“ und Kommunikationswege im Team klar definieren

Mit der OKR-Technik Ziele agil formulieren

WHY-Technik: Teammitglieder „mit ins Boot holen“

Du erhältst die S+P Tool Box:

+ S+P Test Digitaler Wandel: Wie professionell managst du Veränderungen?

+ S+P Leitfaden: Instrumente für deinen agilen Sprint

Überzeugend Führen im digitalen Wandel

Das Unternehmen verändern – Aufbau einer Innovationskultur

Besonderes Augenmerk: Ängste + Widerstände + Akzeptanz

Wie kommuniziere ich schwierige Themen und Kritik?

Einbettung im Gesamtchange – Schnittstellenbetrachtung

Rollen im Change-Projekt festlegen

Flexibler Umgang mit Veränderungen im Team

Flow schaffen und ein Pull-System etablieren

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar New Work und Change Management die S+P Tool Box:

+ S+P Leitfaden: Agile Methoden für Change Management

Seminarprogramm Tag 2: Seminar New Work und Change Management

Teams erfolgreich durch Veränderungsprozesse führen

Wie funktionieren agile Teams?

Mehr Flexibilität im Tagesgeschäft – Einsatz von agilen Techniken

Der Mix macht´s: Kombination agiler Techniken

Das Miteinander in agilen Teams

Projektmanager und Scrum Master als Team-Coaches

Wie Führung helfen kann Agilität zur Gewohnheit zu machen

Teams im Veränderungsprozess richtig führen

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

+ S+P Leitfaden: Agile Methoden für Change Management

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.

Wie agiles Projektmanagement funktioniert

Was ist Scrum und wie kann es eingesetzt werden?

Projektanforderungen im Griff: Use Cases, Burn-Down-Charts & Co.

Projektmanager und Scrum Master als Team-Coaches

Mit der teamzentrierten Arbeitsweise zum Erfolg

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar New Work und Change Management die S+P Tool Box:

+ S+P Test: Wie gut beherrschst du die Moderationstechniken?

Innovationsmanagement mit Sprint & Co.

Wie funktioniert der Google Design Sprint?

Montag: Erstelle deinen Routenplan

Dienstag: Neu kombinieren und verbessern

Mittwoch: Rumble – zwei mögliche Alternativen im Test

Donnerstag: Wie du deinen Prototypen erstellst

Freitag: Persönliches Gespräch an Stelle von Big Data

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

+ S+P Leitfaden: Instrumente für den Google-Sprint

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de