Asahi Kasei feiert sein 100-jähriges Bestehen und präsentiert gleichzeitig das visionäre Konzeptfahrzeug AKXY2 – Werte Nachhaltigkeit und Wohlbefinden beeinflussen die Mobilität der Zukunft

New York und Düsseldorf (ots) Der japanische Technologiekonzern Asahi Kasei feiert heute, am 25. Mai 2022, seinen einhundertsten Geburtstag. 100 Jahre zuvor war der Konzern von Shitagau Noguchi in Nobeoka, im Südwesten von Japan, gegründet worden. Zeitgleich stellt Asahi Kasei mit AKXY2(TM) (ausgesprochen „axi“) eine visionäre Mobilitätsstudie der Öffentlichkeit vor. Das Konzeptfahrzeug verkörpert und denkt die Werte Nachhaltigkeit, Wohlfühlen und gesellschaftliche Verantwortung für die künftige Mobilität neu. Vor dem Hintergrund einer sich ändernden mobilen Gesellschaft hin zu Automatisierung und Elektrifizierung ist AKXY2 eine Abbildung dessen, wie diese Werte die Mobilität von Morgen bestimmen.

„Zusätzlich zu den gesetzlichen Entwicklungen bringen die sich wandelnden Ansprüche der Kunden die Automobilhersteller dazu, bestehende Prozesse in Richtung mehr Sicherheit, mehr Komfort und mehr Nachhaltigkeit für das Fahrzeug zu verändern „, sagt Heiko Rother, General Manager Automotive Business Development bei Asahi Kasei Europe. „Wir müssen jetzt schnell handeln. Die jüngsten Umfrageergebnisse der Asahi Kasei Automotive Interior Survey vom November 2021 sagen deutlich, dass sich 50 Prozent der Autonutzer in den vier wichtigsten Automobilmärkten USA, Deutschland, Japan und China beim nächsten Fahrzeugkauf für eine andere Marke als die des aktuellen Autos entscheiden werden. Daher sind die im Automobil eingesetzten Materialien und Werkstoffe, zusätzlich zum verwendeten Antrieb oder der Fahrleistung, ein ausschlaggebendes Unterscheidungsmerkmal für ein positives Nutzererlebnis, ob immer auf den ersten Blick sichtbar oder nicht,“ so Rother weiter.

Sustainability – Satisfaction – Society

Das Konzeptfahrzeug AKXY2 demonstriert die bereichsübergreifende Kompetenz von Asahi Kasei über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von Rohstoffen und Produktionstechnologien bis hin zur Verwendung von recycelten und wieder verwertbaren Materialien. Nahezu alle Komponenten und Werkstoffe, die man im Fahrzeug sehen und anfassen kann, wurden von Asahi Kasei hergestellt oder mitentwickelt. Komponenten und Lösungen im AKXY2 sprechen die Sinne an, verbessern die Sicherheit, gewährleisten höchste Funktionalität und reduzieren gleichzeitig die Umweltbelastung. Drei ´S` haben daher die Entwicklung und Konstruktion des Fahrzeugs bestimmt: Sustainability, Satisfaction und Society.

AKXY2 steht für nachhaltige Materialien: Recyceltes Polyester

Von technischen Textilien bis hin zu Kautschuk-Materialien haben die Ingenieure von Asahi Kasei Werkstoffe in das Konzept integriert, die im Vergleich zu herkömmlichen Materialien zu einem geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck von Fahrzeugen beitragen können. Die Innenraumoberflächen sind mit dem hochwertigen Mikrofaser-Veloursleder `Dinamica´ bezogen, das zum Teil aus recyceltem Polyester besteht. Weiterhin hat Sage Automotive Interiors, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Asahi Kasei, neben recycelten und biobasierten Polyesterfasern auch Materialien im Portfolio, die Kunststoffabfälle aus dem Meer als Rohstoff enthalten. Die Fahrzeugsitze sind mit Cubit(TM) gepolstert, einem Abstandsgewirke, ebenfalls aus teilweise biobasiertem Polyester hergestellt. Der in den Reifenlaufflächen verwendete synthetische Kautschuk ermöglicht eine hervorragende Nasshaftung bei verringertem Rollwiderstand. Dadurch erhöht sich die Kraftstoff- und Energieeffizienz von Fahrzeugen. Gleichzeitig verringert die erhöhte Abriebfestigkeit die Bildung von Mikroplastik und erhöht allgemein die Lebensdauer der Reifen. Für die Herstellung des Kautschuks verwendet Asahi Kasei auf Biomasse basierendes Butadien.

AKXY2 steht für Wohlfühlen: geräuscharmer und hygienischer Innenraum

Autofahrer werden zunehmend anspruchsvoller und individueller, gerade auch was Qualität und Gestaltung des automobilen Innenraums betrifft. Eines der Hauptthemen von AKXY2 dreht sich deshalb um „die Sinne“ – von der Haptik der Textilien bis hin zu einer schalldichten und geräuscharmen Umgebung sowie einem futuristischen Design.

In den letzten Jahren hat sich das Verständnis von Sicherheit im Fahrzeug auf die antimikrobiellen Eigenschaften von Oberflächen und die Luftqualität erweitert. Um diesen neuen Bedürfnissen der Fahrzeugnutzer gerecht zu werden, setzt Asahi Kasei Komponenten aus dem Healthy-Car-Portfolio Kasei ein. Dies beinhaltet antimikrobielle Textilien, die den Fahrzeuginnenraum vor der Verbreitung von Krankheitserregern schützen oder Sensoren, die den CO2-Gehalt überwachen, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten, über eine verbrauchsgesteuerte Ventilation den Energieverbrauch optimieren und über den CO2-Gehalt in der Luft auch zurückgelassene Insassen oder Haustiere im Fahrzeug erkennen.

Darüber hinaus ermöglichen halbtransparente und hinterleuchtete Stoffe sowie optische Kunststofffasern eine individuelle Umgebungsbeleuchtung im Fahrzeug, während nachhaltige Textilien und Schaumstoffe den Sitzen ein neues Niveau an Komfort verleihen.

AKXY2 steht für gesellschaftliche Verantwortung und 100 Jahre Geschichte

Die Designer und Konstrukteure von Asahi Kasei haben sich intensiv mit der Frage befasst, wie das Auto eine Inspirationsplattform für unsere zukünftige Gesellschaft sein kann. Es wird mehr als nur ein Transportmittel sein, sondern eher als Treffpunkt dienen, an dem man sich mit Freunden und Familie austauscht, ähnlich wie der Innenhof eines Hauses.

Der Ansatz „Creating for Tomorrow“ war in den letzten 100 Jahren Lebenselixier von Asahi Kasei, Lösungen von Morgen mit interner als auch externe Zusammenarbeit schaffen, war ein Schlüsselelement des Wachstums. „Eine der größten Stärken von Asahi Kasei ist die Fähigkeit, aus unserem vielfältigen Produktportfolio über mehrere Konzernunternehmen hinweg zu schöpfen und ebenfalls mit externen Start-ups zusammenzuarbeiten, um neue Konzepte zu entwickeln, wie zum Beispiel intelligente Textilien“, sagt Mike Franchy, Director of North American Mobility bei Asahi Kasei America.

„AKXY2 verkörpert unsere Kompetenz als vertrauenswürdiger Partner für OEMs und Tier-1s, sowohl für Technologien als auch für Innen- und Außenkomponenten. Es ist kaum zu glauben, dass alles vor 100 Jahren mit einfachen Textilien aus synthetischer Zellulose, wie Rayon, begann. Seitdem haben wir einen langen Weg zurückgelegt, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese Beiträge die Automobilindustrie weiterhin prägen werden,“ so Franchy abschließend.

AKXY2 wird im Jahr 2022 und 2023 auf Messen in der ganzen Welt zu sehen sein:

Detroit Auto Show: September 2022, Detroit, USA

Kunststoffmesse K 2022: Oktober 2022, Düsseldorf, Deutschland

CES 2023: Januar, Las Vegas, USA

Weitere Informationen finden Sie auf der AKXY 2 Website: https://asahi-kasei-mobility.com/akxy2/.

Über die Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und Wohnen der Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit den Geschäftsbereichen Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Der Sektor Materials, der die Bereiche Environmental Solutions, Mobility & Industrial und Life Innovation umfasst, bietet eine breite Palette von Produkten an, die von Batterieseparatoren und biologisch abbaubaren Textilien bis hin zu technischen Kunststoffen und Schallschutzlösungen reichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com.

Asahi Kasei engagiert sich auch für Nachhaltigkeitsinitiativen und trägt dazu bei, bis 2050 eine kohlenstoffneutrale Gesellschaft zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.asahi-kasei.com/sustainability/.

