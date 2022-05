Neue Mietwagen-Buchungsstrecke mit dem Partner Ypsilon.Net AG

onlineweg vertieft die langjährige Zusammenarbeit mit der Ypsilon.Net AG und integriert ab sofort ihre neue Mietwagen-Buchungsstrecke kostenfrei auf allen Partnerseiten

München 24.05.2022 – onlineweg befindet sich im Jubiläumsjahr 2022 und freut sich über wichtige Neuerungen, die auf onlineweg.de und allen 1.300 onlineweg-Partnerseiten integriert wurden und so den Internetauftritt für Kunden noch attraktiver machen und die Arbeit für die Reisebüropartner erleichtern.

Die neue Buchungsstrecke der Ypsilon.Net AG, die unter dem Reiter Mietwagen zu finden ist, enthält unter anderem die Möglichkeit, Angebote von mehreren Mietwagenanbietern in einem Schritt darzustellen und in einer direkten grafischen Preis-/Leistungsmatrix zu vergleichen.

U?berarbeitet und optimiert wurden die Darstellung der Abholmöglichkeiten vor Ort und der Hinweise zu Stornoregelungen und Zahlungsdetails. Neu ist auch eine interaktive Karte der verfügbaren Mietwagen- stationen inkl. Darstellung der günstigsten Mietpreise. Für internationale Kunden auf den Seiten der Reisebüropartner und auf den verschiedenen europäischen onlineweg-Webseiten steht zudem eine Auswahl verschiedener Sprachen zur Darstellung der Angebote zur Verfügung.

Die Ypsilon.Net AG ist seit über 10 Jahren Partner von onlineweg. Eine enge Zusammenarbeit gibt es insbesondere in den Buchungsstrecken Stadthotels und Flug. Gerade im Bereich von Flugbuchungstools ist die Ypsilon.Net der führende Anbieter in Deutschland. U?ber 70% aller reisebezogenen Internetseiten, die Flüge verkaufen, gehören zu den Kunden von Ypsilon.Net. Mehr als 10.000 abgewickelte Flugbuchungen pro Tag auf mehr als 25.000 Websites machen Ypsilon.Net zum Marktführer in den deutschsprachigen Ländern.

„Wir gratulieren onlineweg herzlich zum besonderen Firmenjubiläum – 20 Jahre onlineweg, das ist etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr, dass wir die onlineweg auf diesem Weg als Geschäftspartner begleiten dürfen und freuen uns auf viele weitere Jahre der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit.“, sagt Hans-Joachim Klenz, Vorstandsvorsitzender der Ypsilon.Net AG.

„Auch wir freuen uns sehr über diese langjährige Partnerschaft und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit, die auch in herausfordernden Zeiten Bestand hat“, freut sich Geschäftsführerin Melanie Willer und betont „für diese Aufwertung der Internetseiten im Bereich Mietwagen fallen für unsere Partnerbüros keine Zusatzkosten an!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

onlineweg.de Touristik GmbH

Herr Rene Hanika

Ortlerstr. 2

81373 München

Deutschland

fon ..: 089/70096611

web ..: https://www.onlineweg.de

email : hanika@onlineweg.de

Hinter onlineweg steht die 2002 gegründete onlineweg.de Touristik GmbH aus München. Seit dem vernetzt onlineweg die Offline- und Onlinewelten von Reisebüros und sind mit über 1.325 Kunden in Deutschland und Europa Marktführer für professionelle Internet-Komplettlösungen für Reisebüros.

Über das Netzwerk der onlineweg.de Touristik GmbH findet der Urlauber eine Vielzahl an individuell auf das Reisebüro zugeschnittene Webseiten mit der einzigartigen Kombination einer hoch entwickelten professionellen Onlineplattform und der flächendeckenden Beraterkompetenz von Tausenden Reisebüro-Experten vor Ort.

Pressekontakt:

onlineweg.de Touristik GmbH

Frau Melanie Willer

Ortlerstr. 2

81373 München

fon ..: 089/70096620

email : willer@onlineweg.de