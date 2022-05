Tag der Niedersachsen 2022: Eröffnungsabend mit Max Mutzke und Solisten der NDR Radiophilharmonie

Ein Konzerthighlight erwartet die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Tags der Niedersachsen: Max Mutzke und ein Streichquintett der NDR Radiophilharmonie kommen am Eröffnungstag auf die Bühne.

Die Feierlichkeiten zum diesjährigen Tag der Niedersachsen starten mit einem musikalischen Höhepunkt: Max Mutzke kommt auf die NDR Schlager Bühne am Trammplatz in Hannover – begleitet von einem Streichquintett aus Solistinnen und Solisten der NDR Radiophilharmonie. Das Konzert beginnt am Freitag, 10. Juni, direkt im Anschluss an die offizielle Eröffnung des Landesfestes gegen 18.30 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei.

Die NDR Radiophilharmonie ist eng mit der Geschichte Niedersachsens verbunden. 1950 in Hannover gegründet ging sie aus dem Niedersächsischen Sinfonie-Orchester hervor, das es seit Ende der 1920er-Jahre gab. Mittlerweile spielt sie jährlich mehr als 100 nationale und internationale Konzerte. Neben großen sinfonischen Werken gehören auch immer wieder Filmmusiken, Jazz und Pop zum Repertoire der NDR Radiophilharmonie – so auch beim gemeinsamen Auftritt des Streichquintetts mit Max Mutzke beim Tag der Niedersachsen.

„Wunschlos süchtig“ heißt das aktuelle Album von Max Mutzke, auf dem er sich wieder vermehrt dem Pop zuwendet. Dass der Sänger auch Jazz und Soul singen kann, hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen: Mittlerweile acht Studio-Alben zeigen seine enorme Bandbreite. Mit seiner Debüt-Single „Can’t Wait Until Tonight“ setzte sich der damals 23-Jährige 2004 an die Spitze der Charts. Im Anschluss erfand er sich immer wieder neu mit Songs wie „Marie“, „Let It Happen“, „Welt hinter Glas“ und „Beste Idee“.

Die Zusammenarbeit zwischen der NDR Radiophilharmonie und Max Mutzke besteht bereits länger: Mit dem voll besetzten Orchester hat es unter anderem Auftritte beim Schleswig-Holstein Musik Festival und in der Elbphilharmonie gegeben. Außerdem erschien 2016 die gemeinsame CD „Experience“. Die Arrangements für das Konzert am Tag der Niedersachsen stammen von Miki Kekenj, der an dem Tag auch die 1. Violine spielen wird.

Drei Tage lang, von Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 12. Juni, gibt es in Kooperation mit dem Landesmusikrat ein umfangreiches Programm auf der NDR Schlager Bühne am Trammplatz. Welche Künstlerinnen und Künstler dann live zu erleben sind, wird noch bekannt gegeben. Darüber hinaus präsentiert sich der NDR in einem Eventzelt vor dem Großen Sendesaal am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Insgesamt werden rund 500.000 Besucherinnen und Besucher während des Landesfestes erwartet.

