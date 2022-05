Virtuelle Hausmesse von ecoDMS als kostenlose YouTube-Videos verfügbar

„Simply digital“: Bei der ecoDMS Hausmesse drehte sich alles um die Themen Dokumenten-Management, Archivierung und Workflow.

Aachen, im Mai 2022. „Simply digital“: Unter diesem Motto hat ecoDMS am 10. Mai 2022 zur ersten virtuellen Hausmesse eingeladen. Dabei hat sich alles um die Themen Dokumenten-Management, Archivierung und Workflow gedreht. Die effiziente Verwaltung und Organisation von Dokumenten, mit Beispielen aus den Bereichen Steuerberatung und Pflege, haben das Publikum überzeugt.

Die ecoDMS GmbH hat nun die Aufzeichnungen der Messe im offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht. Die Videos stehen öffentlich für jedermann kostenlos zur Verfügung. So können die Besucher die Messe noch einmal Revue passieren lassen und eventuell versäumte Vorträge im Nachgang ansehen.

Zur YouTube-Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7vZZTECufd5F4xh0FJ-oOWTAe67khO5T

Folgende Aufzeichnungen sind in der Messe-Playlist enthalten:

– Zukunft mit ecoDMS

– Digitalisierung einfach erklärt mit ecoDMS, ecoWORKZ und ecoMAILZ

– Hosted ecoDMS

– ecoDMS in der Steuerkanzlei

– JTL Schnittstelle

– Datenmigration nach ecoDMS

– ecoDMS in der Pflege

– MS Dynamics NAV Schnittstelle

– Tipps für Reseller

– DATEV ecoDMS Anbindung

– Kauf- und Mietlösung | Hosted ecoDMS

– Ersteinrichtung und Umgang mit ecoDMS

– cobra Schnittstelle

– ecoWorkflow

– Managed Service

– Podiumsdiskussion

Bei der Hausmesse hat ecoDMS gemeinsam mit den Partnern sehr viel Wert darauf gelegt, den Messebesuchern den Nutzen der Software-Lösungen aufzuzeigen. Hierfür bestand das Programm auf drei Bühnen vor allem aus interaktiven Präsentationen und Anwenderberichten mit Best Practice Empfehlungen. Zusätzlich haben die lehrreichen Vorträge konkrete Tipps für beispielsweise die erstmalige Einrichtung des Dokumenten-Management-Systems oder die Übernahme von Daten aus anderen Systemen gegeben. Auch Anbindungen des Dokumenten-Management-Systems ecoDMS an Drittsysteme wie Datev, JTL und MS Dynamics NAV haben die Referenten vorgestellt und somit die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Lösung abgebildet.

Die Messe war ein großer Erfolg. Den Besuchern wurde einen spannender Messetag mit interessanten Vorträgen, Präsentationen und Diskussionsrunden geboten. Im Chat haben sich die Teilnehmer mit den Referenten zu den einzelnen Themen direkt austauschen können. Hier wurden Fragen beantwortet und Erfahrungen mit den Softwareprodukten von ecoDMS und deren Schnittstellen ausgetauscht.

Für die Besucher ist die virtuelle Hausmesse insgesamt eine sehr gute Gelegenheit gewesen, Information und Gedankenaustausch über die digitale Verwaltung und Verarbeitung von Dokumenten und die Automatisierung von Geschäftsprozessen zu erhalten. Neben der Digitalisierung und Archivierung von Geschäftsdokumenten sind die Referenten auch auf damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen eingegangen.

Die abschließende Podiumsdiskussion hat interessante Einblicke in die Zukunft und Weiterentwicklung der Softwarelösungen aus dem Hause ecoDMS gegeben. Mit der Vertiefung künstlicher Intelligenz in ecoDMS und der Bereitstellung eigener Cloud-Lösungen dürfen sich die Software-Benutzer auf viele spannende Neuerungen in den kommenden Jahren freuen.

Diese und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ecodms.de

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv sowie die Verwaltung dieser Daten/Dokumente einen immer höheren Stellenwert.

Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Software zur Archivierung und Verwaltung von Dokumenten und zur Automatisierung von Unternehmensabläufen an. Mit besonders fairen Preismodellen und benutzerfreundlichen, individuell anpassbaren Softwareanwendungen richtet sich das Unternehmen sowohl an kleine, mittelständische und große Firmenkunden als auch an Privatnutzer.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage des Dokumenten-Management-Systems ecoDMS.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets „ecoDMS“ hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Die ecoDMS-Produktfamilie wird stetig mit leistungsstarker, praxisgerechter, leicht zu bedienender und preislich erschwinglicher Software erweitert:

ecoDMS: Dokumenten-Management-System um alle Daten/ Informationen/ Dokumente zu archivieren, verwalten und finden

ecoWORKZ: Smarte Workflows und ein Videochat für ecoDMS

ecoMAILZ: Automatisches E-Mailarchiv für alle ein- und ausgehenden E-Mails inkl. Anhänge

ecoWorkflow: Automatisierung beliebiger Unternehmensprozesse

Mit einzigartigen Entwicklungs-, Vertriebs- und Preismodellen hebt sich die ecoDMS GmbH von den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Vollversionen der Software sind einmalig in der Branche.

Der Verkauf erfolgt bei der ecoDMS GmbH über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Online Shop erwerben. Die Zustellung erfolgt nach abgeschlossener Zahlung schnell und umweltschonend per E-Mail.

Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der ecoDMS-Webseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind hier abrufbar. Die kostenlosen Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Standard-Produkte im Detail.

Außerdem gibt es kostenlose Videos und Demoversionen für einen unverbindlichen Softwaretest unserer Standard-Produkte.

Die ecoDMS GmbH hat Ihren Firmensitz im nordrhein-westfälischen Aachen in Deutschland. Zusammen mit den Firmen applord aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen und applord Information Technologies aus dem österreichischen Kärnten bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Unternehmensgruppe (applord Holding Europe GmbH). Alle Firmen agieren europaweit.

Die applord Unternehmensgruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord Unternehmensgruppe ein breites Leistungsspektrum.

