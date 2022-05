Rheinhessens Shootingstar mischt die Regalreihen kräftig auf:

Petz-Wetz Weine jetzt neu bei WEiNDOTCOM Weinversand.

Neusäß 23.05.2022.: Ein kleines 350 Seelen Dörfchen, im lauschigen Wonnegau, macht seit einiger Zeit mächtig Furore in der deutschen Weinszene… Denn hier, im rheinhessischen Bermersheim, findet man das Weingut Peth-Wetz. Hier dreht sich alles rund um den visionären Winemaker Christian Peth. Der junge Winzer, der sich sowohl von regionalen Werten, aber auch von diversen Überseereisen inspirieren lässt, gehört zu den Shootingstars der Weinregion Rheinhessen. Seine Peth-Wetz Weine haben sich innerhalb weniger Jahre an die Spitze des Landes gearbeitet. Getreu dem selbstgewählten Motto: „regional geprägt – international inspiriert“ präsentieren sich die Peth-Wetz Weine auf höchstem Qualitätslevel, stets mit einem unverwechselbaren internationalen Charakter. Kein Wunder also, dass hier einmal wieder die zielsichere Spürnase der Augsburger online Weinhändler von WEiNDOTCOM angeschlagen hat. Deswegen findet man seit kurzem diverse Peth-Wetz Weine im exklusiven Sortiment des Wein Onlineshops.

Geradezu einen Pilgerort für international inspirierte Weine hat der Shootingstar und Winzer Christian Peth in seinem rheinhessischen Heimatort geschaffen. Denn seit der Übernahme des Weingutes von seinen Eltern im Jahr 2010, schraubt er knallhart an der Qualitätsschraube. Mit bahnbrechendem Erfolg: Denn inzwischen zählt das Weingut Peth-Wetz nicht nur zu den Top Rotweinproduzenten Rheinhessens, sondern auch gleichzeitig zu den besten Spitzenbetrieben der ganzen Weinnation. Den Beweis liefern Höchstbewertungen in den wichtigsten Weinführern. Dies liegt vor allem an der weltoffenen Herangehensweise des vielgereisten Winzers. Denn er verfolgt neben grundehrlichem und schweißtreibendem Handwerk, genauso leidenschaftlich die Tradition seiner Winzerfamilie. Doch der Widererkennungswert der Peth-Wetz Weine entsteht vor allem durch den Einfluss der diversen charakterstarken Überseewein, die er in Chile, Australien und den USA kennen und lieben gelernt hat. Er selbst bezeichnet seine Weine als selbstbewusst, markant und ehrlich. Starke Adjektive, für starke Weine! Immer präsent: Der Twist zwischen regionaler DNA und dem Einfluss weit entfernter Weinkultur. Deswegen kommen im Weingut Peth-Wetz neben vielen traditionellen regionalen Rebsorten, auch einige internationale Exoten mit ins Fass. So werden im Weingut Peth-Wetz neben Riesling, Spätburgunder, Dornfelder, Grauer Burgunder und Co. auch spannende Einwanderer wie Malbec, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon und Petit Verdot angebaut. Von den erwähnten Fässern gibt es hier übrigens einige… Denn um dem typischen Peth-Wetz Charakter seinen letzten Schliff zu verleihen, kommen pro Jahr circa 400 exquisite französische Eichenfässer zum Einsatz. Ganz schön eindrucksvoll, die Wand voller bis in schwindelerregende Höhe gestapelten Fässer. Doch die Peth-Wetz Weine stehen nicht nur für Barrique Power und Kraft, sondern präsentieren sich durch die Bank sehr elegant und cremig im Glas. Offenbar genau der richtige Vibe für den anspruchsvollen Onlinehändler WEiNDOTCOM. Denn seit kurzem dürfen sich die Peth-Wetz Weine hier an vorderster Front im Sortiment präsentieren. Ein toller Zugewinn für das handverlesene online Weinsortiment der Augsburger Weinfreaks. Zur Neueinführung der Peth-Wetz Weine hat sich das WEiNDOTCOM Team übrigens etwas ganz Besonderes ausgedacht. Denn mit dem Rabattcode: Assemblage können alle Interessierten noch den ganzen Mai 2022 mit 10% Rabatt alle Peth-Wetz Weine kaufen im Onlineshop.

WEiNDOTCOM & Peth-Wetz ein geniales Duo

Der WEiNDOTCOM Weinversand ist nicht irgendein online Weinhändler. Sondern genau der richtige Ansprechpartner, wenn anspruchsvolle Weinliebhaber auf der Suche nach einer treffsicheren Empfehlung sind. Denn der 2010 gegründete Augsburger Onlineshop, rund um den sympathischen Gründer Florian Janek, steht für eine ansprechende Auswahl hochwertiger Weine für jeden Tag, immer mit dem gewissen Etwas. Das Weinsortiment umfasst deshalb eine Auswahl hochrangiger deutscher Weine, wie jetzt auch neu die Weine des Weingut Peth-Wetz. Ergänzend finden sich hier auch edle österreichische und italienische Weine. Alle angebotenen Weine zählen zu der obersten Spitze ihres Landes, sind vielfach prämiert und mit höchsten Bewertungen ausgezeichnet und natürlich vom anspruchsvollen Team bei WEiNDOTCOM auf Herz und Nieren geprüft. Der modern gestaltete Onlineshop macht den (W)einkauf im Netz zu einem schnellen, sicheren und vor allem angenehmen Kauferlebnis. Denn hier steht in erster Linie die liebevoll verfasste Story zu jedem Wein, schöne Bilder und die Beratung in Form eines übersichtlichen Steckbriefes absolut im Vordergrund. Dazu bekommt der Kunde das wunschlos-glücklich Programm in Form diverser Zahlmöglichkeiten, Trusted Shops Käuferschutz und turboschnellen Versand. Denn hier ist jeder Wein, natürlich auch die Peth-Wetz Weine sofort ab Lager verfügbar. Ein echtes Highlight bei WEiNDOTCOM ist der Service rund um Weingeschenke und Probierpakete. Denn die Augsburger Weinhändler bieten geschmackvoll zusammengestellte Wein- und Sektgeschenke für jeden Anlass an. Diese können ganz einfach online gekauft und direkt an einen Geschenkempfänger verschickt werden. Neben gutem Wein und liebevoller Weingeschenkverpackung enthält jedes Weingeschenk eine passende Grußkarte der noch eine individuelle Botschaft hinzugefügt werden kann. Ein weiterer Service sind diverse Wein Probierpakete, sortiert nach Weingütern, Themen und Anlässen. Diese enthalten spannende Einzelflaschen zum Kennenlernen. Natürlich gibt es ab sofort auch ein attraktives Peth-Wetz Wein Probierpaket zum dauerhaften Angebotspreis. WEiNDOTCOM & Peth-Wetz: Ein unschlagbares Duo und gleich zwei Top Empfehlungen für Wein Fans!

Weitere Informationen unter https://www.weindotcom.de/weingut-peth-wetz

Über WEiNDOTCOM:

Über WEiNDOTCOM:

Der WEiNDOTCOM Weinversand bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an.

