WSO2 schließt Partnerschaft mit Virtusa Corporation

WSO2, ein führender Anbieter im Bereich API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM), nimmt den globalen Dienstleistungsanbieter Virtusa Corporation (Virtusa) als Global Systems Integrator (GSI) in sein Partnernetzwerk auf. Im Rahmen der Partnerschaft wird Virtusa Lösungen für die digitale Transformation anbieten, die auf der WSO2-Plattform basieren.

Um ihre digitale Transformation voranzutreiben, verlassen sich tausende von Unternehmen weltweit auf die auf Open-Source-basierenden, Cloud-nativen Lösungen von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) – und führen jährlich mehr als 18 Billionen Transaktionen durch. Als globaler Service-Provider wird Virtusa die Services von WSO2 besonders in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) sowie Telekommunikation nutzen, um innovative und flexible Lösungen für die digitale Transformation bereitzustellen.

Die Partnerschaft zwischen Virtusa und WSO2 bringt eine Reihe von bewährten Lösungen für die Transformation von Daten, einschließlich Open Banking, zusammen. Zusätzlich verfügen beide Unternehmen über umfassende Expertise bei der Umsetzung zahlreicher Transformationsinitiativen durch eine Kombination aus Beratung, technischen Fähigkeiten und tiefem Fachwissen. Als globales Unternehmen mit über 33.000 Mitarbeitern verfügt Virtusa über die nötige Größe, Fach- und Branchenexpertise sowie modernste Möglichkeiten, um die digitale Transformation und Cloud-Entwicklung seiner Kunden zu beschleunigen.

„Unsere Zusammenarbeit mit WSO2 wird unseren Kunden auf der ganzen Welt einen erheblichen Mehrwert und innovative Strategien bieten. Die API-Management- und CIAM-Technologie von WSO2 wird von Banken, Telekommunikationsunternehmen und anderen großen Unternehmen weltweit eingesetzt. Die Partnerschaft mit WSO2 versetzt uns in die Lage, ganzheitliche und kundenorientierte End-to-End-Lösungen zu liefern“, sagt Naresha Supramaniam, Virtusa Corporation SVP und Head, APAC. „Gemeinsam werden Virtusa und WSO2 ihr Serviceangebot weiter ausbauen, Expertise nutzen und Lösungen anpassen, die sich an den sich verändernden Geschäfts- und Technologielandschaften unserer Kunden orientieren, um die Implementierung zu beschleunigen.“

„Wir freuen uns, dass Virtusa nun ein globaler Systemintegrator von WSO2 ist. Als anerkannter und vertrauenswürdiger Dienstleister wird Virtusa eine strategische Rolle bei der Bereitstellung von Lösungen spielen, die auf unserer Technologie basieren. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen in verschiedenen Branchen, sichere Anwendungen bereitzustellen, die für die digitalen Geschäftsmodelle von heute optimiert sind“, sagt Devaka Randeniya, Chief Revenue Officer von WSO2. „Mit der Expertise von Virtusa und unserer Cloud-nativen Plattformen versetzen wir Unternehmen weltweit in die Lage, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.“

Über Virtusa

Die Virtusa Corporation ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Geschäftsstrategie, digitales Engineering und Informationstechnologie (IT), der seinen Kunden hilft, durch innovatives Engineering neue Werte zu schaffen und sie zu verändern. Virtusa ist für Global-2000-Unternehmen aus den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Kommunikation, Medien, Unterhaltung, Reisen, Fertigung und Technologie tätig.

Virtusa hilft seinen Kunden, ihr Geschäft mit innovativen Produkten und Dienstleistungen auszubauen, die betriebliche Effizienz durch digitale Arbeit, zukunftssichere Betriebs- und IT-Plattformen sowie die Rationalisierung und Modernisierung der IT-Anwendungsinfrastruktur schaffen. Erreicht wird dies durch einen einzigartigen Ansatz, der tiefgreifendes kontextbezogenes Fachwissen, agile Teams und messbar bessere Technik verbindet, um ganzheitliche Lösungen zu schaffen, die das Geschäft mit beispielloser Geschwindigkeit vorantreiben.

Virtusa ist eine eingetragene Marke der Virtusa Corporation. Alle anderen Firmen- und Markennamen können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 18 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 500 Millionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

