Spezialausgabe CamperVans Edition geht in die nächste Runde

Stuttgart (ots) Gar nicht so einfach, an den Erfolg der CamperVans Edition #1 anzuknüpfen beziehungsweise die Ausgabe #2 mit entsprechendem Material zu füllen. Für die am 19. Mai erscheinende Fortsetzung der Serie mussten die Redakteure des beliebten Vanlife-Magazins CamperVans ganz tief in die Szene abtauchen und wahre Schätze bergen.

Erfreulich und erfrischend ist bei der neuen Sonderausgabe auf jeden Fall der deutlich größere Fahrzeugmix. Aus dem Sprinter-Überhang ist eine bunte Übersicht vom Minicamper bis hin zu Camping-Bussen und Kastenwagen verschiedenster Hersteller geworden. Auch VW und MAN kommen diesmal nicht zu kurz. Die Redaktion des Stuttgarter DoldeMedien Verlags präsentiert wie immer viele interessante Grundrisse, Lösungen und Inspirationen für alle, die ihr Fahrzeug selbst ausbauen oder ausbauen lassen wollen. Der Großteil der gezeigten Fahrzeuge sind aber Serien-Individualfahrzeuge – mit anderen Worten Serie, aber noch viel Manufaktur, die man nach eigenen Wünschen anpassen kann.

Auf den 124 Seiten des XL-Magazins werden 15 Fahrzeuge bildstark mit vielen Details, Informationen und kurzen Ausbauerporträts vorgestellt. Mit dabei natürlich das Vanlife-Zubehör-Spezial, mit allem, was gut und teuer ist. Ergänzt wird dieser Teil durch ein großes Räder-Spezial mit den schönsten Felgen und technischen Informationen für Bus und Kastenwagen.

Adventure-Look und Allrad-Antrieb sind beliebt wie eh und je, aber ganz sicher kein Muss, wie diese Edition-Ausgabe zeigt. „Die Mischung unserer zweiten Spezialausgabe ist wirklich gelungen. Kein Grundriss gleicht dem anderen und jeder weist Besonderheiten auf für seinen bestimmten Einsatzzweck“, sagt CamperVans-Chefredakteur Andreas Güldenfuß.

Die Spezialausgabe „CamperVans Edition #2“ gibt es ab sofort am Kiosk und im DoldeMedien-Onlineshop.

Umfang: 124 Seiten im XL-Magazinformat, Preis: 9,90 Euro

