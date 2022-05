Magnet – die junge Sammy Weber gibt musikalisch Gas!

Der Start einer großen Karriere hat begonnen

Sammy Weber ist eine junge und selbstbewusste

Teenagerin aus Twistringen / Niedersachsen. Sie steht

schon seit Jahren erfolgreich auf der Bühne als Sängerin

und hat nun mit „Magnet“ ihre erste Single auf den Markt

gebracht.

In dem Lied geht es um zwei Freunde, und einer der

Freunde fängt an für den anderen Gefühle zu entwickeln.

Jedoch hat er/sie Angst es ihm/ihr zu gestehen und damit

die Freundschaft zu gefährden. Er/Sie ist sich unsicher, ob

der/die andere sich auch so fühlt.

Sammy brachte die Inspiration für diesen Song ein,

aufgrund eigener Erfahrungen.

Sammy Weber hat in ihrer jungen Karriere bereits mit

Helene Fischer auf der Bühne gestanden und war zu Gast

bei Günther Jauch in „Menschen, Bilder und Emotionen“.

Video mit Helene Fischer:

https://youtu.be/rGx_67ZT1nQhttps://youtu.be/rGx_67ZT1nQ

Im Dezember 2021 erschien ein Märchenfilm in der ARD.

Das Erste bei dem Sammy das Mädchen Ella spielt und den

Titelsong singt.

Dazu gab es dann auf KiKa eine 30-minütige

Dokumentation.

Ihre Erfolge:

2015 – Menschen, Bilder, Emotionen mit Günther Jauch und

Helene Fischer

2016 – Werbung „DuschDas“

2017 – Livekonzert in Wien und Trailer für die

Echoverleihung2018 – Duett mit Andrea Pucci in Mailand

2019 – Helene Fischer Weihnachtsshow

Dezember 2021 – Film „Der Geist im Glas“ und 30-minütige

Reportage auf KiKa

April 2022 – „Magnet“, erste eigene Single

Es wird sicher noch viel zu hören und lesen geben von der

jungen Dame.

Denn Sammy steht ja erst am Anfang ihrer

Karriere.

Mehr Infos über sie, wie die Schauspielerei, Ihre Sponsoren und private Aktivitäten gibt es im Web unter:

www.sammywebermusic.com

Sammy Weber – Magnet

Text: Sammy Weber, Tammo Reckeweg, Thomas

Reckeweg, Alenna Rose

Musik: Tammo Reckeweg, Juri Reckeweg, Alenna Rose

Verlag: TZE Music Publishing

Label: TZE Music; Label Website: www.tzemusicgermany.comwww.tzemusicgermany.com

Labelcode: LC-98467

ISRC-Nummer: ATR981261268

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=QHh98fl3Zi8

Quelle: TZE Music

