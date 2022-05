Valerie Becker von Schneider Electric wird erstes weibliches Vorstandsmitglied der internationalen KNX Associa

Sie löst Dr. Jean-Paul Jacobs als Vertreter der Merten GmbH in dem 14-köpfigen Gremium ab

Auf der Generalversammlung der KNX Association am 15. Februar 2022 wurde Valerie Becker, Head of Home Automation – Wiring Devices & Door Communication bei Schneider Electric, in den Vorstand berufen. Sie ist damit die erste Frau im sogenannten KNX Executive Board. Mit Valerie Becker als Vertreterin der Merten GmbH, Jean-Christophe Krieger für Schneider Electric Industries S.A. sowie Jürg Sprecher von der Feller AG ist die Impact Company mit ihren Marken derzeit gleich dreifach im KNX Executive Board der KNX Association aktiv.

Valerie Becker ist bereits seit mehr als sieben Jahren bei Schneider Electric tätig und treibt die Entwicklung und Förderung intelligenter Haus- und Gebäudeautomationslösungen mit großer Begeisterung und Überzeugung voran. Ihr umfangreiches Know-how und ihre vielschichtige Erfahrung im Bereich vernetzter (verdrahteter) Systeme für modernes Wohnen und Arbeiten bringt sie nun auch in den KNX Vorstand ein. „Ich freue mich sehr, die Merten GmbH als Gründungsmitglied der EIBA und späteren KNX Association im KNX Executive Board vertreten zu dürfen. Denn wir bei Schneider Electric und Merten setzen uns seit jeher für offene Systeme wie das KNX-Bussystem ein und haben die Etablierung und Weiterentwicklung der in ihrer Branche führenden Technologie von Anfang an begleitet. Wir entwickeln tagtäglich zukunftssichere und flexible Smart Home- und Smart Building-Lösungen, die auf dem weltweiten KNX-Standard basieren und Komfort, Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in private sowie gewerbliche Gebäuden integrieren“, so Valerie Becker.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenters oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Impact Company Schneider Electric

Nachhaltigkeit ist bei Schneider Electric fest in der Unternehmens-DNA verankert. Seit mehr als 15 Jahren leistet das Unternehmen mit innovativen Lösungen seinen Beitrag zu einer wirtschaftlich und sozial verträglichen Klimawende. Schneider Electric versteht sich in diesem Sinne als Impact Company, die ihre Kunden und Partner zu einem nachhaltig erfolgreichen Wirtschaften befähigt. Gleichzeitig geht es auch um das Eintreten für Werte: Unternehmenskultur und Ecosystem sind eng an modernen ESG-Kriterien orientiert. Schneider Electric wurde 2021 mit dem unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und mehrfach von Corporate Knights zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

Hashtags: #SchneiderElectric #LifeIsOn #InnovationAtEveryLevel #EcoStruxure

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu