Romantic Eyes haben zwei neue Lieder am Start

Lieder voll Urlaubsstimmung und Liebe

„Romantic – Eyes“ (romantische Augen) ist ein Schlager – Pop – Duo aus dem wunderschönen Frankenwald, welches unter dem Motto „Musik an – Welt aus“ musikalisch unterwegs ist. Lorena (Birgitt) und Günter leben und lieben den Schlager. Birgitt wurde in Heilbronn geboren und kam durch die Liebe in den Frankenwald. Günter wurde hier geboren und lebt seither dort. Birgitt kam schon in jungen Jahren mit dem Showbusiness in Berührung, jedoch erst relativ spät zur Berufung als Sängerin. Zwischenzeitlich wurden unter dem Künstlernamen „Lorena Lenz“ einige Singles veröffentlicht. Die Sängerin besticht durch eine samtweiche Stimme und zeigt bei der Bühnenpräsenz viel Gefühl. Günter ist vielen als Mitglied der „Orig. Taugwitztaler“ ein Begriff. Diese Gruppe war in den 80ziger Jahren weit über die Grenzen Deutschland hinaus bekannt.

Nun veröffentlichen beide Musiker zwei Singles mit den Titeln: „Der Sommer in Athen“ und „Schlaflos in die Nacht“.

Song 1 :

„Der Sommer in Athen“

Die Sehnsucht Sommer, Sonne, Wärme und Genüsse pur in Griechenland, so beschreibt dieser Song einen Sommerurlaub in Athen. Wer hat keine Sehnsucht nach Urlaub, Sonne und Meer?

Song 2 :

„Schlaflos in die Nacht“

Ich kann nicht einschlafen weil nur noch an dich denken muss… wer kennt dies nicht? Die zärtliche Liebe zwischen zwei Liebenden bringt so machen um den Schlaf … so sagt es dieser Titel.

Romantic Eyes – Der Sommer in Athen

Label: Netzkater Records

Labelcode: 89325

ISRC: DEH742208509

Text: Lorena Lenz, Musik: Volker Wiedling

Romantic Eyes – Schlaflos in die Nacht

Label: Netzkater Records

Labelcode: 89325

ISRC: DEH742208981

Text: Lorena Lenz, Musik: Volker Wiedling

VÖ-Datum: 6. Mai 2022

Quelle: Büro Romantic Eyes

